Rokokoposten: Ægtepar chokerer: Vi har kun sex med hinanden

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

»For mig er det for så vidt okay, at de gør det. Men behøver de fortælle om det? Det giver nogle klamme billeder i hovedet på mig og er ret ulækkert at tænke på.«

Sådan siger Bjarke Thomsen, der er barndomsven med Peter Mikkelsen. Peter Mikkelsen er gift med Rikke Mikkelsen og kom med den chokerende meddelelse om, at han udelukkende dyrker sex med sin kone, på en lørdag, da Bjarke og Peter var ude at nyde et glas vin på en vinbar.

»Jeg var selv ved at fortælle om en tur i swingerklub, hvor jeg gennempløjede en bredhoftet, ret milfy kassedame fra Rema1000 i en sexgynge, mens min kone gav blæs til vores lokale tømrer, og så sagde Peter det bare. Som om det var helt normalt: Rikke og jeg dyrker kun sex med hinanden og ikke med andre. Man tror, man kender folk, men så gemmer de alligevel på perverse hemmeligheder,« siger Bjarke Thomsen forarget.

RokokoPosten har spurgt Jannik Kastrup, forsker ved Center for Småborgerlige Lidelser på RUC, hvorvidt sex udelukkende med ægtefællen er et udbredt fænomen i dagens Danmark:

»Det er en subkultur, der er særlig udbredt i Jylland og i kedelige forstæder til København. Subkulturen dyrkes ofte af mennesker, der er opvokset i kernefamilier i parcelhuskvarterer, forbinder monogamien med en falsk form for tryghed og derfor i deres voksenliv er med til at reproducere samme falskhed,« siger Kastrup, der er bekymret for de langsigtede konsekvenser af ikke altid at udleve sine lyster.

Han tilføjer dog som formildende omstændighed, at monogamien i nogle tilfælde kan være en del af et individuelt identitetsprojekt og en måde at skille sig ud fra mængden på for at signalere, at man er unik.

Rikke og Peter Mikkelsen forsikrer dog RokokoPosten om, at det ikke er noget, de gør for at få opmærksomhed eller skille sig ud.

»Det er bare sådan, vi har det bedst, og det håber vi, at vores omgangskreds med tiden vil acceptere,« siger de.

Rikke Mikkelsen har på de sociale medier startet en kamp for forståelse af deres særlige måde at leve på under hashtagget #under2.