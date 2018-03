Boguddrag

Breve til min datter. Breve til min mor

Maise Njor og hendes datter Asta-Maja fandt ud af, at nogle gange har man lettere ved at nærme sig de vigtige emner i livet, når man er et stykke fra hinanden. Gennem et år mailede de til hinanden, da Asta-Maja flyttede hjemmefra for at bo i Rom, og det blev til bogen »Alle veje fører til moR«. Vi bringer her et afsnit fra den.