Alle med internetforbindelse skal betale for Netflix

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Ejer man et tv-apparat, en computer, tablet eller telefon med internetforbindelse, skal man fremover betale for Netflix’ film og serier, uanset om man ser dem eller ej. Sådan har reglerne for DR’s licens været i mange år, og det har inspireret den amerikanske virksomhed til at indføre tilsvarende vilkår i Danmark.

»Hidtil har vores produkter været beskyttede, så kun betalende kunder kunne tilgå dem, men det er en langt bedre forretning at gøre dem frit tilgængelige og kræve betaling fra alle, der er på nettet,« udtaler marketingchef Christopher Distler fra hovedkontoret i Los Gatos, Californien.

Christopher Distler fortæller, at Netflix har hentet idéen til den nye forretningsmodel fra Danmarks Radio, der i mange år har undladt at blokere sine udsendelser:

»I første omgang lød det som en dårlig forretning at gøre alting frit tilgængeligt, men da vi først forstod, at DR kræver penge fra alle, der potentielt kan tilgå deres produkter, gik det op for os, at der er tale om en virkelig lukrativ forretning.«

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meddeler, at Netflix har lov til at udbyde sine produkter på den måde.

»Hvis ikke andre aktører kunne tilgå markedet på samme vilkår som Danmarks Radio, ville det jo være stærkt konkurrenceforvridende,« udtaler kommunikationschef Hanne Arentoft.

For den enkelte dansker kan det ende med at blive en dyr fornøjelse. Ifølge en pressemeddelelse fra Netflix fremgår det ganske vist, at den månedlige betaling vil falde, når den nye model træder i kraft, men andre brancher har fået øjnene op for forretningsmodellen.

»Vi plejer at sælge vores brød og kager, men hvis vi giver det væk og i stedet kræver en månedlig betaling fra alle, der har et fordøjelsessystem, vil vi kunne øge omsætningen markant, selv hvis vi begrænser os til dem, der bor inden for en radius af fem kilometer,« siger bager Kaj Jørgensen fra Svendborg.

I tøjforretningen ved siden af Kaj Jørgensens bageri er man ligeledes begejstret over muligheden.

»Alle har jo en krop, så de kan potentielt set bruge vores tøj,« udtaler indehaver Benita Jacobsen.

Artiklen blev oprindeligt bragt den 30. 4. 2014

Forfatterkommentar af Zenia Larsen

Regeringen har besluttet, at alle skal være med til at betale for DR. Public service er en af velfærdssamfundets kerneydelser - en garant for, at alle borgere er sikret et minimum af information, så de uafhængigt af social status kan indgå i de demokratiske processer og i det hele taget være fortrolige med samfundet. Derfor mister alle en del af deres personfradrag, således at ingen frarøves muligheden for at se samfundsnyttige DR-programmer som Skam, Rejseholdet og Historien om Nik & Jay.