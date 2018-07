Rokoko Classic: Dansk soldat: Spændende at arbejde med irakere, der en dag vil forsøge at slå mig ihjel

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Solen skinner fra en skyfri himmel. Selv om det kun er formiddag, har temperaturen allerede sneget sig op over 40 grader på Al Assad Airbase, der ligger i Anbar-ørkenen, 160 kilometer fra den irakiske hovedstad, Bagdad. Her møder RokokoPosten sergent i Hjemmeværnet Brian Hansen, der drikker af en plasticflaske med vand. Han har undervist på skydebanen siden klokken seks om morgenen.

»Det er virkelig spændende at arbejde sammen med de irakiske soldater. Mange af dem har tidligere modtaget undervisning fra vestlige instruktører, men vi skal heldigvis ikke bruge tid på at aflære forkerte procedurer,« udtaler sergenten og henviser til det 25 milliarder dollar dyre træningsprogram, som USA fra 2003-2011 brugte til at opbygge den irakiske hær. En hær, der kollapsede totalt, da den kom i kamp med Islamisk Stat i 2014.

Brian Hansen, der er forhenværende overkonstabel i Livgarden, har taget orlov fra sit job som elektriker for at bruge de næste tre måneder på at træne en bataljon irakiske soldater fra den iranskstøttede shiitiske Hash’d al Shaabi-milits. Det er hans tredje tur til Irak.

»Tag nu Hassan her,« siger sergenten og peger på en irakisk befalingsmand.

»Ham mødte jeg første gang på en fodpatrulje for ti år siden i Al-Hartha i det sydlige Irak. Pludselig sprang han frem fra et hjørne og tømte sit 30-skudsmagasin mod mig på få meters afstand. Selv om Hassan på det tidspunkt allerede havde modtaget træning fra amerikanske specialstyrker, ramte han ved siden af med alle sine skud. Måske fordi han lukkede øjnene, råbte ‘Allahu Akbar’ og skød fuldautomatisk fra hoften.«

Brian demonstrerer ved at pege vildt rundt med fingeren, mens han laver skydelyde. Begge mænd ler hjerteligt.

»Om Gud vil, vil jeg bruge min skydeuddannelse til at gøre op med de fordømte takfiri (sunni-muslimer, red.). Derefter vil Guds straf ramme den lille Satan (Israel, red.), den store Satan (USA, red.) og deres vantro lakajer (Danmark, red.),«udtaler Hassan, mens han forgæves forsøger at sætte magasinet omvendt i sin M-16-riffel.

(Artiklen blev oprindeligt bragt den 24/2 2018)

Forfatterkommentar af Niels Jespersen

Denne artikel er delvist baseret på egne erfaringer. Temaet er de evige forviklinger, som Danmark altid roder sig ud i, når vi skal engagere os i krige i ørkenlande. Denne gang Irak, hvor en mission, der startede med at redde religiøse mindretal og hjælpe kurderne, endte med at levere våben og træning til de shiitiske militser, der, ud over at have skabt rekrutteringsgrundlaget for Islamisk Stat ved at myrde løs på sunni-mindretallet, har adskillige danske soldaters liv på samvittigheden. Nå, det bliver sikkert bedre næste gang.