Det kræver tid, selvopofrelse, udholdenhed, mod og forståelse. Da juristen og skribenten Frederikke Lett mødte sin 19 år ældre mand, havde han to døtre og to ekskoner. Selv havde hun ingen børn. Hun vidste, at hvis hun valgte kærligheden, var det helt afgørende at skabe tillid og få et nært forhold til begge piger. Skal en bonusfamilie lykkes, må man sætte egne behov til side.