Topforhandler er rasende over interview: »Det her er simpelthen en svinestreg af historisk format«

Godmorgen og velkommen til dit onsdagsoverblik med alt det, du skal vide om dansk politik i dag.

Vi begynder med et opsigtsvækkende interview, som har skabt røre i de tilspidsede overenskomstforhandlinger, der er på vej ind i en afgørende fase.

I Politiken advarer direktør Kristian Wendelboe fra Kommunernes Landsforening mod, at en storkonflikt vil skade overenskomstsystemet herhjemme. Den danske model er sat på en hård prøve, og dens fremtid står og falder med forhandlingernes udfald, mener han:

»Der er skabt en stemning af, at det er kampen om den danske model, det her. Men jeg tænker faktisk, at det er omvendt. Jeg tror, at den her kamp kan skubbe den danske model ud over kanten,« siger Kristian Wendelboe, der siden 2011 har været direktør for Kommunernes Landsforening (KL) og som ifølge Politiken er kendt som hovedarkitekten bag lærerlockouten i 2013.

Hvis forhandlingerne i Forligsinstitutionen ender med et sammenbrud – og dermed den tredje konflikt inden for en kort årrække – forudser Kristian Wendelboe, at politikerne bliver nødt til at diskutere, hvordan man fremover kan forhindre den situation:

»Hvis det her kommer til en konflikt, bliver det så voldsomt, at man er nødt til at forhindre, at det sker igen. Al politisk energi på Christiansborg vil gå på at undgå at komme i den her situation igen,« siger han til Politiken, men understreger dog, at han håber, det aldrig kommer så vidt.

Læs også Anders Bondo: »Vi nærmer os en ny alvorlig deadline«

Interviewet har skabt vrede hos topforhandler Dennis Kristensen, der er formand for fagforbundet FOA. På Facebook skriver han, at han er »rasende«:

»Direktøren – Kristian Wendelboe – lægger i interviewet en skarpladt maskinpistol på forhandlingsbordet med retning direkte mod lønmodtagerne, mens han presser fingeren mod aftrækkeren,« hedder det videre.

Han kalder meldingen fra KL »en ren tilståelsessag.«

»KL har deltaget i planlægningen af mega-lockouten ikke blot for at presse storebror på Christianborg til at komme kommunerne til undsætning her og nu i 2018, men også for at trække tænder ud på de offentligt ansatte i al fremtid. Det her er simpelthen en svinestreg af historisk format.«

»Ender det med konflikt i kommunerne ved OK 18, så vil denne rå krigserklæring fra Kristian Wendelboe på KL’s vegne stå tilbage i historien som det afgørende vendepunkt, hvor forlig blev til forlis. Det var denne dag, det gik galt. Det var her, det faldt på gulvet.«

Du kan læse interviewet med Kristian Wendelboe hos Politiken her. Og reaktionen fra Dennis Kristensen her.

Læs også Frank Jensen til angreb: »Venstre pelser hovedstaden for at vinde vælgere i Jylland«

I en analyse i Børsen skriver avisens politiske kommentator, Helle Ib, i øvrigt, at presset på de offentligt ansatte ikke står til at forsvinde.

Du får et kort uddrag her:

»Uanset om der opnås forlig om status for frokostpausen, lærernes arbejdstid og en generel lønstigning på et sted over 8 pct., synes forholdene i den offentlige sektor ikke at stå overfor grundlæggende forandringer.«

»En lidt højere vækst i det offentlige forbrug i tilfælde af et regeringsskifte efter næste valg vil næppe opleves som en mirakuløs forbedring. Og indtil videre tyder intet på, at de ca. 15 mia. kr., Løkke-regeringen allerede har leveret skattelettelser for, vil blive rullet tilbage af en ny rød regering og brugt på mange flere offentligt ansatte.

Hele analysen her (kræver abonnement)

Læs også Ny overvågning afslører: Mange gymnasieelever snyder uden at ville det

Onsdag fortsætter overenskomstforhandlingerne på det kommunale område i Forligsinstitutionen. I dagens Berlingske vil Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforenings formand, ikke spå om udfaldet:

Anders Bondo Christensen, mange vil nok bare gerne vide, hvilken vej forhandlingerne bevæger sig: Mod en aftale eller konflikt. Hvordan ser du på det?, spørger Berlingske i dagens avis.

»Når vi går ind i forligsen i morgen, går vi helt sikkert ind for at prøve at indgå en aftale. Men tiden går, og vi nærmer os en ny alvorlig deadline,« siger Anders Bondo Christensen.

Hvis du skulle vædde på det ene eller andet, hvad ville du så sætte dine penge på?

»Det vil jeg ikke sige til dig.«

Mere hos Berlingske her.

Først den ene vej...

Hos DR forsikrede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i går om, at den cirka kvarte milliard lønkroner, som staten dagligt vil spare, hvis de statsansatte bliver sendt hjem fra arbejde i en lockout, skal øremærkes til velfærd.

Den idé var de Konservatives Rasmus Jarlov ikke helt på linje med. Som han skrev på Twitter:

Sparede udgifter fra lockout bør gå til lavere skat. Borgerne vil få ekstra udgifter, når de eksempelvis ikke kan få passet deres børn. Underligt hvis de eneste, som skal holdes skadesløse, skal være de offentligt ansatte, mens udgifterne tørres af på skatteyderne #dkpol — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) 10. april 2018

Men den idé var de Konservative ikke helt med på, at Rasmus Jarlov ikke var med på. Som partiet skrev på Twitter:

Kære #dkpol: Dette var en lidt for hurtig personlig holdning fra @RasmusJarlov. K støtter selvfølgelig Løkkes velfærdspulje. Vores kamp for skattelettelser er meget vigtig - men skal ikke blandes sammen med #ok18 https://t.co/9BJjpbmjnc — Konservative (@KonservativeDK) 10. april 2018

Også Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, forklarede i går, at han mener, pengene bør føres tilbage til skatteyderne som et engangsbeløb.

Løkke gav dog ikke meget for de to ordføreres idéer, som han forklarede i går til blandt andre TV 2:

»Jeg repræsenterer den borgerlige-liberale regering, så jeg er vel den, der er bedst til at finde ud af, hvad der er godt at gøre i den her situation.«

Hos Kristeligt Dagblad skriver Henrik Hoffmann-Hansen, avisens politiske redaktør, i øvrigt i dag om Løkkes velfærdspulje:

»... forslaget om en statslig velfærdspulje (har) ingen praktisk betydning. Dels ligger langt de fleste borgernære velfærdsudgifter ikke i staten, men i kommuner og regioner, dels vil en konflikt efter alt at dømme komme til at løbe så få dage, at der i det store regnestykke ikke bliver ret mange penge at gøre godt med.«

Mere om det her (kræver abonnement).

Og så ikke mere om overenskomstforhandlingerne i denne omgang.

Få overblikket - hver dag Du er i gang med at læse den politiske morgenpost. Her får du dagligt det fulde overblik med de vigtigste historier, analyser og debatter i dansk politik. Få politisk morgenpost direkte i din indbakke hver morgen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du er nu tilmeldt Politiko Morgenpost nyhedsbrevet.

Tilmeldingen blev ikke modtaget.

Tjek e-mail-adresse og forsøg igen.

Du kan også følge politiko.dk på Facebook og Twitter.

Musikvideoer på YouTube

Inden vi skal til dagens korte nyheder, nupper vi lige en historie om snyd i Berlingske.

Gymnasiers overvågning af elevernes computere har nemlig afsløret, at rigtigt mange elever foretager sig ulovlige handlinger, når de er til skriftlig prøve.

Men de gør det ikke for at snyde. De kommer bare til at gøre, som de plejer.

Sådan lyder meldingen fra nogle af de 19 gymnasier, der til dette forårs terminsprøver har testet programmet ExamCookie, der overvåger elevernes computerskærme for at forhindre snyd.

Læs også Fire episoder, der fik mig til at ændre holdning til indvandring

Overvågningsprogrammet kører på elevernes computere, mens de er til prøve, og tager med korte mellemrum skærmbilleder af elevernes aktiviteter. Erfaringerne viser, at eleverne kommer til at foretage flere ulovlige handlinger.

Det kan for eksempel ske, hvis deres engelsklærer har brugt en YouTube-video i undervisningen. Denne video må eleverne gerne se under eksamen. Men mange har efterfølgende klikket sig videre til musikvideoer på YouTube, fordi de vil høre musik under prøven – og det er ikke tilladt.

Undervisningsordfører Anni Matthiesen (V) mener, at politikerne har et ansvar for at sikre eleverne den rette vejledning.

»Jeg kan godt sætte mig ind i, at man kan komme til at snyde ved en fejl. Derfor synes jeg, at vi fra centralt hold har en forpligtigelse til at hjælpe gymnasierne, så vi får en ensrettet vejledning på landsplan,« siger hun.

Hele historien her.

Læs også Søren Pinds kandidat tabte vandvalget i København: Vi er blevet latterliggjort af pressen

Her er fem historier i kort form, du også skal kende til:

1: I årevis er det kun gået én vej med tallene for ældre danskere, der rammes af demens: Op.

Men nu ser det omsider ud til, at kurven knækker, skriver Berlingske. For første gang er der således konstateret et fald i andelen af demenstilfælde herhjemme.

Det fremgår af en ny rapport fra Region Hovedstaden, som viser, at forekomsten blandt borgere på 65 år og derover i hovedstadsområdet er faldet fra 4,1 pct. i 2007 til 3,6 pct. i 2016.

Mere hos Berlingske her.

2: Landets psykiatere er på grund af massiv mangel på psykiatriske sengepladser tvunget til i stor stil at udskrive ikke-færdigbehandlede patienter.

Det fremgår af en ny spørgeundersøgelse, som Lægeforeningen har gennemført, og som Jyllands-Posten i dag beskriver.

Næsten seks af ti adspurgte voksenpsykiatere angiver, at de enten dagligt eller ugentligt må udskrive en patient, som ikke er færdigbehandlet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) bebuder en samlet plan for psykiatrien senere på året og opfordrer lægerne til at »råbe højt« overfor deres ledelser.

Hele historien her (kræver abonnement).

3: Kulturminister Mette Bock har ved gårsdagens forhandlinger om et nyt medieforlig præsenteret hidtil ukendte detaljer i medieudspillet for Folketingets partier. Det skriver Politiken.

For eksempel vil regeringen ifølge avisens oplysninger bruge 50 millioner kroner årligt på den nye tv-kanal, der skal indeholde kultur og folkeoplysning. Den får samtidig lov til at sende reklamer og skaffe andre indtægter.

Hele historien her.

4: Selv om børn og unge med flygtningebaggrund mistrives i langt større udstrækning end danske børn, gør kommunerne generelt for lidt for at opspore dem, og det skal der gøres noget ved.

Det er kort fortalt budskabet i en kronik, som Dansk Psykolog Forening, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen sammen med Red Barnet og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur har skrevet til Information.

Historien her. Og kronikken her.

5: På trods af mediekampagner og prominent opbakning fra flere politikere lykkedes det ikke Jesper Schou Hansen at få en bestyrelsespost i hovedstadens forsyningsselskab, HOFOR.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), Socialdemokratiets politiske ordfører, Henrik Sass Larsen, og skatteminister Karsten Lauritzen (V) var blot nogle af de prominente herrer, som Schou Hansen havde i ryggen.

Alligevel skulle det ikke være.

Grunden til, at Søren Pind og andre fremtrædende politikere har stået bag Jesper Schou Hansen, er, at Søren Pind gennem længere tid har været utilfreds med det lave vandtryk i København, og at Jesper Schou Hansen delte den opfattelse. Pind havde endda oprettet en Facebook-side, hvor han og andre støttede Schou Hansen.

På siden kunne man i går læse, at grunden til nederlaget blandt andet var mediernes skyld:

»Desværre er vi, der går op i denne sag, blevet latterliggjort gennem størstedelen af den pressedækning, der har været. Feks Berlingske burde have tænkt sig om i stedet for at rende et ærinde, man fortsat kun kan undres over.«

Hele historien hos Berlingske her.

Dagens opråb

Bendt Bendtsen, medlem af Europa-Parlamentet for de Konservative, vil indhegne og »regulere« bestanden af ulve i Jylland.

»Jeg mener, at man burde hegne nogle af forsvarets store arealer i Jylland ind, og så kunne ulvene leve derinde. Måske også en statsskov eller to. Og så må man regulere ulvene uden for de områder,« siger Bendt Bendtsen.

Hele historien og kontekst hos Berlingske her.

Dagens opråb II

Tidligere folketingsmedlem for Venstre Eyvind Vesselbo har det med at kritisere sine tidligere kollegaer på Christiansborg. Det gør han i den grad også i dagens Berlingske, hvor han skriver, at »Venstre er ved at miste sin værdighed som politisk parti.«

»Tidligere var man i Venstre stolt af at kæmpe for frihed, frisind, åbenhed og globalt udsyn. Nu er Venstres politik og ideologi i stedet centreret om det modsatte, nemlig straf, sanktioner, restriktioner, overvågning, begrænsninger, trusler og marginalisering af udsatte grupper.«

Hele debatindlægget her.

Det sker i dag

13:00 Konference om menneskerettighederne

Under overskriften »Hvem beskytter bedst menneskerettighederne?« holder det juridiske fakultet på Københavns Universitetet, Nyt Europa og Amnesty International, Danmark i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, Helsinki Komiteen og Institut for Menneskerettigheder i fællesskab i dag en konference, hvor man vil tage den aktuelle temperatur på debatten om menneskerettighederne.

13:00 Høring om udviklingen i den almene boligsektor

Transport -, Bygnings- og Boligudvalget holder i dag høring klokken 13.00. Høringen omhandler udviklingen i den almene boligsektor med et særligt fokus initiativer, der skal modvirke parallelsamfund.

13:00 Europarådet holder topmøde i København

Europarådet holder fra i dag og frem til fredag topmøde i København. Målet er en erklæring, der tøjler Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols virke under overskriften »Better Balance, Improved Protection«.

13:15 Åbent samråd om undervurdering af kvælstof- og fosforniveauet i vandmiljøet

Miljø- og Fødevareudvalget har kaldt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i samråd om konsekvenserne af kvælstof- og fosforniveauet i det danske vandmilijø, som ikke har været målt korrekt i en årerække.

14:00 Åbent samråd om fiskeriaftale med Marokko

Europaudvalget og Udenrigsudvalget holder i dag samråd om fiskeriaftale med Marokko gennem EU, hvor udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og minister for fiskeri Karen Ellemann (V) er indkaldt. Ministrene skal blandt andet redegøre for EU-domstolens dom om gyldigheden af EU's fiskeriaftale med Marokko (af 27. februar 2018), og hvilken betydning dommen får for den danske regerings holdning til en fornyelse af fiskeriprotokollen mellem EU og Marokko.