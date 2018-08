Breaking: Mand, der spurgte storbarmet blondine om vej, var faktisk faret vild

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Det, der i alles øjne lød som den værste søforklaring i mands minde, viser sig nu at være sandt: Da den 37-årige tandlæge Michael Jespersen holdt ind for at spørge den storbarmede blondine Henriette Søndergaard, 28, om vej til motorvejen, var det faktisk hans håb, at hun vidste, hvor den lå.

»Jeg brugte Google Maps, men det er åbenbart ikke opdateret, for jeg blev ført de underligste steder hen. Så forsøgte jeg på egen hånd, men da jeg flere gange endte ved udgangspunktet, besluttede jeg mig for at bide i det sure æble og spørge om vej,« siger han og tilføjer, at han kort tid efter fik øje på Henriette Søndergaard, der kom gående på fortovet.

Ifølge Michael Jespersen selv skete der herefter det, at han satte farten ned og rullede højre vindue ned, så han kunne spørge, om hun kendte vejen til motorvejen. Det er her, historien begynder at halte, eftersom Henriette Søndergaard er en høj, slank blondine med store bryster. Nu er der dog flere øjenvidner, der bekræfter Michael Jespersens historie.

»Min mand og jeg var ude at gå en tur med Lotte (parrets otteårige cockerspaniel, red.), og vi bemærkede godt, at den samme bil flere gange kom kørende forbi os. Det virkede lidt mistænkeligt, så da bilen pludselig sagtnede farten og kørte hen til en kvinde, der kom gående på det modsatte fortov, var vi obs på, om der foregik noget uldent,« siger 66-årige Birgit Olsen.

»Det viste sig dog, at kvinden vendte sig mod bilen og begyndte at pege i forskellige retninger, og ganske kort tid efter kørte den videre, så vi konkluderede, at bilisten nok bare var faret vild og havde besluttet sig for at spørge om vej,« tilføjer Birgits mand, Henning Olsen.

Michael Jespersen fortæller selv, at han ikke havde lagt mærke til, at Henriette Søndergaard var pæn – og da slet ikke, at hun havde store bryster.

»Jeg så hende jo kun bagfra, da jeg kom kørende, og da hun begyndte at forklare mig vejen, havde jeg så travlt med at koncentrere mig om at huske hendes anvisninger, at jeg ikke rigtig lagde mærke til, hvordan hun så ud,« slutter han.