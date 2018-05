RokokoPosten: Alternativet finder pengetræ på Amager Fælled

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Jeg så noget glimte for enden af regnbuen, og så tænkte jeg: Jeg håber sgu, det er et pengetræ!«

Et opkald til Skov- og Naturstyrelsen bekræftede håbet. Grünfeld var faldet over det yderst sjældne pengetræ af arten Pecunia infinitum på den 4.000 år gamle strandeng. Fuldt udvokset bærer et pengetræ op mod 250 millioner kroner årligt.

»Dagen startede med, at Nikolaj Kirk (kendiskok, red.) og jeg lavede pande-kager til hinanden fra bunden med økologisk Aurion-mel fra Hjørring, et pift af citronskal og flormelis. Så drak vi kaffe fra The Coffee Collective, som jeg bryggede på mit japanske kaffeudstyr fra Hario, mens vi læste op af Politiken. Vi lyttede til P8 Jazz, mens vi snørede vores veganske sneakers fra Res-Res, og så cyklede vi ud på fælleden på vores økologiske fixie-cykler fra Buddha Bikes på Vesterbro, og så slikkede vi på en frø, men jeg har glemt dens brand, og så … (forkortet af redaktionen)«

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), kan således ånde lettet op. Efter at have tabt slaget om Amager Fælled stod kommunen til at skulle betale staten op til 1,9 milliarder i kompensation for manglende byggegrunde til 2.500 planlagte boliger. Penge, der skulle tages fra kernevelfærden såsom skoler og ældrepleje.

»Jeg forventede, at modstanderne af byggeriet på Amager Fælled ville udvise den samme energi og interesse for kommunens økonomiske problemer som for brændeskærm og spidssnudede frøer, og jeg må bare sige, at jeg ikke er blevet skuffet,« udtaler overborgmesteren.

Vibeke Stjernefrugt, der er biolog ved Danmarks Naturfredningsforening og stifter af interesseorganisationen »En losseplads har også følelser«, sender dog en advarsel:

»Pengetræer er utrolig sjældne. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at træet på Amager Fælled bliver totalfredet, og at der etableres foranstaltninger, så ingen mennesker kan komme i nærheden af det,« udtaler Stjernefrugt, der modsiges af Niko Grünfeld:

»Det meste af Alternativets politik er formuleret ud fra en forudsætning om, at der findes ikke bare ét, men adskillige pengetræer rundtomkring i landet. Derfor er vi glade for, at det viser sig at holde stik. Det er faktisk pænt heldigt.«