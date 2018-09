Da Jane Fonda blev friet til, svarede hun: »Jeg er midt i et nervesammenbrud. Giv mig seks måneder!«

»Hvad i alverden er der galt med Jane Fonda?« spørger den amerikanske præsident Nixon i en gammel lydoptagelse, som er indledningen på HBO's nye dokumentar. Han mente det i forhold til hendes politiske aktivisme, som i mange år gjorde magten i Washington rasende.

Men hvis man spurgte, hvad i alverden der var galt med hende i forhold til selve livet, til hvem hun er indeni, ville Jane Fonda i mange år nok have givet ham ret - hvad i alverden er der galt?

Fra moderens selvmord og faderens kulde, over hendes tre ægteskaber med dominerende mænd, er det som om, hun nu endelig, endelig har fundet sig selv. Der er ikke noget galt længere.

Jane Fonda med sin bror Peter, og sin far med dennes nye kone og barn. Jane Fondas mor tog sit eget liv, og først senere i livet fik hun at vide, at moderen ikke var død af et slagtilfælde. Foto fra 1954.

»Det er bedre at være interesseret, end interessant« er Jane Fondas motto. Men selv om hun gennem sine nu 80 år har været mere interesseret og engageret i politik og samfund, end de fleste andre skuespillere, så slipper hun ikke så let. For hun var interessant for offentligheden, siden hun som datter af den legendariske skuespiller Henry Fonda, blev født ind i amerikanernes svar på en kongelig familie – Hollywood.

Så naturligvis skal hun have en dokumentar, der varer over to timer. Her beskriver hun bl.a., hvordan opvæksten som den ikoniske og »all-american« Henry Fondas datter, var som at forsøge at spire »i skyggen af et nationalt monument«. Moderen var maniodepressiv, og faderen som regel fraværende – og når han var der, var han ude af stand til at vise følelser, hvis de ikke først var skrevet ind i et manuskript.

Livet i hendes mænds hænder

»Jane Fonda in five acts«, som dokumentaren hedder, bygger på 20 timers interview med Fonda og samtaler med hendes venner, familie og med bl.a. kollegerne Robert Redford og Lily Tomlin. De fire første akter er opkaldt efter mændene i hendes liv: Faderen og de tre ægtemænd. Hun har været gift med den franske instruktør Roger Vadim ( fra 1965-73), venstrefløjsaktivisten Tom Hayden (1973-90), og grundlæggeren af CNN, Ted Turner (1991-2001). Men når vi når til femte akt, så handler den om Jane, og om hvem man er, når man ikke gør sig til for nogen, ikke laver sig om for at blive elsket, og bare er sig selv.

»Første gang, jeg mødte Roger Vadim, følte jeg mig i fare. Han var som et rovdyr. Han talte ikke ret godt engelsk - hvis han havde, havde jeg nok ikke giftet mig med ham,« siger Jane Fonda. Senere indspillede de filmen »Barbarella« sammen. Og da hun skulle indspille indledningsscenen nærmest nøgen, var hun så skrækslagen, at hun havde drukket sig fuld i vodka. 1967 (AP Photo/GB)

»Hvem vil du have, jeg skal være, far?« var grundfølelsen i barndommen, fortæller Jane Fonda i programmet. Og den fornemmelse af at skulle lave sig om for at fortjene kærlighed fulgte hende livet igennem, indtil for få år siden. Hun var nogens datter eller kone, og så var hun nogens gallionsfigur, da hun gik ind i bevægelsen mod Vietnam-krigen.

»Hanoi-Jane« var i lang tid afsindigt hadet af mange amerikanere, der følte at hendes protest mod krigen var upatriotisk. I programmet siger hun, at der er mange ting, hun er stolt af – og så er der nogle, hun er flov over. Og hun vil gerne undskylde til alle de Vietnam-veteraner, hun fik gjort vrede eller kede af det - det var krigen, hun agiterede imod, ikke dem.

Den tidligere pin-up-pige var blevet mor, havde forladt Frankrig og skørtejægeren Roger Vadim, var flyttet hjem til den far, hun havde så svært et forhold til - og fandt en ny identitet som pacifist. I det hele taget var 70erne en turbulent tid for Fonda, men det var også årtiet, hvor hun vandt en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle to gange; i 1972 med filmen »Klute« og i 1979 med »Coming Home«.

I 1959 blev Jane Fonda kåret som Miss Army Recruiter, men i starten af 70erne blev hendes pascifistiske sjæl vækket. Faktisk mens hun boede i Frankrig - og af den franske filmdiva Simone Signoret. »Jeg har aldrig følt mig så amerikansk, som da jeg kunne mærke, at vi havde taget den forkerte vej i forhold til Vietnam«, har Fonda siden udtalt. Her ses hun under pressekonference.

Pacifitness-dronningen

Og bedst, som amerikanerne troede, at de vidste, hvor de havde hende, trak hun i benvarmerne og producerede de berømte videoer med Jane Fonda Workout, som stadig er de bedst sælgende hjemmevideoer til dato med 17 millioner eksemplarer. Indbegrebet af firser-fitness med højt hår og benvarmere opstod faktisk, fordi Jane Fonda og hendes daværende mand, den amerikanske venstrefløjsaktivist Tom Hayden, skulle skaffe penge til deres politiske aktiviteter. Work-out-bogen, som hun også udsendte, lå nummer et på New York Times’ bestsellerliste i to år.

De tre stjerner fra filmen »9 til 5« mødes igen: Lily Tomlin, Dolly Parton og Jane Fonda under Emmy Awards i 2017. AFP PHOTO / Frederic J. Brown

Den overvældende salgsmæssige succes var dog intet at regne imod den succes, fitnessdronningen følte indeni: I 30 år havde hun lidt af bulimi, og hun følte nu, at hun endelig havde taget kontrol over sin egen krop. Og damen er ikke uden deadpan humor, når hun siger, at det var på kostskolen, hvor faderen sendte hende efter moderens død, at hun første gang stiftede bekendtskab med sin spiseforstyrrelse: »Jeg elskede historierne om de gamle romere og deres ædeorgier – det var sådan, jeg opdagede bulimi ...«

Og igen er der tråde tilbage til faderen, når hun fortæller, at han gav hende en fornemmelse af, at han skammede sig over hende, og at hun var for tyk. Men på trods af deres svære forhold, flyttede Jane tilbage i faderens hus, da hun blev skilt fra Tom Hayden – med den trussel, at hvis faderen opdagede, at hun var kommunist, ville hun blive smidt ud. Indtil da, havde hun levet med sin mand i en ganske lille villa.

Deres fælles søn Troy kan fortælle, at der boede en hjemløs mand under huset, og at hans første mange fødselsdage blev brugt som »fundraisers« til at skaffe penge til kampen for et mere demokratisk økonomisk system. Ifølge Jane selv, var hun til sidst så irriterende for magthaverne, at hun konstant havde FBI-agenter i hælene.

Ted Turners store kærlighed

Det undrede mange, at »Hanoi Jane«, som hun engang blev kaldt, og som i solidaritet med de mindrebemidlede i mange år havde boet i et hus uden opvaske- og vaskemaskine, pludselig giftede sig med den magtfulde, cigarrygende og storskrydende stifter af CNN, Ted Turner. Han ringede den dag, Jane Fondas skilsmisse gik igennem for at invitere hende ud. »Jeg er midt i et nervesammenbrud, giv mig seks måneder«, var hendes svar, og på dagen ringede han igen.

Jane Fonda gi'r den stadig gas med tøjet! Her ses hun på vej til at kysse den britiske model Naomi Campbell under modeugen i Paris i 2017. AFP PHOTO / CHRISTOPHE SIMON / ALTERNATIVE CROP

Et kvarter inde i deres date »havde hun det, som om hun blev ramt af en tsunami«. Men en af de mest magtfulde mænd i verden var samtidig som en lille dreng, fortæller hun: Han kunne ikke være uden hende, og hun stoppede sin skuespillerkarriere og flyttede ud på hans ranch i bjergene. Selv ikke de elskede mærkesager, blandt andet kvinders rettigheder, som hun stadig brændte for, kunne hun bruge tid på.

Ted Turner ville have hende ved sin side konstant. Det førte uundgåeligt til et brud, men i en rørende scene i dokumentaren kalder hun ham for »min yndlings-eksmand«, og da hun besøger den knap så storskrydende ældre mand på ranchen og spørger, om han sidder under det smukke gamle træ med sine skiftende kærester, svarer han: »Nej. Det er dit træ ...«

Sidste kapitel skriver hun selv

Jane Fonda er ikke holdt op med at arbejde. Det ved man, hvis man følger med i Netflix-serien »Grace and Frankie« eller har set filmen »Vores sjæle i natten« fra sidste år, hvor hun og Robert Redford mødes igen, måske i en hommage til den charmerende romantiske komedie »På bare tæer i parken« fra 1967, hvor de begge er så unge og smukke og lovende, at det næsten hviner i tandhalsene.

Men de klarede den begge. De overlevede Hollywood og skiftende tider med deres politiske holdninger intakte. Som Redford siger i dokumentaren: »Hun har altid haft sit hjerte med. Også selv om det betød, at hun fik ballade.«

Robert Redford siger om Jane fonda: »Hun viser sine fejl. Og så er hun ikke bange for at følge sit hjerte, selv om det giver hende ballade«. Her modtager de sammen en Gylden Løve ved Venedigs film festival i 2017. EPA/CLAUDIO ONORATI

Og den store, altoverskyggende, emotionelt fraværende fader, Henry Fonda? De to endte med en form for forening i filmen »On Golden Pond«, som Jane vidste, ville blive faderens sidste. Hun havde selv købt og produceret filmen, hvor hun spiller en datter, der inderligt ønsker sig at få en eller anden form for kærlig tilkendegivelse fra sin hårde, følelsesmæssigt golde far. For hvad gør man, hvis man er vokset op i Hollywood, og det konstante rampelys har blændet én så meget, at det kan være svært at se sig selv? Man iscenesætter den slutning, man har længtes efter hele livet.

Derfor gjorde hun en ting, som ikke stod i manuskriptet, da hun skulle indspille en dialog med sin far: Hun lægger sin hånd på hans arm. Man kan se, at det gibber i ham, han må slås med lysten til at trække armen til sig, men som den skuespiller han er, lader han scenen køre, for Gud forbyde, at man skulle ødelægge en god optagelse.

»Men jeg så tåren i hans øje,« siger Jane Fonda.

»Jane Fonda in five acts« har premiere på HBO den 25. september.