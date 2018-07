Folketinget vedtager forbud mod sokker i sandaler

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Fremover vil enhver, der bliver stoppet iført både strømper og sandaler i det offentlige rum, kunne straffes med bøde på op til 4000 kroner og i særlig graverende tilfælde fængsel i op til et halvt år.

Det er resultatet af en tilføjelse til straffeloven, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget for at bekæmpe ekstremt dårlig stil i det offentlige rum.

Forbuddet mod sandalsokker blev vedtaget efter lange forhandlinger og rummede oprindeligt også et forbud mod halsklud og mærkevare-sweatre bundet sammen over skuldrene, hvilket Liberal Alliance dog fik fjernet.

Alternativet og Enhedslisten stemte imod forslaget. »Selvfølgelig er der ikke nogen i Danmark, der ønsker at se mennesker med sokker i sandalerne i det offentlige rum. Men jeg tvivler virkelig på, at det hjælper noget at stigmatisere en i forvejen sårbar gruppe af mænd, der risikerer at blive endnu mere radikaliserede og bære bæltetaske samt smykker lavet af lædersnore,« forklarer partiets politiske ordfører, Pernille Skipper.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, har fremhævet, at forslaget er udtryk for en hetz mod midaldrende venstreorienterede mænd uden æstetisk sans, men det afviser Venstres integrationsordfører, Marcus Knuth, dog fuldstændig.

»Det er et helt generelt forbud, der skal opretholde den offentlige orden. Derfor vil det ramme alle, der går med strømper i sandalerne, uanset om det skyldes glemsomhed, sko, der er gået i stykker, eller ens kultur,« siger han.

Regeringen skal dog ikke regne med, at vedtagelsen af loven stopper kampen for at gå med sokker i sandalerne.

Danmarks Lærerforening har nemlig annonceret, at alle landets folkeskolelærere nedlægger arbejdet fra på mandag.

»Naturligvis fører det til en strejke. Et sådant forbud vil i praksis forhindre mere end 80 procent af vores medlemmer over 55 år i at møde på arbejde, og der er vi naturligvis solidariske,« siger formand Anders Bondo Christensen.

Tidligere næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund, Ulla Tornemand, erklærer i et indlæg i Politiken, at staten ikke skal blande sig i mænds påklædning, da det bør være op til kvinden i hjemmet at bestemme, hvordan hendes mands fødder skal tildækkes.

(Artiklen blev oprindeligt bragt den 10. 10. 2017)

Forfatterkommentar af Mikkel Andersson

Da denne artikel udkom i oktober 2017, klarede den sig glimrende og fik omkring 5000 likes på Facebook. Imidlertid gik den, uden at vi gjorde en dyt for det, viralt igen, da burkaforbuddet blev vedtaget i slutningen af maj, og er nu RokokoPostens mest delte artikel med knap 170.000 likes og delinger på Facebook. Selvom jeg har ført pennen, er artiklen en kollaborativ indsats, hvor tre-fire foreskellige i og uden for redaktionen er kommet med afgørende input.