I 2017 rejste vi langt væk – i 2018 skal det være vildere

Vi har altid været glade for at rejse, og 2017 var ingen undtagelse. Tal fra Københavns Lufthavn viser nemlig, at vi rejser mere – og længere en nogensinde.

175.000 flere passagerer har i 2017 valgt at tage turen med et af de 34 interkontinentale langdistancefly fra Københavns Lufthavn – helt præcis 2.994.526 personer i 2017 mod 2.819.398 i 2016. Og samlet set har der da også været en stigning i antallet af passagerer, der har været gennem lufthavnen i 2017, sammenlignet med 2016.

Og billedet bliver nok ikke meget anderledes i 2018, hvis man spørger direktøren for Fremforsk, Center for fremtidsforskning, Jesper Bo Jensen:

»Vi er inde i det, vi kalder et opsvingsfænomen, og når det går godt, vil vi altid noget mere med vores rejser. Vi vil noget mere eksotisk. I 2018 kommer der et fokus på at komme længere væk og på at komme steder hen, hvor andre ikke har været. Vi vil prøve noget, naboen ikke har prøvet,« fortæller han.

I charterbranchen er det svært at opfinde den dybe tallerken år efter år, men det betyder ikke, at der ikke også er rejsetrends på den front, fortæller kommunikationschef hos Spies Torben Andersen:

»Den trend, vi ser stærkest hos os, er, at konceptet er blevet vigtigere end rejsemålet. Folk går simpelthen mindre op i, hvor de rejser hen, og har mere fokus på, hvor de skal bo. De vil hellere sikre sig et godt koncepthotel – f.eks. et rent voksenhotel eller et hotel tilpasset børnefamilierne,« forklarer han.

Sikkerhed frem for alt

Til gengæld er noget, vi kommer til at have stort fokus på i 2018, sikkerheden ved at rejse. Det mener både Jesper Bo Jensen og Torben Andersen. Og det er, fordi vi i år har været vidne til adskillige terrorangreb på forskellige rejsemål, men også pga. naturkatastrofer.

»Der er nogle destinationer, der bliver streget over i 2018 pga. terrorisme og andre hændelser,« siger Jesper Bo Jensen og fortsætter.

»Det er umiddelbart steder, der ligger op ad den muslimske verden. Fra Mellemøsten og østover til Pakistan og Bangladesh samt dele af Indonesien og Asien,« fortæller han.

Det samme oplever Torben Andersen hos Spies. Her går folk uden om de rejsemål, hvor der har været politisk uro, som f.eks. Egypten og Tyrkiet.

»Tryghed er vigtigt, når danskerne skal på ferie. Derfor kommer Montenegro og Kroatien også til at blive store rejsemål i 2018 – det er nogle trygge rejsemål. Vi går efter det politisk stabile,« siger Torben Andersen.

Og så er der jo lige dem, der vil markere sig og ikke tænker så meget over sikkerheden, forklarer Jesper Bo Jensen.

Det er dem, der vil løbe triatlon over indlandsisen, og dem, der vil kravle op ad den forkerte side af Nepals sværeste bjerg. Og dem, der håber på at komme en tur ud i rummet. Hvem ved, måske det bliver muligt i 2018?