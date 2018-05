Storby og golf går hånd i hånd i Portugals smukke hovedstad

Fordums rigdom og et ødelæggende jordskælv var med til at forme den portugisiske hovedstad til et sted, der ligner en filmkulisse og er velegnet til at gå på opdagelse. Storbyen er samtidig et aldeles fremragende afsæt til at spille golf: Der er over 20 baner i omegnen.