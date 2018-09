Kære Jørgen, hvis du har lavet graffiti i Ordrup i sommeren 1945, hører jeg gerne fra dig

Jeg havde boet i min lejlighed tre år, før jeg forleden så det på muren. Til højre for hovedøren, skrevet med blyant på de gamle gule mursten: »Erik elsker ?«. E’et skrevet svungent fra en gammel tid. På den anden side af døren stod der »23.05-45 Jørgen«.

Og så blev jeg helt rørt. Ikke fordi 23. maj er min fødselsdag – men fordi den høflige blyant-skråskrift-graffiti mindede mig om den sommer, hvor Danmark endnu engang var frit. Det må have været den ultimative »summer of love«, og jeg forestiller mig, at pigerne i hvide sokker og stivede skørter har danset oppe i min lejlighed, berusede af ungdomskærlighed og sodavand, mens de vandkæmmede drenge Erik og Jørgen stod nede på gaden og hældte hjemmebrændt i sodavandsflaskerne, mens de røg amerikanske cigaretter og lignede nogen, der senere var med i en Malmros-film.

Hvordan var det egentlig at leve under besættelsen? Der er stadig nogle, der husker det, vi andre har brug for at høre.

En bolig er ikke bare en bolig, sådan har de fleste det, og sådan har jeg det, hver gang jeg kører forbi det hus, som skulle have været mine børns blivende barndomshjem, men som endte på boligsiderne efter endt skilsmisse. Nu bor nogle andre i mit hjem, som jeg bor i en lejlighed, der engang har dannet rammen om andres liv. Mens jeg gik og filosoferede over det, fik min underbo på 93 vandskade, og så havde vi travlt med at stoppe hullet og ringe til en VVS-mand, og på en måde var det ret hyggeligt … Det syntes min underbo ikke ligefrem, men for mig var det rart at tale med en, som er så meget ældre. Jeg ved, at hendes bror var med i modstandsbevægelsen, men egentlig ved jeg ikke så meget mere. Så jeg må finde på en anledning til at høre hendes historier, for det er ikke for evigt, at vi har de mennesker, som kan komme med førstehåndsfortællinger. Jeg kan godt synge med på »Man binder os på mund og hånd«, men andre er nødt til at fortælle mig, hvordan det føltes at synge den under krigen. Hvordan var det egentlig at leve under besættelsen? Der er stadig nogle, der husker det, vi andre har brug for at høre.

Så kære Jørgen, hvis du har lavet graffiti i Ordrup i sommeren 1945, hører jeg gerne fra dig. Og Erik, hvem elskede du?