Thyborøn-fisker på direkte TV: Donationer til LøkkeFonden skaffede os adgang til statsministeren

Godmorgen.

Du har klikket dig ind på ugens sidste omgang politisk morgenpost, hvor du får alt det, du skal vide om dansk politik på en ret så vejrtrist fredag.

Vi begynder dagens gennemgang hos Politiken med en opsigtsvækkende rundspørge med svar fra omkring 1.200 forskere, der har udført forskningsbetjening for ministerier eller styrelser.

I rundspørgen svarer 92 forskere – knap otte procent – at de har oplevet, at ministerier eller styrelser ændrer i den endelige rapport, så væsentlige tal, grafer eller konklusioner er blevet udeladt i den endelige, offentliggjorte udgave af rapporten.

Endnu flere forskere svarer – 156 i alt – at de en enkelt eller flere gange har oplevet, at selve opgaven er stillet på en måde, så det kun er muligt at nå frem til politisk opportune resultater.

I fagforbundet Akademikerne er udvalgsformand Morten Rosenmeier fra udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde ikke overrasket:

»I vores udvalg har vi selv set eksempler på sager, hvor myndigheder ændrer i resultaterne af forskningsrapporter. I et eksempel ændrede man konklusionen fra at være skidt til god«, siger Morten Rosenmeier, der er juraprofessor på Københavns Universitet, til Politiken.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) forklarer til avisen, at de lovgivningsmæssige rammer for at sikre forskningsfriheden er på plads. Med et meget Søren Pind'sk citat opfordrer han forskerne til at stå frem med deres historier.

»Man skal opbyde det mod, det fordrer – også for sagens skyld – at blive vejet på den offentlige vægt, hvis man føler sig gået for nær«.

Du kan læse hele historien hos Politiken her.

Møgbesværligt og unfair

Vi iler videre til Berlingske, der ikke har sluppet taget i det samråd om sin relation til de såkaldte kvotekonger samt storfiskeren John-Anker Hametner Larsen, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var indkaldt i onsdag.

Relationen til Hametner Larsen er kommet i fokus, efter at Ekstra Bladet har afsløret, at storfiskeren forærede en uges sommerhus­ophold til Løkke i forbindelsen med Venstre-formandens 50-års fødselsdag i 2014.

Samtidig har Hametner Larsen i flere år været arrangør for torskegilder med deltagelse af Løkke, hvor der bliver samlet ind til LøkkeFonden. Fonden stiftede Lars Løkke i 2012, og han stod i spidsen for den, frem til han blev statsminister i 2015.

Løkke holdt på samrådet fast i, at hans indsats med at skaffe penge til LøkkeFonden er af privat karakter og ikke har forbindelse til hans rolle som statsminister.

Men Løkke har som statsminister ad flere omgange blandet sit arbejde i LøkkeFonden sammen med sit virke som statsminister, viser en gennemgang, som Berlingske har foretaget.

Statsministerens embedsbolig, Marienborg – som Løkke frit kan disponere over til officielle og private arrangementer – har for eksempel tidligere lagt lokaler til møder eller arrangementer i LøkkeFonden, og fonden har samtidig i invitationer og på Facebook flere gange omtalt Løkke i relation til en »gallamiddag med statsministeren og LøkkeFonden«, man kunne deltage i.

Alene det, at spørgsmålet, hvorvidt om Lars Løkke Rasmussens relationer kan have indflydelse på den førte politik, bliver rejst, er et problem, mener Michael Kristiansen, politisk kommentator og tidligere rådgiver for Anders Fogh Rasmussen (V):

»Det kan godt være, at det er møgbesværligt og unfair, men der er ligesom kun én, der er statsminister, og når man er statsminister, er man statsminister, og så er der noget, man kan, og noget, man ikke kan. Så længe, Løkke er statsminister, bliver han nødt til at holde sig langt væk fra den der fond,« siger Michael Kristiansen.

Du kan læse hele historien hos Berlingske her.

»Ja. Det er sådan, jeg ser det«

Torsdag aften var sagen om statsministerens relation til storfiskere og »kvotekonger« i øvrigt et emne i Debatten’ på DR2.

Med i programmet var blandt andre Kurt Madsen, der er formand for Thyborøn Havns Fiskeriforening.

Kurt Madsen var til stede på et meget omtalt møde mellem Lars Løkke Rasmussen og en række storfiskere, herunder John-Anker Hametner Larsen, tilbage i januar 2016.

Du var med til mødet med Lars Løkke. Var det den private udgave af Lars Løkke, eller var det statsminister Lars Løkke, I havde der?, spurgte vært Clement Kjersgaard:

»Det var svært at sige, hvad han var, men det var Lars Løkke, der var der, det er helt sikkert. (...) Men faktum er, at vi gav Lars Løkke en orientering om det problem, vi synes, vi havde, i anledning af, at han var i byen,« svarede Kurt Madsen.

Mødet fandt sted umiddelbart inden en nytårskur i LøkkeFonden, hvor flere af fiskerne også deltog.

Havde I fået det møde med statsministeren om eftermiddagen, hvis ikke der havde været det torskegilde bagefter?, spurgte Clement Kjersgaard:.

»Nej. Det tror jeg ikke på. Det er et sammenfald af, at når vi hører, at statsministeren kommer til Thyborøn – det er jo ikke noget, der sker hver dag – så forsøger vi selvfølgelig også at få et møde med ham, da vi lige nøjagtigt har det her problem. Og det får vi så en times tid til.

Så man kan sige, at det faktum, at I bidrager til LøkkeFonden og er en del af middagen efterfølgende, det giver jer faktisk det møde med statsministeren?

»Ja. Det er sådan, jeg ser det.«

Du kan læse mere hos DR her. Og se hele Debatten-indslaget her.

Nok er nok, jyder

Vi bliver i Berlingske, der har lidt af et opråb i dagens spalter.

Det er urimeligt og forskelsbehandling, når kommuner i Storkøbenhavn hvert år skal sende milliarder i retning af de jyske kommuner, og nu skal der sættes en prop i pengestrømmen.

Sådan lyder det opsigtsvækkende opråb fra 34 storkøbenhavnske kommuner i en helsidesannonce i fredagens Berlingske, hvor kommunerne i fællesskab siger fra over for det nuværende udligningssystem.

Under rubrikken »Stop pengestrømmen til Jylland« problematiserer kommunerne, at Folketinget siden 2007 har rykket flere og flere penge fra hovedstadsområdet til Jylland.

»Det er et oprør fra hovedstadsområdet, hvor vi klart og tydeligt siger, at nok er nok,« siger borgmester i Albertslund Steen Christiansen (S) til avisen.

I Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser man, at en revision af udligningsordningen er på trapperne.

I mellemtiden kan du læse hele historien hos Berlingske her.

Til lejligheden

Der er en langt tættere økonomisk forbindelse mellem tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester i København Anna Mee Allerslev og ejeren af Øens Murerfirma, Jan Elving, end Allerslev hidtil selv har oplyst.

Det skriver BT i dag på sin forside.

Avisen skriver på baggrund af mails, fakturaer og budgetter, at den tidligere borgmester hyrede Øens Murerfirma til at stå for hovedentreprisen, da hun fik sin lejlighed totalrenoveret for et større millionbeløb.

De nye oplysninger, skriver avisen, står i kontrast til det, som Anna Mee Allerslev hidtil har forklaret i forbindelse med det efterspil, der er sat igang i kølvandet på hendes afgang i oktober 2017.

Tidligere på måneden konkluderede advokatfirmaet Horten, der har undersøgt relationen mellem Allerslev og Elving, at der var et venskabeligt forhold, men at det ikke kan føre til inhabilitet.

Af redegørelsen fremgår det, at Anna Mee Allerslev blot oplyser, at murerfirmaet havde lavet »noget murerarbejde på badeværelset« i hendes lejlighed. Men ifølge BTs gennemgang var det arbejde altså langt mere omfattende.

Anna Mee Allerslev fastholder, at Øens Murerfirma ikke udførte en hovedentreprise.

»Øens var ikke hovedentreprenør på den private lejlighed. Jeg har betalt for Øens arbejde og oplyst Horten om Øens rolle i forbindelse med renoveringen af lejligheden.«

Men de nye oplysninger giver ifølge rektor ved Folkeuniversitet og ekspert i forvaltningsret Bente Hagelund et andet billede af sagen.

»Når Anna Mee Allerslev bliver spurgt om sine kontaktflader til Jan Elving og dermed også til Øens Murerfirma, burde hun naturligvis også oplyse om Jan Elvings og firmaets rolle i den store byggesag hjemme i hendes private bolig. Det virker nærmest vildledende, at hun siger, de har ‘foretaget murerarbejde på badeværelset’.«

Du kan læse hele historien hos BT her. På Facebook har Anna Mee i aftes skrevet sin version af sagen. Det kan du læse her.

Her er tre historier, du også lige bør kende inden weekenden

1: En foreslået gasledning, der skal transportere naturgas tværs af Danmark over Østersøen til Polen, skaber lokale bekymringer langs ruten. Det skriver Jyllands-Posten.

Baltic Pipe, som gasledningen hedder, kan sætte befolkningstilvæksten under pres, lyder det fra flere kommuner i avisen.

»Vi har planlagt parceller i sydbyen, hvor der er enormt stor efterspørgsel på byggegrunde. Hvis Baltic Pipe kommer ind i det område, vil den smadre udviklingsmulighederne i Kolding Syd fuldstændig. Det vil være en katastrofe,« siger Asger Christensen (V), formand for plan-, bolig- og miljøudvalget i Kolding.

Mere om den historie og et svar fra Baltic Pipe hos Jyllands-Posten her.

2: Dansk Folkeparti har foreslået af fjerne licensen ved at hæve bundskatten.

Men det er en decideret tåbelig måde at gøre det på, mener flere økonomer, som Børsen har talt med.

»Øvelsen med en omlægning virker simpel på papiret. Men man kommer hurtigt ud i, at nogle skal betale markant mere end andre,« forklarer AEs analysechef Jonas Juul for eksempel til avisen.

Hele historien her (kræver abonnement).

3: De Radikale, Alternativet og Enhedslisten opfordrer i Politiken borgere til at bruge en kattelem i PET-loven, hvis man vil være sikker på, at efterretningstjenesten ikke uden grund har registreret sexvaner, gæld, sidespring og andet personfølsomt.

Opfordringen og baggrunden for den kan du læse hos Politiken her.

Ugens vinder

Børsens politiske kommentator, Helle Ib, kårer hver fredag ugens op- og nedtur i dansk politik.

I denne uge kommer forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) ud som vinder.

Lidt af begrundelsen her:

»Claus Hjort Frederiksen kastede sig kraftfuldt ind i et personligt forsvar for Lars Løkke Rasmussen i sagen om kvotekongerne. Venstres gamle partisekretær og chefstrateg brugte sit årelange gode forhold til DF på at kvase kritikken fra støttepartiets fiskeriordfører Ib Poulsen. Og jo, der blev lyttet i DF, selv om partiet bestemt ikke er imponeret over statsministerens dømmekraft eller håndtering af sagen om relationen til en af storfiskerne.«

Resten her (kræver abonnement).

Dagens citat

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, er ikke vildt tilfreds med børne- og socialminister Mai Mercados (K) initiativ om debat om børneopdragelse anno 2018, som netop er lanceret.

»Maos rødgardister havde et ideal. Stalins Komsomol et andet. Hitlerjugend et tredje. Jeg siger ikke, at Mai Mercados politik er den samme. Men tankegangen er, og det bør være åbenlyst for enhver med historisk viden, at selv det mindste skridt i retning af en statsstyret børneopdragelse er et skridt i en farlig retning.«

Mere hos Ekstra Bladet her.

Det sker i dag

10:00 Møde i salen

En stribe lovforslag bliver behandlet på dagens møde. Det gælder blandt andet en ændring af lov om produktionsskoler og et forslag om en permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler.

13:30 Lancering af anbefalinger til fremtidens gode seniorliv

For et år siden nedsatte PFA »Tænketanken – Den nye 3. alder«. Nu er tænketanken klar til at præsentere en række anbefalinger til, hvordan vi som samfund kan sikre det gode liv i den 3. alder frem mod 2040. Det sker i dag ved en lancering af tænketankens endelige rapport i Folketinget. Her vil anbefalingerne blive præsenteret af tænketankens medlemmer og debatteret af udvalgte politikere.

Og ellers sker der ikke så meget i dag.

Ha' en god weekend.