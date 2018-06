RokokoPosten: Aarhusianere jubler over Northside-tilbud: 50 procent af lyden for nul procent af billetprisen

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

»Jeg har næsten ikke sovet siden i torsdags, da festivalen begyndte. Min seng har hoppet og danset i takt med tonerne fra Northside,« siger Anne Mortensen, der bor i en lejlighed cirka tre kilometer fra festivalpladsen.

Hun er meget begejstret over den gratis mulighed for at lytte til de mange koncerter. Det giver hende glade minder om dengang, hun var ung.

»Når man har rundet de 40, kan man godt nogle gange glemme, at man engang festede hele natten og tog i skole eller på arbejde, mens man stadig havde en lille brandert på og slet ikke havde sovet. Den følelse, man havde dengang, hvor man op ad formiddagen får hovedpine og svært ved at holde øjnene åbne, kan man også sagtens unde sig selv, selvom man ikke længere er 20 år,« fortsætter hun.

Anne Mortensen er endda så heldig, at hun møder meget tidligt på arbejde, og at hun lige netop i denne weekend ikke har fri.

Daniel Krogsager, der bor næsten lige ved siden af festivalpladsen, var særligt begejstret for techno-indslaget torsdag nat.

»Det er virkelig innovativt tænkt, at man forærer borgerne en solid omgang repetitiv støj, der på lidt afstand lyder som en blanding mellem fusionsjazz og speedmetal fra klokken 01 til 02.30 på en hverdagsnat, hvor de fleste skal tidligt op og på arbejde,« jubler han.

Aarhus’ socialdemokratiske borgmester, Jacob Bundsgaard, er glad og lettet over, at byens borgere tager så godt imod tilbuddet om gratis musik til langt ud på natten.

»Jeg havde frygtet, at de simpleste af byens borgere ville mangle forståelse for, at sådan en festival skaber en kulturel kapital, der er langt mere værdifuld end det arbejde, som mennesker, der arbejder med ting, som kræver, at man møder før klokken 9, laver. Men det er godt, at de i stedet formår at glæde sig over, at de i det mindste får adgang til musikken, selvom de slet ikke tjener nok til at købe adgang til selve festivalpladsen,« siger han.

Administrerende direktør for Northside, Flemming Myllerup, er dog knap så begejstret for at tilbyde så meget lyd uden beregning.

»Vi vil næste år kræve, at man køber en lyt-med-billet, hvis man kan høre musikken uden at være med. Det er ikke fair, at nogle mennesker kan få en gratis koncert i dagligstuen, bare fordi de bor inden for en radius af 17 kilometer fra festivalpladsen,« siger han.