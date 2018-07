RokokoPosten: Afsløring: Penge er en social konstruktion

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

For rigtig mange mennesker er penge en overordentlig vigtig del af tilværelsen. De fleste kender til sene nattetimer tilbragt med grublerier over, hvordan man får dem, og hvordan man bruger dem samt problemer forbundet med ikke at have nok.

Men nu er forskere på Aarhus Universitet kommet frem til, at penge stort set ingen værdi har, fordi de, i lighed med eksempelvis nationalstaten og kønsroller, er en social konstruktion.

»Penge har ikke nogen som helst iboende værdi, og den eneste grund til, at vi mennesker forestiller os det, er, at man har konstrueret en narrativ om, at penge er værdifulde. Man kan på dagligdags dansk sige, at når vi hævder, at penge er noget værd, er det bare noget, vi leger,« fortæller ph.d. Peter Matthiasen fra Aarhus Universitets Center for Dekonstruktivistisk Monetarisme, der netop har publiceret rapporten »Penge er kun papir«.

»Hvis man ser på en typisk femhundredkroneseddel, er den helt sikkert flot, med et billede af dronning Alexandrines Bro mellem Sjælland og Møn og et vikingeskib, men eftersom der findes hundredtusinder tilsvarende sedler, er det ikke et kunstværk, som i sig selv er noget værd, og sedlens brugsværdi er begrænset til dårligt toiletpapir eller kokainsnifning,« siger Matthiasen og fortsætter:

»På samme vis er der en metaltråd og et vandmærke i billedet, men det gør ikke sedlen værdifuld eller anvendelig i dagligdagen.«

Nogle mener, at det er et problem, at penges værdi ikke længere er direkte koblet til værdien af ædelmetaller som guld eller sølv, som angiveligt er værdifulde. Men det mener Peter Matthiasen også er helt misforstået.

»Guld er et ret ubrugeligt metal, der er for blødt til at bruges til værktøj og langt ringere end plastic til tandfyldninger. Selvom guld kan bruges til smykker, har vi også her at gøre med et materiale, hvis værdi næsten udelukkende er socialt konstrueret.«

Forskningsprojektet er støttet af den liberale tænketank CEPOS, der regner med at bruge omkring et par millioner kroner på at overbevise offentligt ansatte om, at de ikke bør kæmpe for socialt konstruerede lønforhøjelser.