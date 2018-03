Hunde på første række i biografen

Denne uge var der snigpremiere på filminstruktøren Wes Andersons nye film »Isle of dogs« i the Roxie Theater i San Francisco. Gæsterne til premieren var et helt særligt segment: hunde og deres ejere.

Fænomenet hedder B.Y.O.D. og er en forkortelse for Bring Your Own Dog.

En af gæsterne til filmpremieren var hunden Charlie Bucket, iklædt i blomstret butterfly. Hunden Stella mødte op i blå- og hvidstribet kjole og poserede foran en fotograf på den røde løber. Den lukkede øjnene, lænede hovedet tilbage og sendte noget, der lignede et tandsmil til fotografen, mens dens ejer stod uden for den røde løber og holdt hundesnoren.

Blandt gæsterne var også hunden Pirate, som har sin egen Instragramprofil. Pirates ejer Mr. McQuaid udtalte til New York Times, at Pirate »var en gammel gnaven mand. Han hader alle former for munterhed og fornøjelse, så vi er ikke sikre på, at en Wes Anderson-film er det bedste valg«.

Folkene bag eventet i the Roxie Theater har erfaring med B.Y.O.D. De sidste to år har teatret huset the New York Dog Film Festival, hvor filmene handler om hunde og fejrer forholdet mellem kæledyr og mennesker.

Læs også Lovforslag i New York: Legaliser medicinsk cannabis til hunde og katte

Klar med fnugruller

Filmen »Isle of dogs« er en animationsfilm, hvis handling foregår i Japan. I filmen er landets præsident blevet så træt af hunde, at han sender dem alle til en øde ø. Men en 12-årig dreng sætter sig for at lede efter sin hundeven.

Nogle af hundegæsterne i the Roxie Theater havde svært ved at sidde stille under visningen af »Isle of dogs«. Hunden Leila faldt endda i søvn undervejs. Arrangørerne i the Roxie Theater stod klar med fnugruller, da filmen var færdig, og hundene forlod biografsæderne.

I weekenden er der også B.Y.O.D.-visning i England, og måske gæsterne der vil tage bedre imod filmen. Filmen får dansk premiere for mennesker i slutningen af maj.