RokokoPosten: All exclusive-ferier hitter hos danske turister

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

»Hvad med fri bar mellem klokken 16 og 18?«

Charlotte Damgaard ser spørgende på sin mand, Mads Hansen, der er i gang med at tjekke detaljerne ved deres næste ferie: en all exclusive-tur til Albufeira i Portugal, minus rejse.

»Niks, det er også ekskluderet,« svarer han og tilføjer med et suk:

»Og børnene må heller ikke spise, alt hvad de kan, fra softice-buffeten. Jeg glæder mig simpelthen så meget.«

Mads og Charlotte er begge selvstændige med sæsonarbejde om sommeren. Mens andre har holdt ferie i varmen, har parret passet deres to isbutikker og arbejdet fra morgen til aften. Men til oktober lukker de forretningen og tager på rejsefri ferierejse med deres teenagebørn, all exclusive.

Muligheden for at bestille en ferie uden hverken fly, hotel eller forplejning dukkede op hos et par rejseselskaber i foråret og blev straks et kæmpehit, især hos børnefamilier.

»Det er så nemt og overskueligt, når alt på forhånd er valgt fra. Man skal ikke stresse over, om man nu har mønter til at købe en busbillet i et fremmed land, om man har glemt solcremen, eller om der er aktiviteter, som både den 13-årige og den 17-årige gider,« siger Charlotte, der bakkes op af marketingchef for Bravo Tours, Amalie Ahmad.

»Vi oplever stor efterspørgsel på all exclusive, der af vores kunder bliver fremhævet som en utrolig afslappende måde at rejse på. Man skal for eksempel ikke stå op klokken fire om morgenen for at nå sin flyafgang eller bruge flere timer på at lære området omkring hotellet at kende. Der er ganske enkelt ikke noget fly – eller hotel!« siger Ahmad og tilføjer, at all exclusive er en naturlig konsekvens af mange danskeres ønske om enklere rejseformer, det såkaldte simple traveling.

»Flere af vores kunder efterspurgte rejser, hvor man ikke følte sig presset til at nå alle seværdigheder eller brugte et vist antal timer på stranden, altså hvor selve ferieaktiviteterne var taget ud. Vi var de første til at gå skridtet videre og tage selve rejsen ud,« slutter Amalie Ahmad.