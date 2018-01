Thailand vil passe bedre på strandene og havet

Forurening af verdens have er ikke et nyt fænomen, men noget, der bliver diskuteret verden over. Flere steder er der allerede sat ind for at mindske forureningen, men Asien har længe været et af de steder, hvor der kunne gøres mere.

Læs også Nu kan Apple Maps guide dig gennem lufthavnsterminalen

Nu har Thailand besluttet sig for at gå ind i kampen – som det første asiatiske land. Landet deltager i projektet ’Upcycling the Oceans’, der skal mindske mængden af affald verdenshavene.

Projektet, som skal vare i tre år, har til formål at bevare havet og kystområder, og vil samtidig omdanne plastaffald til tråd, hvoraf der kan fremstilles tekstiler til f.eks. tøj (og andet).

Læs også Så er det nu: Bestil sommerferien i januar og spar penge på flybilletten

Et andet tiltag fra thailandsk side har været at gøre 20 af de mest populære strande i landet røgfri, fordi man på mange strande har fundet store mængder cigaretskodder.