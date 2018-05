RokokoPosten: Allans modvilje mod at vaske tøj fortsat ubesejret

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Jeg er superstolt over og glad for, at utallige timers hård træning bærer frugt,« lyder det fra Allans modvilje mod at vaske tøj, der under en tre timer lang kamp i aftes endnu engang demonstrerede sin overlegenhed.

Der var ellers lagt op til, at modviljen for en gangs skyld ville få kamp til stregen, da Allan sidst på eftermiddagen afslog en invitation til at se Netflix hos en kammerat.

»Da blev jeg lidt nervøs for, at han havde mønstret så meget motivation, at det faktisk ville lykkes ham,« siger Allans modvilje mod at vaske tøj.

Da Allan senere begyndte at sortere tøjet, satte modviljen en modoffensiv i gang ved først at trække energi væk fra Allans hjerne. Manøvren lykkedes, og efter kort tid satte Allan sig i sofaen med vasketøjskurven i skødet.

»Så pressede jeg mig ned som en magnet mod sofaen for at forhindre ham i at rejse sig. Det var hårdt, for jeg skulle samtidig sørge for, at han ikke fik for meget energi tilbage til hjernen, og det er sværere, når han først er kommet ned at sidde. Det er en af de ting, jeg har trænet rigtig hårdt,« siger Allans modvilje.

Hele tyve minutter lykkedes det Allans modvilje mod at vaske tøj at få Allan til at sidde i sofaen og stirre opgivende på vasketøjet i kurven. Derefter var det ved at gå galt for den, da Allan tog en dyb indånding og rejste sig op.

Allan nåede at tage flere skridt i retning af bryggerset, før hans modvilje mod at vaske tøj satte ind med en snedig afledningsmanøvre, hvor den fik ham til at snuble og tabe noget tøj. Ved herefter at lede Allans fokus hen på et magasin, der lå på hylden under sofabordet, lykkedes det den at få Allan til at sætte sig i sofaen igen og glemme alt om vasketøjet.

Allans modvilje mod at vaske tøj er dermed fortsat ubesejret. Hans kærestes modvilje mod at vaske Allans tøj er dog knap så stærk, så når hun kommer på besøg i aften, vil den næppe kunne afholde hende fra at få tøjet i maskinen.

»Jeg har ikke så mange kampe i bagagen, men jeg bliver stærkere for hver gang. Snart vil det være mig, der tvinger Line (kæresten, red.) ned i sofaen, og så er det spændende, om Allan formår at trodse sin modvilje, eller om den og jeg bliver så stærke sammen, at vi for altid får forhindret Allans tøj i at blive vasket,« siger Allans kærestes modvilje mod at vaske Allans tøj.