Her er årets rejsetendenser

Januar er en af de travleste måneder i rejsebranchen, hvor mere end 200.000 danskere vil sikre sig, at de får noget sol og varme i løbet af året. Og det især efter en noget våd og ikke synderligt mindeværdig sommer sidste år, forklarer Torben Andersen, der er kommunikationschef hos Spies:

»Ikke overraskende er det juli måned, der lige nu booker bedst med et mersalg på 20 pct. i forhold til i fjor. Det er børnefamilierne, som har mere end svært ved at glemme den seneste våde sommerferie,« fortæller han.

Det er måske ikke overraskende, men ser vi lidt nærmere på 2018, er der, ifølge Torben Andersen, flere andre trends, der måske overrasker.

Læs også Thailand vil passe bedre på strandene og havet

1. Det østlige middelhav vokser

Til sommer bliver Grækenland en storfavorit hos danskerne. De seneste tre år er antallet af turister steget med ca. seks mio. til 33 mio. i 2017. Et tal, der forventes at stige til over 40 mio. i 2022.

2. Flere pakkerejser med rutefly

Vi vil til eksotiske steder som Dubai, Maldiverne, Bali og Mauritius og antallet af rejser til disse steder er mere end fordoblet på bare tre år. Men vi vil stadig have fleksibilitet og selv kunne vælge afgange – derfor er det stadig ruteflyene, danskerne bruger mest.

Læs også Nu kan Apple Maps guide dig gennem lufthavnsterminalen

3. Mobilen bruges mere og mere

Mobilen fylder mere og mere – også når vi booker vores ferie. Det seneste år er der sket en stigning på 50 pct., så det nu er 15 pct., der booker og betaler deres rejse med mobilen.

4. Hoteller, som var vi derhjemme

Vi stiller større krav nu end tidligere, når vi tager på ferie. For bare fem år siden valgte vi hoteller med tre stjerner, hvor vi i dag er gået mindst en stjerne op – og der skal gerne stå et plus bagefter.

Læs også Så er det nu: Bestil sommerferien i januar og spar penge på flybilletten

5. Vi bruger vores venner

Ferien starter allerede ved planlægningen. Og i planlægningsfasen er det oftest vores venners anbefalinger, der vejer tungest, fortæller Torben Andersen: »Det er dem, man får de bedste tips fra. De virker også som en slags filter: vi ved, hvad de kan lide, og har stor tillid til deres tips om rejsemål og hotel – tips, som allerede er afprøvet af folk, som vi stoler på.«