Nu kan Apple Maps guide dig gennem lufthavnsterminalen

Det kan være en ganske frustrerende oplevelse at komme til en lufthavn, hvor man ikke kan finde vej. Men for ejere af iPhones er den bekymring nu blevet mindre aktuel. Ejer man en telefon fra Apple, kan man nemlig åbne telefonens vejviser, Apple Maps, og blive guidet gennem terminalerne skridt for skridt.

I stedet for at bruge GPS-teknologi, som kan være ustabil bag de tykke betonmure i alverdens lufthavne, forbinder Apple Maps sig passivt til wifi-hotspots for at regne ud, hvor du er, og i hvilken retning du peger telefonen. Dermed skal brugerne ikke være aktivt forbundet til wifi for at få vejledningen til at fungere, hvilket sikkert vil være rart for de mindre teknologisk kyndige.

Men appen er endnu ikke perfekt. F.eks. findes der endnu ikke en guide til Københavns Lufthavn, og så kan den ikke fortælle dig, hvor lang tid det tager dig at gå fra den ene ende af lufthavnen til den anden. I det hele taget er det fortsat endnu et begrænset antal lufthavne, som man kan blive guidet rundt i. Indtil videre er det 36 store lufthavne tilknyttet appen. Blot fem ligger i Europa: Amsterdam, de to lufthavne i Berlin samt Heatrow og Gatwick.