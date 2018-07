Var det noget at afgive firs procent af sin indtægt til fællesskabet? Et døgn på det gamle kollektiv-gods Svanholm afslører, at det måske ikke er så tosset en idé. For til gengæld får du børnehave, kok, bolig, bil, indkøber og økologisk mad året rundt. Nå ja, og en kæmpestor familie.