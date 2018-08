Første smugkig: Sådan bliver Facebooks nye dating-funktion

Facebooks egne medarbejdere er i fuld gang med at teste det dating-univers, som blev annonceret i maj, og de første skærmbilleder er dukket op.

Facebook is internally testing Facebook Dating.



I can't go past the signup screen because they are not activating all non-employee Dating profiles because, well, it's "pre-launch" ;) pic.twitter.com/VQFHUJIkuX — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 3, 2018

Der bliver ikke tale om en løsrevet app, men om en funktion man kan slå til på sin nuværende Facebook-profil. Det er tech-researcher og mobilspecialist Jane Manchun Wong, der har fisket skærmbillederne ud af koden på Facebook-app'en, hvor de allerede ligger klar til brug.

Servicen er dog stadig ikke åben for andre end Facebook-ansatte, som i det første billede i log-in-processen får at vide, at den »ikke skal bruges stil at date kolleger«.

Af skærmbillederne fremgår, at man logger ind med sin eksisterende Facebook-profil, men at datingprofilen ikke vil være synlig for ens Facebook-venner, medmindre man selv ønsker det.

Når man er logget ind, skal man angive køn - her er tre knapper: »Mand«, »Kvinde« og »Flere muligheder«, som dækker over »Transkvinde«, »Transmand« og »Ikke-binær«. Tilsvarende kan man angive, hvilke køn man er interesseret i at date.

Derudover skal man angive en by for at oprette en FB-datingprofil - og hvad der sker derefter har Jane Manchun Wong ikke kunnet vise, fordi det indtil videre kun er de Facebook-ansatte, der må lege med servicen.

Facebook har dog tidligere fortalt, at man blive præsenteret for potentielle partnere både ud fra de præferencer, man selv udtrykker i dating-servicen, men også ud fra den viden, som Facebook i forvejen har om brugerne - den som i dag bruges til at målrette annoncer og nyhedsfeed.

Som en kommentar til en nyhedsartikel lyder: »Hvad kunne på nogen måde gå galt med det?«.

Ingen reklamer, ingen betaling

Hvis man har oprettet en datingprofil og ser en anden datingprofil, man er intereresset i, kan man angive sin interesse i vedkommende. Og hvis interessen er gensidig, åbnes der for at de to kan mødes i chatten eller sende beskeder til hinanden.

Onlinemagasinet TechCrunch har fået lidt flere oplysninger ud af Facebook om matching-processen, og der bliver formentlig en overgrænse for, hvor mange profiler man kan udtrykke interesse for. Det sker i et forsøg på at undgå spammere og »catfishing« eller lokkeduer fra falske profiler.

Der vil indtil videre ikke være reklamer i dating-universet, og der er heller ingen planer - indtil videre - om at gøre dating-funktione til en betalingsservice eller give mulighed for tilkøb af services.

TechCrunc skriver desuden, at hvis man blokerer en dating-profil, vil det ikke kunne ses på det brede Facebook, hvis man også er venner med personen derude.

TechCrunch vurderer, at ud fra dette første smugkig, og det som Facebook selv har meddelt, går den kommende dating-funktion mere i retning af at mache folk i seriøse forhold end på at formidle hurtige dates.

Det vil kun være Facebook-profiler, som angiver at være over 18 år gamle, der vil få adgang til dating-universet, når det på et tidspunkt åbner for brugere. Der er ikke annonceret planer for udrulning, f.eks. om det vil være bestemte lande, der først får adgang.