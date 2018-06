RokokoPosten: Amerikansk efterretningstjeneste tilbyder at sikkerhedskopiere dit liv

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Ikke kun Amazon er på vej ind på det danske marked. Også den amerikanske efterretningstjeneste NSA lancerer et produkt, der er målrettet danske forbrugere. Det fortæller John Smith, der er talsmand og ansvarlig for produktlanceringen i hele Skandinavien.

»Hos NSA er vi opsatte på at sikre en tryg og omfattende indsamling af data fra kilder overalt i verden, og det skal også komme forbrugerne til gode. Så inden udgangen af juni vil alle danskere for blot 110 kroner om måneden få adgang til alle faciliteter i vores unikke Panoptikon-produkt, der sikrer fuld backup af brugerdata på både pc og mobil,« siger han.

Panoptikon garanterer også lydoptagelser af alle de samtaler, man fører. Så fremover er der ingen grund til at blive uenige om, hvorvidt ens mand bad én købe hytteost og gulerødder eller ej. Man kan simpelthen logge ind på Panoptikon og afspille hele samtalen.

»Uanset hvor man er, sørger vores avancerede teknologier for at optage alle samtaler. Selv den mindste hvisken på et motorvejstoilet i Nordtyskland skal vi nok få registreret, så man aldrig skal frygte at glemme, hvad man sagde,« forklarer John Smith.

Der er også andre fordele forbundet med NSA’s Panoptikon-produkt.

»Det unikke ved vores tjeneste er, at man faktisk ikke skal gøre noget som helst for at få udbytte af den. Der er ingen software at installere eller konfigurere. Når man er tilmeldt, sørger vi for at overvåge alt, hvad man laver, og gemmer alle data ansvarligt. Faktisk kan man for kun ti dollar ekstra få adgang til en lang række data fra op til 20 år, før man tilmeldte sig tjenesten, hvilket ingen konkurrerende backup-firmaer kan levere, da de som regel først opbevarer data fra det tidspunkt, man tilmelder sig,« fortæller John Smith, der desværre er løbet tør for tid og må videre, hvorfor han ikke kan svare på RokokoPostens spørgsmål om, i hvor vid udstrækning tjenesten er kompatibel med EU’s nye persondataforordning.