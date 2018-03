RokokoPosten: Avisabonnement skal betales over skatten

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

I mange år, ja, faktisk siden internettets opkomst, har danske aviser haft det svært. Oplags- og læsertal er gået ned, og ikke mange har formået at finde den gyldne forretningsmodel, hvad angår nyheder på nettet.

Men fra 2019 behøver landsdækkende, regionale og lokale aviser ikke længere bekymre sig. Næste år skal danskerne nemlig betale for et avisabonnement over skatten, uanset om de har lyst til at læse avis eller ej. Det har regeringen og Dansk Folkeparti vedtaget i samarbejde med brancheorganisationen Danske Medier.

»Det foregår sådan, at man hver dag får en tilfældig avis ind gennem brevsprækken eller i postkassen. Det er da luksus,« siger Kitt Jensen, talskvinde for de omkring 100 danske aviser, der får gavn af skattebetalingen.

Kitt Jensen understreger, at man ikke under nogen omstændigheder kan blive fritaget for at betale avisskatten.

»Vi overvejede at indføre en licens-model, hvor man kun skulle betale, hvis man ejede et device, som man kunne modtage avisen på – som en postkasse eller brevsprække. På den måde kunne eksempelvis hjemløse slippe for licensen, hvis bare de mødte op hos tre forskellige statslige myndigheder med deres NemID og en formular, der skulle udfyldes via Borger.dk og eBoks, hvorefter de fik et klistermærke, som de kunne sætte på deres person, så skattemedarbejdere kunne se, at de ikke ejede hverken brevsprække eller postkasse,« siger hun og tilføjer, at den seneste diskussion om nedskæringen af Danmarks Radio trak Danske Medier og politikerne i en anden retning:

»Med en licensmodel har folk mulighed for at snyde og lyve om, at de bor i en container uden brevsprække. Så er det nemmere bare at sænke personfradraget en smule. På den måde får alle også mulighed for at være solidariske med den branche, jeg tilfældigvis repræsenterer, og som tilfældigvis også holder det danske demokrati i live.«

Hos Liberal Alliance er man også begejstret for ordningen, lyder det fra kulturminister Mette Bock.

»Normalt går vi ikke ind for ekstra beskatning af nogen art, og da slet ikke via bundfradraget, men på den her måde sikrer vi, at de rige danskere ikke udnyttes af de fattige, for eksempel ved at en underklassedansker læser en avis, som en overklassedansker har købt og ladet ligge på en café. En fattig vil typisk også snyde med licensen, fordi vedkommende ikke har råd til at betale den; det kunne de rige næsten aldrig finde på at gøre,« siger hun.

