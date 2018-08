RokokoPosten: Anahita Malakians: Jeg giver kage efter 200 sexpartnere

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Det er trist, at kvinder i dagens Danmark stadig bliver kaldt ludere, hvis de er sammen med mange. Den udskamning af kvinders seksualitet vil jeg gerne sætte fokus på med tidens vigtigste medieredskab: kagen.«

Sådan skriver Anahita Malakians i et Facebook-opslag med titlen »Kage efter sex«, hvor hun lover sødt bagværk den dag, hun har været sammen med 200 mænd.

»Jeg tænkte længe over, hvilken slags kage det skulle være, men landede på et gigantisk gåsebryst, fordi jeg bare virkelig godt kan lide kagecreme og flødeskum,« siger Malakians til RokokoPosten.

Ifølge politisk kommentator Thomas Larsen er Malakians’ kagemanøvre et tegn på, at valgkampen er startet.

»Selvom Venstre siger, at de ikke har noget med Malakians’ #over100-kampagne at gøre, er det næppe et tilfælde, at den er dukket op nu, og at hun gør, hvad hun kan, for at holde den kørende,« siger han og mener, at Malakians vil tilpasse sin samlejefrekvens, så hun er oppe på 200 partnere lige inden valget:

»Som med alt andet, Venstre foretager sig, er det genialt og vil formentlig sætte standarden for dansk valgkamp de næste mange år.«

Socialdemokratiet er dog mindre begejstret, lyder det fra politisk ordfører Nicolai Wammen.

»Jeg vil ikke blande mig i Anahita Malakians’ privatliv, men det lyder som en fjollet måde at føre politisk kampagne på. Jeg kan slet ikke forestille mig, at nogle af Socialdemokratiets kvindelige folketingskandidater ville finde på den slags, og da slet ikke unge Anne Sina, der stiller op i Taastrup, eller hende den blonde fra Skive.

Altså, hvor de hurtigt skulle op på et højt antal sexpartnere, fordi valget var på trapperne, og derfor blev nødt til at have sex med deres partifæller på Christiansborg. Måske også deres kvindelige kolleger, fordi det var dem, der var i nærheden, og så kom en mandlig kollega forbi og kunne lige være med, måske endda her på sofaen i mit kontor. Føj! Det lyder meget ulækkert og uprofessionelt,« siger han.