RokokoPosten: Alternativet vil holde MUS-samtaler med borgerne

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Vi ønsker, at Danmark skal være én stor, moderne, kreativ og bæredygtig virksomhed. Derfor er det oplagt med et HR-ministerium og en HR-minister, der gennem MUS-samtaler med samtlige borgere kan fremelske det bedste i hver enkelt.«

Sådan lyder det fra Torsten Gejl, Alternativets social-, beskæftigelses- og cannabisordfører, der er initiativtager til forslaget og ser sig selv som et oplagt bud på en kommende HR-minister.

»Uffe (Elbæk, politisk leder, red.) vil selvfølgelig også gerne og er også et oplagt bud, men da vi begge to har vildt meget empati og elsker at tale med folk, skal det nok blive godt, uanset hvad,« siger han.

Tiltaget skal først og fremmest styrke sammenhængskraften i Danmark, ved at politikerne via HR-ministeriet får bedre indblik i, hvad der rører sig hos den enkelte dansker.

»Vi skal betragte borgerne som ansatte, som vi ønsker at modne og udvikle bedst muligt,« siger Torsten Gejl og tilføjer, at det selvfølgelig ikke betyder, at borgerne kan blive fyret.

»Det er smadderubehageligt for alle parter at fyre nogen, så det kommer ikke på tale,« lover han.

Til gengæld kan man som borger, hvis Alternativets forslag realiseres, forvente at blive indkaldt til en MUS-samtale en gang om året, hvor en kærlig og imødekommende HR-minister vil lytte opmærksomt til ens drømme og længsler.

Resultatet, håber Torsten Gejl, bliver, at politikerne får bedre grundlag for at træffe beslutninger, og at lovgivningen i højere grad kan tilpasses den enkelte.

»Måske vil landmand Karlsen slet ikke bruge så mange pesticider i sit landbrug, men har bare ikke overskud til at sætte sig ind i alle de regler, der gælder for omlægning til økologi. Her vil vi kunne rådgive og måske endda lave et forløb, der er skræddersyet til lige netop landmand Karlsen, så han føler sig motiveret til at blive en bedre samfundsborger,« siger Gejl og tilføjer, at han også forudser, at metoden vil virke på kriminelle.

»Jeg tror på, at vi kan nå mange af de her mennesker, hvis vi indkalder dem til MUS-samtaler og på den måde viser, at vi tager dem alvorligt og vil dem det bedste. Hvem elsker ikke en god snak i øjenhøjde? Det er da så hyggeligt,« siger han og tilføjer afslutningsvist, at det også kan komme på tale med bonusordninger for at belønne borgere, der eksempelvis lader være med at begå terror eller spise kød.