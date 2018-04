RokokoPosten: Autentisk mikro-plastikfabrik åbner på Nørrebro

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Det gungrer og brager, når polymerisationspressen går i gang. Stempler kører op og ned, rør drejer rundt, og det hele ender med flotte plastikposer, emballage i forskellige størrelser og de finurlige plastikringe, som holder en sixpack sammen.

På Nørrebro viser iværksætter og fabriksejer Thorsten Hansen rundt på Plastiken, en ny mikro-plastikfabrik, der vil bringe kærligheden til plastikhåndværket tilbage.

»Vi vil gerne finde tilbage til rødderne, dengang hele plastikeventyret startede, og man i 1939 begyndte at producere LDPE, altså polyethylen med lav densitet, der er både sejt og fleksibelt – et mirakelmateriale!« siger Thorsten Hansen og fremviser en klassisk indkøbspose, som er dekoreret af gadekunstneren HuskMitNavn, og som Plastiken sælger i begrænsede oplag på 500 styk til særligt udvalgte kiosker i København.

»Vores mål er ikke at drive en gigantisk fabrik som DowDuPonts enorme anlæg i Michigan eller Illinois, men at være et hyggeligt og lokalt sted, hvor man følger plastikken fra dens oprindelse som olie dybt nede i Nordsøens undergrund over dens forarbejdning på skandinaviske petrokemiske virksomheder, til den ender hos os, hvor vi finpudser den og skaber helt unikke genstande,« fortsætter fabriksejeren og påpeger, at hvert eneste produkt fra Plastiken er markeret med navnet på den borebisse, der var med til at hive lige præcis de ton olie op, som produktet er lavet af.

Det er Amalie Cordelia Hansen vild med.

»Jeg forsøger kun at købe Plastikens autentiske plastik, selvom det kan være svært, da de eksempelvis ikke laver frysebøtter eller sodavandsflasker,« siger den 24-årige studerende og lyser op, da RokokoPosten fortæller hende, at Plastiken planlægger at producere rå plastplader, som man selv kan forme.

»Det er en virkelig fed idé. Jeg kan ofte føle, at nutidens IT-teknologi og al snakken om kunstig intelligens går hen over hovedet på mig, fordi det er så kompliceret og abstrakt. Så er det rart bare at kunne forme noget med sine hænder og måske et par højindustrielle maskiner,« slutter hun.

