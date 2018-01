Hele familien kørte i ældgamle deletaxaer langs 'Hovedvejen fra Helvede' i Senegal

I Senegal kan du besøge St. Louis, den charmerende hovedstad i den tidligere kæmperegion Fransk Vestafrika. Du kan køre langs ’Berbernes Tunge’ og tage sydpå for at se flamingoer og pelikaner i Casamance-regionen. Tag med på en over 1.000 km lang familierundtur i gamle deletaxaer, der byder på et par overraskelser undervejs.