Selv om vi arbejder mindre, føler vi os mere stressede, har analyser vist. Imens kæmper vi for at få familieliv og arbejde til at hænge sammen. Tiden, familielivet og børn, der hele tiden skal gøres kollektivt parate, spiller en afgørende rolle i antropologen Dil Bachs seneste studie blandt familier og daginstitutioner nord for København, som hun netop afsluttet.