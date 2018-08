Dødens landevej i Bolivia: »Ikke noget med at tage selfies under kørslen«

At cykle over stok, sten og klippestykker ned ad Dødens Landevej i Bolivia er sjovt, spændende og muligt for alle. Se frem til op til 600 meter frit fald til venstre for den smalle vej, stejle bjergvægge til højre samt fabelagtige udsigter til den frodige og grønne jungle.