Sex sælger – men kærlighed samler seerne

»Jeg forventede ikke en pakkeløsning. Så vidste jeg på forhånd, at jeg ville blive skuffet. Det findes ikke. Det er en illusion.«

Ordene kommer fra Eva i sidste afsnit af DR1s »Gift ved første blik«, som man netop nu kan slikke i sig foran skærmen onsdag aften. Men selv om hun – og flere andre deltagere – siger, at de ikke forventer den store romantiske kærlighed, så er det stadig dét håb, der er på spil blandt dem, der er udvalgt til programmet.

Det mener flere sexologer og terapeuter, som Berlingske har talt med. Selv om de følger vidt forskellige formater, mener alle samstemmende, at det netop er tosomheden og forelskelsen, der dyrkes på skærmen.

»Engang sagde man, at sex sælger. Men jeg vil mene, at der er meget mere drøn på drømmen om den store kærlighed lige nu. Og jeg ved fra de mange henvendelser, jeg selv har modtaget, at producenterne også leder efter det næste store TV-koncept,« siger sexolog Sara Skaarup, der ud over »Gift ved første blik« også har set TV 2s »Landmand søger kærlighed« samt »Hypnodating« og »Ku' godt må godt« på DR3.

Kan man hypnotisere folk til at blive bedre til at gå på date? I »Hypnodating« gør Jan Ellesøe et forsøg på at massere selvværd og romantik ind i danskerne

Det samme har parterapeut og psykolog Keld Molin.

»Når jeg ser de her programmer, bemærker jeg, at mange stadig har en drøm om, at kærligheden rammer. At lynet slår ned, selv når kærligheden er arrangeret. Derudover er det interessant, at danskerne er blevet så åbne om deres behov. Ubehaget ved at stå frem og være hjælpeløs er åbenbart mindre end ubehaget ved at være alene.«

Alle bør rydde op i sig selv

Det er faktisk ikke så længe siden, at jagten på kærligheden var en privat ting. Med få undtagelser begyndte dating først på skærmen, da »Gift ved første blik« brød frem for fem år siden. Udviklingen er steget støt siden. En million danskere så med, da »Gift ved første blik« løb over skærmen sidste år, og i dag er der dating på de fleste kanaler.

Selv om de primært at lavet for at skaffe seere, kan de også lære os noget om den længsel, der lever i den danske folkesjæl. Ifølge Sara Skaarup er danskerne således romantiske, ensomme – og meget opsatte på at få dækket deres egne behov.

Den moderne afrodite, Lene Beier, er vært på Landmand Søger Kærlighed

»Alle er gode til at sætte ord på, hvad de gerne vil have. Men måske skulle de lige tænke lidt over, hvad de selv har at tilbyde. Det er sådan set også det, der gør dig attraktiv for andre mennesker,« siger Sara Skaarup, der også opfordrer sine egne klienter til at foretage lidt »mental oprydningsarbejde« og finde ud af, hvad de har på lager, før de begynder at kræve ind.

»Jeg siger ikke, at man skal være perfekt. Men man skal nok være klar over, hvad man slæber med sig.«

Det er Keld Molin enig i.

»Forelskelse er bare en fase. Det går over. Hver gang,« siger han og understreger, at det også derfor er lidt ærgerligt, at de fleste programmer fokuserer på mødet og forholdets begyndelse.

»Vi bliver forført til at tro, at alt handler om høje følelser og store drama. Hvis du ser et program som »Ex on the Beach«, er det virkelig højspændt. Og det er selvfølgelig, fordi det er sjovt at se. Men det kunne måske være mere relevant med nogle programmer om de langvarige forhold. Også selv dagligdagen kan se ret kedelig ud.«

Utroskab kommer også i de gode forhold

Selv om Keld Molin og Sara Skaarup er enige om, at de fleste datingprogrammer giver et interessant syn på parforholdet, efterlyser de også andre koncepter om det, der præger vores allesammens parforhold. Især utroskab er et voksende tema.

»Jeg har mange par, hvor den ene pludselig begynder at interessere sig for, hvad der sker uden for ægteskabet. Det kan være, at konen pludselig taber sig og oplever, at hun bliver attraktiv for andre mænd. Al forskning viser, at begæret går sine egne veje. At flertallet bliver mest tændt af det nye og ukendte. Af samme grund kan det også forekomme i velfungerende ægteskaber, og det, synes jeg faktisk, er en stigende tendens. Det kunne man godt lave flere programmer om,« mener Keld Molin, der roser DR3s »Ku' godt må godt« for at tage fat på udfordringerne ved at leve i et åbent forhold.

»Ku godt, må godt« viser udfordringerne ved et åbent parforhold. Hvordan håndterer man feks den jalousi, der opstår, når den ene har lidt nemmere at score end den anden?

»Programmet fokuserer på to unge mennesker, der har valgt den løsning. De har så den udfordring, at hun får mange tilbud, og at han får lidt færre,« siger Keld Molin og understreger, at »der er virkelig meget drama i den serie. Det er ret interessant«.

Han suppleres af Sara Skaarup.

»Som sexolog oplever jeg også, at der er kommet en anden åbenhed over for det polyamorøse. På den måde er normerne jo i skred. Af samme grund mener jeg faktisk også, at der snart er grundlag for et program om senior-dating. Det har længe være underkendt, men ældre og sex og kærlighed er endelig ved at blive frikendt fra at være noget, som folk ikke vil høre om.«