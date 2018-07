Breaking: Heltal mellem 3 og 4 fundet nær Silkeborg

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Da Mogens Lund, matematikprofessor ved Aarhus Universitet, som sædvanligt luftede sin labrador, Pi, gjorde han en foruroligende opdagelse.

Noget, der ved første øjekast så næsten meningsløst ud, viste sig ved nærmere eftersyn at være et hidtil uopdaget heltal mellem 3 og 4. Mogens Lund fortæller:

»Tesen gik pludselig op for mig, da jeg vandrede langs vandet med Pi. Jeg lavede præcise målinger, og da jeg kom hjem, satte jeg mig ned for at sætte det hele på formel. Der er ingen tvivl. Det er et heltal. Og det er større end 3, men mindre end 4.«

Silkeborgs lokale politi blev straks kontaktet. Men det stod hurtigt klart, at sagen var for krævende til at kunne blive opklaret med lokale ressourcer. PET’s særlige afdeling for efterforskning af naturlovsovertrædelser, PET-EN, blev derfor tilkaldt.

Indsatsleder Merethe Voersoe fra PET-EN udtaler til RokokoPosten, at området er afspærret. Hun opfordrer indtrængende folk til at holde sig langt væk, da det nye tal måske er farligt.

»Vores eksperter ved endnu ikke, hvordan tallet opfører sig. Derfor må vi forsøge at isolere det, så det kan underkastes nærmere undersøgelser. Forhåbentlig kan vi nå til en hurtig opklaring og få sagen lukket,« fortæller hun.

Voersoe understreger, at der ikke er grund til panik, men tager samtidig opdagelsen meget alvorligt. Og det er der god grund til, mener bygningsingeniør Tage Olesen.

Ligesom Voersoe vil Tage Olesen ikke tage munden for fuld. Men rynkerne i hans pande afslører hans dybe bekymring.

»Nu må vi lige klappe hesten og vente på resultaterne. Men jeg er da lidt nervøs for, at det her måske betyder civilisationens undergang. De udregninger, der hidtil har bevist holdbarheden på alt fra hundehuse til skyskrabere og broer, er måske fejlagtige. Det er sgu ikke så godt,« erkender han og mumler dernæst eftertænksomt:

»For slet ikke at tale om de konsekvenser, det får for Lotto - og Bingo Banko.«

Artiklen blev oprindeligt bragt den 14. 10. 2014

Forfatterkommentar af Zenia Larsen

En af mine venner er matematiker og bruger en masse tid og skattekroner på at lede efter tal mellem 0 og 1. Det er selvfølgelig sådan nogle skøre tal, man skal have gået mange år på universitet for at kunne tro på eksistensen af, men engang sagde jeg til ham, at det kunne være sjovt, hvis han fandt et nyt heltal. Hans forskrækkede ansigtsudtryk, da han herefter fremstammede, at det slet ikke ville være godt, inspirerede mig til denne artikel.