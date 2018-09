RokokoPosten: Alternativet: Nye statsborgere skal hilse med highfive

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

»Jeg forestiller mig, at man skal give en highfive eller lave jazz hands. Det er sådan, vi klapper ad hinanden i Alternativet,« udtaler Uffe Elbæk, der ønsker et alternativ til håndtrykket ved statsborgerskabsceremonien.

»I flere kulturer anses det at give hånd for noget meget intimt. Noget man kun gør med sine nærmeste. Lidt ligesom at kysse eller sende peniscollager til sine kolleger,« tilføjer han.

Regeringens indfødsretsaftale med DF og S, der kun giver ansøgere statsborgerskab, hvis de deltager i en ceremoni i deres bopælskommune, har udløst debat om hilseformer.

Blå blok kræver således, at statsborgerskabskandidater skal give hånd, mens venstrefløjen er åben for alternative hilseformer.

»Håndtrykket er et ældgammelt ritual, hvor man med sin højre hånd viser, at man ikke bærer våben,« udtaler Inger Støjberg (V), der er parat til at udstede bøder til borgmestre, der ikke kontrollerer, at statsborgerkandidater giver hånd.

»Hvis vi ikke kan se, at udlændinge ikke har noget i hænderne, hvordan kan vi så være sikre på, at de ikke lige pludselig hugger hovedet af os med en krumsabel?« spørger hun.

Også Konservative, DF og LA er imod Alternativets forslag. Nye Borgerliges folketingskandidat i Nordsjælland, Mette Thiesen, er til gengæld tilhænger af en variant af highfive, hvor man i stedet for at klaske håndfladerne sammen blot holder dem strakt ud fra kroppen.

På resten af venstrefløjen støtter man Alternativets forslag og ønsker, at der åbnes op for endnu flere hilseformer. Således foreslår Enhedslistens Pernille Skipper, at man skal kunne give en »rød front«-hilsen ved at række en knytnæve i vejret, mens Radikales Morten Østergaard er tilhænger af det såkaldte fist bump, som han lærte af sine homies, da han i tre dage besøgte ghettoen i Vollsmose.

Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen, ønsker ikke engang at give hånd til sine egne støttepartier.

Alternativet vil ikke afvise, at der skal åbnes op for yderligere hilsemåder. Partiet forestiller sig, at trekkies (Star Trek-fans, red.) i fremtiden skal kunne bruge Vulcan-hilsenen. Spejdere må gøre honnør, og frimurere kan udføre deres håndtryk bag en diskretionslinje.