Uffe Elbæk sender klar besked til Mette Frederiksen: Dine fællesmøder bliver uden mig

Godmorgen og velkommen til ugens sidste morgenpost.

Vi sender dig på weekend med en ordentlig bunke politiske historier om alt fra Lagkagehuset, der er kommet i problemer efter at have leveret kager til Dansk Folkeparti, om en række fortørnede, røde partier, der kræver svar fra Inger Støjberg, og om en eksminister, der nu forlader dansk politik.

Vi begynder dog et andet sted.

Politiken har i dag nyt i føljetonen om det røde kaos på Christiansborg. Avisen har således talt med Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, der gør det klart, at det i hans øjne er for sent at få samling på partierne i Folketinget til venstre for midten.

Han ser ikke nogen grund til, at der holdes fællesmøder blandt partilederne i oppositionen i et forsøg på at stå sammen og arbejde for fælles udspil frem mod valget.

Uffe Elbæk er ganske vist ikke blevet inviteret til møder af en sådan karakter endnu – men nu gør han det altså på forhånd klart, at han ikke har tænkt sig at møde op, hvis det skulle ske.

»Hvis dagsordenen skal være, at rød blok skal finde fælles fodslag, så er det ikke relevant for mig. Vi stiller med vores egen statsministerkandidat, og vi ser ikke os selv som en del af rød blok. Vi er en del af oppositionen, men ikke af rød blok,« han til avisen.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har gennem de seneste uger fået flere opfordringer til at stille sig i spidsen for at samle oppositionen – blandt andre fra SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Da de borgerlige partier var i opposition under Helle Thorning-Schmidts (S) regeringstid, holdt Lars Løkke Rasmussen (V) eksempelvis jævnligt møder med de øvrige blå partiledere.

Elbæk selv sagde i 2016 til Politiken, at han gerne så, at oppositionen »stod rigtig stærkt sammen inden et kommende valg«, men at han ikke var blevet inviteret til et eneste fælles kaffemøder eller en middag med Mette Frederiksen og de andre røde spidser.

Men det er altså for sent nu, mener han.

»Jeg må sige, at tiden er forpasset i forhold til det, der bliver lagt op til fra bl.a. Pia Olsen Dyhrs side om, at Mette Frederiksen skal samle oppositionen. Det vil for mig være meget besynderligt at skulle snakke et projekt op, som ikke er reelt,« siger Alternativets leder.

Og det ærgrer Pia Olsen Dyhr:

»Hvis vi bliver ved med at rode rundt i rød blok, så får Lars Løkke Rasmussen fire år mere i Statsministeriet. Jeg kan ikke rumme det,« siger hun til Politiken.

Læs hele historien her.

»Bizart«

Vi lægger Politiken til side for en stund og griber i stedet fat i dagens udgave af Information.

Avisen beskrev i går, at den danske regering har udeladt vigtige oplysninger i et svar til FN om den danske praksis vedrørende en sag om kvindelig omskæring.

FNs Børnekomité har kritiseret Danmark for at krænke Børnekonventionen ved at give afslag på asyl til en somalisk kvinde og hendes nyfødte datter, da datteren kunne risikere at blive omskåret, hvis de begge blev sendt retur til Somalia. Det var det, regeringen skulle svare på.

Kritikken handlede dog ikke kun om den konkrete sag, for komitéen mente også, at Danmark er forpligtet af FNs Børnekonvention til ikke at gøre det samme i andre lignende sager.

Flygtningenævnet drøftede FN-kritikken på et møde i foråret, men besluttede ikke at ændre praksis. Den oplysning ønskede Flygtningenævnet at give til FN, men lige netop dén passage blev strøget i svaret, skriver Information.

Ifølge avisen blev beslutningen om at fjerne afsnittet formentlig taget af Udlændinge- og Integrationsministeriet i forståelse med Justitsministeriet.

Og det vækker bekymring hos flere røde partier, der nu kræver svar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

»Det er, som om regeringen godt ved, at den er på dybt vand, men bare ikke vil stå på mål for sin egen politik over for FN,« siger udlændingeordfører Holger K. Nielsen (SF).

Enhedslistens udlændingeordfører, Nikolaj Villumsen, siger til Information:

»Det vidner om, at der er noget bizart ved den måde, som Flygtningenævnet har sendt sit svar til FNs Børnekomité. Der er nogle helt klare årsager til, at et uafhængigt nævn undlod at sende den fulde passage, tænker jeg. Derfor vil vi gerne indkalde ministeren i samråd.«

Mens det ikke har været muligt for avisen at få en kommentar fra Støjberg, siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S), at han »har ingen grund til at antage, at der er nogle politikere, der har blandet sig i strid med lovgivningen for at påvirke afgørelsen«.

Få dén historie her.

En »dybt bekymret« eksminister

Videre til Berlingske, der har talt med den tidligere konservative topminister Brian Mikkelsen, der for nylig skiftede til et job som administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Og det var en »dybt bekymret« eksminister, avisen mødte til en snak om behovet for udenlandsk arbejdskraft.

Brian Mikkelsen har i interviewet en klar besked til Christiansborg og til arbejdsmarkedets parter: Uden et nationalt kompromis om udenlandsk arbejdskraft risikerer vi at spille hasard med velfærdsstaten.

»Vi kan risikere, at det hele kollapser i løbet af et års tid,« siger han og uddyber:

»Det her er et spørgsmål om velfærdsstatens fremtid.«

En undersøgelse blandt 451 af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder viser, at 23 procent har udenlandsk arbejdskraft på lønningslisten, og lidt mere end hver fjerde forventer, at en begrænset adgang til selvsamme gruppe vil få dem til at sige nej til nye ordrer eller sende flere opgaver til udlandet.

For at gøre det lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark foreslår Brian Mikkelsen blandt andet et opgør med kravet om, at udenlandske medarbejderes løn skal indbetales til en dansk bankkonto, ligesom han gerne vil udvide den såkaldte fast track-ordning, så den bliver mere fleksibel og samtidig omfatter den ansattes ægtefælle og børn.

Desuden foreslår Dansk Erhverv, at indtægtsgrænsen i beløbsordningen skal sættes ned.

Bliv klogere på alle forslagene i faktaboksen herunder og i interviewet her.

Det foreslår Dansk Erhverv blandt andet Kravet om, at løn til udenlandske medarbejdere skal indbetales til en dansk bankkonto, fjernes helt.

Der indføres en svarfrist på bindende afgørelser af spørgsmål vedrørende arbejds- og opholdstilladelser på maksimalt 14 dage.

Fast track-ordningen udvides også til at omfatte medfølgende ægtefælle og børn evt. i form af en regel om, at der automatisk udstedes et midlertidigt visum til disse familiemedlemmer.

Virksomheder fritages for et krav om at skulle forny en arbejds- og opholdstilladelse for en udenlandsk medarbejder, så længe ændringerne ikke indebærer forringelser af den pågældende medarbejders arbejds- og ansættelsesvilkår.

Virksomheder, som kan dokumentere henvendelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration vedrørende en udenlandsk medarbejders arbejdstilladelse, skal ikke miste certificering til fast track-ordningen, hvis SIRI ikke har svaret virksomheden.

At al sagsbehandling og myndighedskontrol i forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft samles i det allerede etablerede netværk af ICS-centre. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

En børnemilliard

Man kan i dén grad mærke, at regeringens finanslovudspil er på vej – ministrene har i hvert fald travlt med at ville dele gaver ud.

Senere i dag præsenterer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) regeringens nye børneudspil, der skal sikre børn i sårbare familier en bedre start på livet.

Politiken skriver i dag, at regeringen foreslår at afsætte én milliard kroner til formålet over fire år.

Blandt andet skal 760 millioner kroner bruges til flere pædagoger i daginstitutioner med mange børn mellem nul og to år, der kommer fra sårbare familier. Det svarer til, at cirka 450 daginstitutioner kan ansætte en-to uddannede pædagoger, skriver avisen. I alt svarer det til cirka 460 fuldtidsstillinger.

Mens Elisa Bergmann, der er formand for pædagogernes fagforening (BUPL), er begejstret for udsigten til, at børnene kommer på finansloven, understreger hun også, at pengene ikke kommer til at kompensere for de besparelser, daginstitutionsområdet har været udsat for gennem de seneste ti år.

»Skal man genoprette de besparelser, viser vores beregninger, at der skal bruges to milliarder. Men jeg ved, at det er svært at finde flertal for den brede indsats, så derfor er det positivt, at man begynder med at målrette midlerne mod de yngste og mest sårbare,« siger hun til avisen.

Mere her.

Tre hurtige med Pape – og to andre

1. Blot en måned efter at Københavns Politi i 2015 blev tvunget til at udlevere afslørende lydfiler i Tibet-sagen, indførte Rigspolitiet et krav om, at alle lydoptagelser af politiets radiokommunikation skal slettes automatisk efter seks måneder.

Det afslørede DR-radioprogrammet »P1 Orientering« i går.

Det får nu justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at kræve svar fra politiet, siger han til DR.

2. Med aftalen om finansloven for 2017 blev det besluttet at etablere en ny halvårlig politikadetuddannelse, der skulle aflaste det hårdtprøvede politi, som var særligt presset af bandekonflikt, grænsebevogtning samt terrortrusler.

Målet var, at 345 politikadetter skulle være uddannet 1. september i år. Men det totale antal vil blot være 148, når vi når dén dato i næste uge, skriver Jyllands-Posten i dag. Det er altså halvdelen af, hvad politikerne stillede befolkningen i udsigt.

Søren Pape Poulsen erkender over for avisen, at det »helt åbenbart« er problematisk, at der ikke er uddannet flere kadetter.

3. Og så skal vi til den tredje historie med Pape i denne lille oversigt:

Justitsministeren fortæller til Jyllands-Posten, at han vil fremlægge et lovforslag, der begrænser brugen af samfundstjeneste i sager om vold.

Avisen beskrev tidligere på sommeren, at stadigt flere voldsmænd slipper for fængsel og i stedet afsoner deres straf via samfundstjeneste. Og det skal der altså nu ifølge Søren Pape Poulsen sættes en stopper for.

4. Et bredt flertal i Folketinget indgik i går en aftale om at afbureaukratisere beskæftigelsesindsatsen.

Aftalen indeholder blandt andet et opgør med den udskældte regel om, at en ledig skal søge job de sidste seks uger af sin ledighedsperiode, selv om vedkommende har et job på hånden.

Mere hos Ritzau her.

5. Regeringen skærer nu mærkbart i antallet af studiepladser til udenlandske studerende.

I alt skal der fjernes mellem 1.000 og 1.200 engelsksprogede studiepladser på seks universiteter og en enkelt professionshøjskole gældende fra næste år, skriver Berlingske.

Dagens kagekamp

Lagkagehuset har fået kritik fra flere brugere, efter bagerkæden for nylig leverede seks kager til Dansk Folkeparti.

I forbindelse med partiets sommergruppemøde delte DF-formand Kristian Thulesen Dahl lagkage ud på gågaden i Sønderborg for at fejre, at der ifølge partiet nu er gennemført flere end 100 udlændingestramninger.

Kagerne stammede fra Lagkagehuset, og ifølge Berlingske har flere brugere skrevet kritiske indlæg på kædens Facebook-side.

Der er angiveligt kommet så mange indlæg, at Lagkagehuset har set sig nødsaget til at svare de kritiske brugere i et opslag.

»Det er en politisk sag, som deler vandene i Danmark, og derfor er der også en række mennesker, som er blevet stødt over, at Lagkagehuset har sagt ja til at lave kagerne,« hedder det i opslaget:

»Det er vi faktisk kede af.«

Men det er ikke slut med at levere kager til partier, lader Lagkagehuset forstå.

»Når et andet lovligt, politisk parti i Danmark en dag bestiller lagkager med et budskab på, så laver vi nok også dem. Forudsat budskabet er inden for lovens grænser – og i øvrigt hører ind under den demokratisk sikrede ret til at debattere – som vi har i Danmark. Demokrati er blandt meget andet retten til uenighed. Og pligten til at respektere uenigheden.«

Læs hele opslaget herunder og historien i Berlingske her.

Dagens farvel

Manu Sareen forlader dansk politik og har meldt sig ud af Alternativet, skriver han på Facebook.

Manu Sareen var socialminister for de Radikale under Thorning-regeringen, men i 2016 forlod han partiet og meldte sig i stedet ind i Alternativet.

Om årsagen til sin exit skriver han, at han fra 1. januar 2019 vil være tilknyttet »et stort dansk mediehus«, og dér vil han gerne begynde »uden politiske bånd«. Den tidligere minister skriver ikke, hvilket mediehus der er tale om.

Det sker i dag

09.00: Møde i Udenrigspolitisk Nævn

Det Udenrigspolitiske Nævn mødes i dag på Christiansborg.

09.00: Alternativt åbent samråd med kulturministeren

Folketingets Kulturudvalg holder et alternativt åbent samråd med kulturminister Mette Bock (LA) om, hvordan ministeren vil styrke kulturen i hele landet, herunder landdistrikterne. Det åbne samråd finder sted under Kulturmødet Mors.

10.00: Løkke og Mercado præsenterer børneudspil

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) præsenterer regeringens børneudspil, »1.000-dages-program – en bedre start på livet«. Præsentationen finder sted i Børnehuset Gaia, Amagerbrogade 262, København S, klokken 10.30.

13.00: Åbent samråd om Tibet-sagen

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er i dag blevet kaldt i samråd om Tibet-sagen. Til samrådet skal de to ministre at redegøre for, hvorfor en mailkorrespondance ikke er blevet udleveret til Tibet-kommissionen.

13.00: Skånetrafiken får fuld kontrol med togtrafik på Øresundsbron

Danmark og Sverige indgår i dag en aftale, der giver Skånetrafiken fuld kontrol over togtrafik på Øresundsbron. Aftalen betyder blandt andet, at folk, der rejser med toget fra Helsingør, skal skifte på Østerport, hvis de skal med toget til Sverige. Aftalen skrives under på et pressemøde ved Pressbyrån ved Malmö Centralstation. Her vil blandt andre den danske transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA), deltage.

16.00: Kristendemokraternes sommergruppemøde

Kristendemokraterne holder sommermøde i Herning. Landsformand Stig Grenov og politisk næstformand Isabella Arendt Laursen vil her præsentere partiets nye skolepolitiske udspil og valgoplæg, »Det Gode Liv«.

Hav en dejlig weekend! Vi læses ved igen på mandag.