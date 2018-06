To uger før alt normalt går i stå for regeringen »tegner der sig altså et billede af totalt kaos«

Godmorgen og velkommen til tirsdagens politiske morgenpost med alt det, du skal vide om dansk politik i dag.

Vi begynder med regeringens storstilede energiudspil, der hos både Børsen og DR får en hård start på ugen.

Regeringen præsenterede udspillet i slutningen af april, og håbet var, at man kunne lande en aftale på denne side af sommerferien. Men energiaftalen, der skal sikre Danmark en grøn førerposition og bane vejen til mindst 50 pct. vedvarende energi i 2030, »hænger i en tynd tråd«.

Det skriver DRs politiske korrespondent Uffe Tang i en analyse:

»Alt i alt tegner der sig altså et billede af totalt kaos omkring energiforliget her to uger før sommerferien normalt får alt til at gå i stå. Energiaftalen skulle være på plads før ferien – blandt andet af branchehensyn. Der er færre og færre, der tror på, det er realistisk,« skriver Uffe Tang og fortsætter:

»Og spørgsmålet er, om der overhovedet kan laves en aftale af den art efter sommerferien, eller om vi så er for tæt på valget, der skal afholdes senest om et år. Der vil lyde et ramaskrig, hvis der ikke kommer en stor energiaftale.«

Det er indvendinger fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som spænder ben for en aftale. Partierne har tidligere i forløbet afvist at bruge penge fra det økonomiske råderum på at finansiere energiudspillet, og selvom et sammenbrud vil medføre raseri hos »El-branchen, Dansk Industri, vindmølleindustrien, grønne organisationer, og røde partier«, som DR bemærker det, så kan Mette Frederiksen (S) godt se en fordel i netop det, skriver Uffe Tang:

»Sagen er at socialdemokraterne godt have en interesse i, at det hele bryder sammen og bliver udskudt til efter valget. Dels vil det være endnu en sag, hvor regeringen kommer til at ligne en politisk øl-stafet-løber på fjerde runde. Og dels er det grønne område i stigende grad blevet en politisk kampplads, og målinger viser, at vælgerne anser det for at være et af de absolut vigtigste politiske områder.«

Du kan læse hele analysen og alle detaljerne hos DR her.

»Det er helt rimeligt, at de er kritiske«

Også i Børsen er der fokus på energiudspillet. Avisen skriver således, at udspillet nu får landets to største leverandører af overskudsvarme, Shell Raffinaderiet og Aalborg Portland, til at holde på pengepungen.

»Selvom vi er den største leverandør, så virker regeringens udspil modsat for os. Det forringer vores vilkår, og det vil også forringe dem så meget, at vi ikke kommer til at investere i nye projekter,« siger pressechef Torben Øllegaard Sørensen fra Shell i Fredericia til avisen.

Regeringens udspil lover ellers 100 mio. kr. til »bedre udnyttelse af overskudsvarmen«, men tre forhandlingsnotater, som Børsen er kommet i besiddelse af, viser, at den også lægger op til at fjerne afgiftsfritagelsen for en række af de virksomheder, som i dag leverer mest overskudsvarme. Det rammer i høj grad Shell og Aalborg Portland, der tilsammen står for over halvdelen af landets overskudsvarme.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) erkender, at regeringens udspil vil gøre det dyrere for Aalborg Portland og Shell at levere overskudsvarme.

»Det er helt rimeligt, at de er kritiske, men regeringens udspil handler om generelt at fremme brugen af overskudsvarme - ikke om at fremme den selektivt for to virksomheder,« siger ministeren til avisen.

Læs hele Børsens historie her (kræver abonnement).

Og så skal vi ellers videre til dagens andre politiske nyheder.

»Den anbefaling burde være skrottet«

Vi skal videre til Politiken, som skriver, at de nuværende overenskomster og lokalaftaler i det offentlige står for skud i den rapport fra regeringens Ledelseskommission, der offentliggøres i dag.

I rapporten står der ifølge avisen, at det hæmmer de offentlige lederes muligheder for at tilrettelægge medarbejdernes arbejdstid og arbejdsvilkår lokalt, når overenskomster er centralt fastsat og fagspecifikke.

»Det er med til at indskrænke ledelsesrummet«, hedder det i rapporten, der efterlyser et serviceeftersyn af overenskomster og lokalaftaler.

Det har ikke været muligt for avisen at få et interview med innovationsminister Sophie Løhde (V), men i en skriftlig kommentar skriver hun, at hun gerne ser, at de faglige organisationer bidrager til at modernisere overenskomsterne, som kommissionen anbefaler.

»Og jeg tror også, at det kan lade sig gøre,« skriver ministeren blandt andet.

Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, der organiserer omkring 330.000 ansatte i det offentlige, mener, at »den anbefaling burde være skrottet«.

»Jeg mener ikke, at overenskomsterne hæmmer ledernes muligheder for lokalt at tilrettelægge medarbejdernes arbejdstid og arbejdsvilkår. Der er en så stor mulighed for fleksibilitet, at det sagtens kan rummes inden for de formuleringer, der er i overenskomsterne«, siger hun til avisen.

Læs hele historien hos Politiken her.

Her er fem nyheder i kort form, som du også bør have med i dag

1: Kulturminister Mette Bock (LA) bekræftede i går over for Ritzau, at hun bliver den danske regerings repræsentant ved fodbold-VM i Rusland.

Hun tager til Rusland for at se Danmarks sidste gruppekamp mod Frankrig 26. juni.

»Det er vigtigt, at det officielle Danmark bakker aktivt op om vores fodboldlandshold. Vi har kvalificeret os til VM, og det synes jeg faktisk, er en kæmpe præstation,« forklarede Mette Bock.

De Konservatives Rasmus Jarlov skrev sent i går aftes på Twitter, at regeringen ikke burde deltage:

Regeringen fører en fast politik overfor Rusland, og Venstre og Konservative har ikke efterladt tvivl om, at regeringen ikke bør rejse til VM. Det burde alle ministre i mine øjne følge i stedet for at have sin egen linje #dkpol — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) 11. juni 2018

2: Unge, der går den faglærte vej, må ofte forsvare deres valg over for både familie og venner. De risikerer at blive anset for at være dumme, når de ikke vælger gymnasiet som de fleste andre unge. Det billede tegner sig i en undersøgelse, som den uafhængige tænketank DEA har gennemført blandt godt 2.000 unge. Det skriver Jyllands-Posten.

Regeringens målsætning er, at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil ikke kommentere undersøgelsen, men hun forhandler i øjeblikket med Folketingets partier om, hvordan de praktiske fag kan styrkes i folkeskolen.

Nyheden hos Jyllands-Posten her. Og en længere baggrund her (kræver abonnement).

3: Elever i grundskolen frygter i vid udstrækning at sige noget forkert i timerne. Samtidig er de nervøse for ting, de ikke har prøvet før. Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Børne- og Socialministeriet, og som Politiken beskriver i dag.

Ifølge børne- og socialminister Mai Mercado (K) bør det være forældrene, der i højere grad lærer børn, at fejl hænger tæt sammen med læring.

»Børn skal lære, at det at tage fejl ikke er verdens undergang. De skal gøre sig erfaringer med at håndtere modstand lige så vel som sejre. Når vi tilsyneladende ser flere børn og unge bukke under for karakterræs og krav om at være perfekt på Instagram, mangler vi at give dem en kerne af robusthed – fortælle dem at de er gode nok«, siger ministeren i et skriftligt svar.

Mere hos Politiken her.

4: Bestyrelsesformanden for en af Danmarks rigeste erhvervsdrivende fonde, Carlsbergfondet, skrev direkte til Erhvervsstyrelsens direktør og mødte personligt op hos fondsmyndigheden for at få hævet honorarer til sig selv og den øvrige bestyrelse.

Den historie finder du hos Berlingske Business.

5: En lille håndfuld kommuner har over weekenden udtalt, at de overvejer at rejse et krav om erstatning mod staten, fordi de mener, at de i flere år har modtaget for få penge i det store udligningssystem.

Men der er ikke grundlag for en retssag om udligningen, fastslår Kammeradvokaten, der er statens faste advokat. Det skriver DR.

»Det er min konklusion, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke har begået fejl og allerede af den grund ikke er erstatningsansvarlig for, at to af de socioøkonomiske kriterier, der er blevet anvendt i de kommunale udligningsordninger, muligvis ikke har afspejlet kommunernes faktiske udgiftsbehov,« lyder det fra Kammeradvokaten i et notat.

Mere hos DR her.

Dagens analyse

Hos Børsen skriver avisens politiske kommentator, Helle Ib, at regeringen i sine bestræbelser på at lande et bredt medieforlig »bl.a. har tilbudt Socialdemokratiet omkring 250 mio. kr. - oveni de 220 mio. kr., der allerede er lagt i public service-puljen for perioden 2019-2023.«

»Det er værd at bemærke, at DR i den version får adgang til at søge nogle af midlerne. En indrømmelse, der er af stor betydning for Socialdemokratiet. Partiet har sammen med resten af oppositionen været stærkt kritisk overfor den aftale, regeringen indgik i midten af marts med DF om afskaffelse af licensen og besparelser på DR på 20 pct.,« skriver Ib.

Børsens politiske kommentator skriver også, at forhandlingerne ikke kun ligger hos kulturminister Mette Bock (LA):

»De seneste forsøg på at få både Socialdemokratiet og DF med kommer ikke fra Kulturministeriet, men udspringer af drøftelser mellem regeringens topministre og ledelserne hos Socialdemokratiet og DF. I praksis er det bl.a. Kristian Jensen, som har forsøgt at skabe gennembrud bl.a. omkring den økonomiske ramme.«

Hele analysen her (kræver abonnement).

Dagens »ifølge mine oplysninger«

I BT skriver avisens politiske redaktør, Andreas Karker, at det efterhånden tætte samarbejde mellem Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF) begyndte allerede under dagpengeforhandlingerne i oktober 2015.

Samarbejdet blev for alvor offentligt kendt, da de to partiformænd stillede op til et fællesinterview med Fagbladet 3F i februar 2017, men ifølge BTs politiske redaktør begyndte det hele altså 16 måneder forinden.

»Allerede under dagpengeforhandlingerne begyndte Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl at snakke sammen på et mere og mere fortroligt niveau. I begyndelsen var det mest via SMSer, og ifølge mine oplysninger var det Mette Frederiksen, der sendte den første,« skriver Karker og fortsætter:

»Der startede også et samarbejde på spindoktor-niveau, nemlig mellem Socialdemokratiets stabschef, Martin Rossen, og DF's pressechef, Søren Søndergaard, der er to af de mest indflydelsesrige spindoktorer på Borgen. De mødes stadig jævnligt og diskuterer den politiske dagsorden - også uden at der er politikere til stede.«

Læs hele den udlægning hos BT her.

Det sker i dag

08:45 Morgenmøde hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd inviterer til morgenmøde klokken 08.45, hvor hovedkonklusioner fra en ny undersøgelse om fordeling og levevilkår vil blive fremlagt. Rapporten hedder 'Den stigende polarisering rammer børnene', og viser, at skellet mellem rig og fattig bliver stadig større.

Udenrigsministeren møder FNs flygtningehøjkommissær

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) mødes i dag med FNs Flygtningehøjkommissær, Filippo Grandi.

11:00 Lancering af Ledelseskommissionens anbefalinger

Regeringens Ledelseskommission har afsluttet arbejdet og afleverer 28 anbefalinger til minister for offentlig innovation Sophie Løhde.

13:45 Åbent samråd om hvidvask og terrorfinansiering

Folketingets Retsudvalg har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i åbent samråd om hvidvask og terrorfinansiering. Udvalget har bedt ministeren om at redegøre for, den nationale strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

14:00 Åbent samråd om underbemanding på fødeafdelinger

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er i dag kaldt i samråd om underbemanding på landets fødeafdelinger. Ministeren skal give sit syn på, at fødeområdet er så dårligt bemandet, at man ikke kan gennemføre en faglig konflikt, fordi man kun har en fast bemanding svarende til nødberedskab eller mindre.

15:00 Åbent samråd om børn på udrejsecenter Sjælsmark

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skal i dag i samråd om forholdene for børn på udrejsecenter Sjælsmark.

Hos Politiken kan du i dag læse mere om netop det samråd.

15:00 Åbent samråd om overbelægning i sundhedsvæsenet

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er i dag kaldt i samråd om udfordringer med overbelægning i det danske sundhedsvæsen.

16:30 København Åbent samråd om støtte til borgere med sygdomme som demens og Parkinson

Ældreminister Thyra Frank (LA) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er i dag kaldt i samråd om støtte og hjælp til borgere med progredierende sygdomme som for eksempel demens og Parkinson.