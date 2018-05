Troels Lund begraver stridsøkse med Kristian Jensen: »Alt andet er dødbringende«

Godmorgen og velkommen til en ny uge med dit daglige politiske overblik i morgenposten.

Det er en mandag spækket med gode politiske historier, så lad os kaste os ud i det.

Vi begynder i BT, hvor avisen har interviewet beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Under formandsopgøret i 2014 var Troels Lund på Lars Løkke Rasmussens hold og indædt modstander af Kristian Jensen. Det byggede oven på flere års kamp mellem de to helt tilbage til ungdomspartitiden, skriver BT. Men nu fortæller Troels Lund, at han og Kristian Jensen har begravet stridsøksen og delt magten mellem sig.

Konkret er magtdelingen sket ved, at Troels Lund Poulsen er kommet tilbage til regeringens magtfulde økonomiudvalg - hvor regeringens økonomiske politik besluttes - i stedet for Karsten Lauritzen, der stod last og brast med Kristian Jensen i 2014.

»Hvis vi fortaber os i, hvad der skete for fire år siden, forærer vi regeringsmagten til Socialdemokratiet. Vi bliver nødt til at bakke op om de to mennesker, der er sat til at lede Venstre: Lars og Kristian. Jeg har signaleret offentligt, at jeg bakker op om Kristian. Alt andet er dødbringende,« siger Troels Lund Poulsen, der også filosoferer over, at han føler sig helt tilbage i dansk politik, efter at han som minister under Helle Thornings skattesag var i strid modvind for sin rolle som skatteminister og til sidst tog orlov fra Folketinget.

»Tænk på den rejse, jeg har været igennem. I journalister har haft mig død og begravet mange gange, og jeg føler nærmest, jeg er genopstået. Jeg er på et helt andet niveau end for tre år siden. Dengang var der ingen, der forudså, at jeg skulle sidde i økonomiudvalget nu. Vi kan ikke alle være stjerner. Nogle af os er nødt til at være hjælperyttere og lave det hårde arbejde. Jeg er hjælperytter for dem, der skal vinde næste valg.«

Man kan godt regne med, at du ikke laver udbrud for dig selv?, spørger BT.

»Nej, jeg går kun i kontrollerede udbrud.«

Men er det så Lars eller Kristian, du er hjælperytter for?

»For Venstres ledelse. Og det er jo dem begge to.«

Skjult lydoptagelse afslører departementschef: Sådan undgår vi offentlighed

Vi iler videre til Politiken, hvor avisens journalister sikkert har spærret øjnene op, da de i begyndelsen af maj lyttede til en lydfil, som var blevet sendt fra en anonym email.

På lydfilen fra 16. april i år siger departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Sophus Garfiel nemlig, at hvis der er oplysninger, som man ikke ønsker skal komme frem i offentligheden, skal man tilrettelægge sit arbejde, så de ikke kommer frem.

»Hvis I er meget optaget af, at der ikke skal være offentlighed i noget, jamen, så må vi tilrettelægge vores arbejde på en måde, så der ikke er offentlighed i det,« siger Garfiel blandt andet på optagelsen.

Departementschefens udtalelser kan ifølge eksperter være i strid med intentionen i offentlighedsloven. Det skyldes, at alt i udgangspunktet skal være offentligt, og kun bestemte oplysninger mørklægges, så offentligheden kan se bl.a. politikere i kortene.

»At indrette sagsbehandlingen sådan, at man i visse situationer kan undgå aktindsigt, er en omgåelse af aktindsigtsreglerne, og selvfølgelig må man ikke det,« siger Sten Bønsing, juraprofessor ved Aalborg Universitet.

Vilde udtalelser til medarb i ministerium - klart tegn på behov for mere gennemsigtighed. En skam der stadig ikke er naturligt for #dkpol #offentlighedsloven #gennemsigtighed https://t.co/HXyBqqxBif — rasmus nordqvist (@rasmusnordqvist) May 27, 2018

Til gengæld mener Oluf Jørgensen, offentlighedsrådgiver og forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, at Sophus Garfiels råd er inden for rammerne af det tillladte i hvert fald et stykke ad vejen.

Sophus Garfiel afviser over for Politiken, at han har opfordret medarbejderne i Økonomi- og Indenrigsministeriet til at tilrettelægge arbejdet, så de blokerer for aktindsigt.

Venstres europæiske slingrekurs møder kritik fra både EU-skeptikere og EU-tilhængere

Venstre er igennem de seneste uger igen begyndt at betone EUs plusser mere end minusserne. Som da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) erkendte i en tale på Europadagen 9. maj, at han har haft en tendens til at »gemme det europæiske af vejen« og kun flage blågult, »når vi skal stemme ja eller nej til noget«.

Og selv om den nye kurs vækker glæde blandt EU-tilhængere, kommer det efter en »trist« årrække, hvor statsministerpartiet ifølge flere kritikere har lydt som en kopi af Dansk Folkeparti, skriver Berlingske. F.eks. har Venstre haft en skarp retorik om velfærdsturisme. Og zigzagkursen har svækket det europæiske projekt, lyder det fra blandt andre fra en af Venstres tidligere spydspidser i Bruxelles, Karin Riis-Jørgensen, der sad i Europa-Parlamentet fra 1994 til 2009.

»De negative toner og valgkampe har gjort det acceptabelt og respektabelt hos borgerlige at være EU-skeptiske. Og så vælger man jo originalen, DF, og ikke kopien. Det har været det forkerte sted for Danmarks store borgerlige parti at være, og det synes jeg har været trist. Det gav jo også et forfærdeligt valg i 2014 og 2015. Derfor er det rigtigt positivt, at Venstre nu er kommet på rette kurs igen på EU-spørgsmålet,« siger Karin Riis-Jørgensen.

»Vi er massivt skuffede. Vi er kæmpe skuffede. Det er så underligt, at man begiver sig ud på den her galej, og hvad der ligger bagved, kan jeg ikke vide.« Søren Espersen, udenrigsordfører Dansk Folkeparti.

Også fra modsatte kant, Dansk Folkeparti, lyder der kritik af de skiftende V-meldinger.

»Vi er massivt skuffede. Vi er kæmpe skuffede. Det er så underligt, at man begiver sig ud på den her galej, og hvad der ligger bagved, kan jeg ikke vide. Men selvfølgelig er vi skuffede. Også i forhold til, hvis vi en dag skulle stå i et regeringssamarbejde med Venstre. Dér gør den her kurs det ikke nemmere,« siger udenrigsordfører, Søren Espersen.

Politikerne - ikke mindst de liberale - æder sig ind i vores private liv

Hvad må vi spise, må vi faste, hvordan skal vi gå klædt, må vi ryge, og kan offentlige myndigheder trænge ind i vores hjem? Liberale værdier er under pres, og det er velfærdssamfundets skyld, mener liberale debattører, der i Berlingske har set på flere af den liberale regerings tiltag over den seneste tid.

Som eksempler på indskrænkende politik nævnes, at regeringen vil indføre tvungen daginstitution i ghettoområder, har nedsat et udvalg, der skal give gode råd om børneopdragelse og tildækningsforbuddet (burkaforbuddet).

»Selv om det ikke er undersøgt, så er der masser af eksempler på, at man indskrænker den personlige frihed,« siger direktør i tænketanken Justitia Jacob Mchangama.

Den mere filosofiske forklaring er ifølge Direktør i tænketanken CEPOS Martin Ågerup, at mange mennesker gerne vil have det.

Apropos:

Burkaforbud, logning, indsamling af borgernes oplysninger, indskrænkning af offentlighedslov, dobbeltstraf... vi skal måske spørge om, hvem der presser og hvem der reelt gør indhug #dkpol https://t.co/CUSI3OqzY6 — Pernille Skipper (@PSkipperEL) May 27, 2018

Fire historier, du også skal have med

1) Jyllands-Posten skriver, at lempelsen af elafgiften, som regeringen har foreslået at bruge milliarder på at sænke, ikke gavner miljøet.

»Når elementer, som ikke fremmer den grønne omstilling, fylder så meget, kan man kalde det et skatteudspil eller et generelt energiudspil – det er politisk helt legitimt. Men det er svært at kalde det et helstøbt grønt energiudspil,« siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

2) Dansk Metals medlemmer melder om stor mangel på kvalificeret arbejdskraft i industrien, skriver Børsen. Amerikanske Thermo Fisher Scientific er Roskildes største virksomhed, og ifølge virksomhedens tillidsmand er det en attraktiv arbejdsplads. Alligevel kommer der i øjeblikket ikke nogle ansøgninger til de ledige stillinger.

»Vi får stort set ingen ansøgninger, og baggrunden er, at der er mangel på arbejdskraft i industrien. Derfor er der ikke så mange, der er interesseret i at arbejde fast om aftenen og natten,« siger han.

3) Udgifterne til den seneste udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til resten af landet - i alt godt 1.800 statslige arbejdsplader oven i de 4.000 fra første runde - forventes at koste cirka 550 millioner kroner. Det meddelte Finansministeriet i en pressemeddelelse i går, skriver Ritzau.

»550 millioner kroner er selvfølgelig mange penge, men hvis man som regeringen ønsker at skabe et Danmark i bedre balance og gennemfører Danmarkshistoriens største, samlede flytning af statslige arbejdspladser, så vil det koste penge,« siger innovationsminister Sophie Løhde (V).

4) Indsatsen mod livmoderhalskræft skærpes nu. Det sker ved en bedre og mere omfattende screeningsmetode, som skal opdage flere tilfælde af livmoderhalskræft, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse ifølge Ritzau.

»Vi har med screeningerne et godt og effektivt redskab til at kunne opfange tegn på livmoderhalskræft på et tidligt stadie«, siger sundhedsministeren.

Dagens debat

Finder vi i Ekstra Bladet, hvor den tidligere socialdemokratiske toppolitiker Ritt Bjerregaard er glad for, at debatten om en trafikal betalingsring om København igen et blusset op.

»Selvfølgelig er det nemt med bilen, og de færreste af os kan undvære den, men prøv at regne på, hvor lang tid vi bruger i trafikkøerne, og hvor meget det sviner i byen. Eller hvor svimle mange mia. der bruges på nye motorveje. Derfor er det velkomment, at det københavnske bystyre ser ud til at tage fat på diskussionen af en betalingsring igen. En begrænsning af bilerne, en fortsat udbygning af cykelstier og ikke mindst en opprioritering af den kollektive trafik vil hjælpe os alle sammen. Mon det bliver til noget denne gang?«

Dagens analyse

Finder vi i Berlingske, hvor avisens politiske kommentator, Thomas Larsen, skriver, at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, i øjeblikket græder med det en øje over regeringens politik og valg, men samtidig smiler med det andet.

Ifølge Larsen græder DF over de mere EU-positive meldinger, udnævnelsen af Jakob Ellemann-Jensen til ny miljø- og fødevareminister og det deraf større fokus på det grønne, og at Venstres fokus på balancen mellem land og by svinger mere mod by og hovedstad.

»I udlændingepolitikken er det åbenbart, at Løkke taler mindre om udlændinge- og integrationspolitik, ligesom det er tydeligt, at medlemmer af Venstres folketingsgruppe åbent går til angreb på udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Alle disse ryk følges med mistænksomhed i DF, og det er påfaldende, hvor ofte Kristian Thulesen Dahl har reageret mod Venstre i sine ugebreve og debatindlæg,« skriver Larsen.

Men DF smiler til gengæld med det andet øje, fordi der samtidig åbner sig en stor spillebane for partiet.

»En overset konsekvens af Venstres kursskifte er, at det vil give DF masser af plads til at være DF.«

Det sker i dag

9.00 Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) er kaldt i samråd om konsekvenser af lovforslaget L 236 (om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering).

10.30 Undervisningsminister Merete Riisager (LA) og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) skal i samråd om at gøre overgangen fra det grønlandske til det danske uddannelsessystem nemmere.

Den franske præsident Emmanuel Macron besøger i dag Danmark. Han er inviteret af Dronning Margrethe.