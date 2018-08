Thulesen Dahl i kovending om lavere arveafgift: »Et pænt nej tak herfra«

Godmorgen og velkommen til ugens politiske midtvejsmorgenpost.

Og så skal vi da ellers love for, at der kom gang i den politiske sæson med et væld af stærke politiske historier i dagens aviser og netmedier.

Det skyldes ikke mindst, at Dansk Folkeparti i dag holder sommergruppemøde, og derfor er en række historier derfor også centreret om Folketingets næststørste parti og partiformand Kristian Thulesen Dahl.

Vi begynder med et interview i Politiken med netop Thulesen Dahl.

I foråret lagde en samlet blå blok nemlig op til, at arveafgiften for danskere, der arver fra en beslægtet, skulle sænkes i forbindelse med finansloven. Stærkest fortaler var Liberal Alliance, de Konservative og Venstre, men også Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, gjorde det i Berlingske klart, at partiet var med på en lavere skat på arv, hvis de fik noget den anden vej, og finansieringen var på plads.

»Det er ikke helt umuligt, lad os sige det sådan. Det handler kun om finansiering, og at vi har ønsker på andre områder, som vi gerne ser gennemført til gengæld,« sagde han.

Siden har debatten buldret afsted med et meget kritisk Socialdemokratiet, der vil rulle eventuelle lempelser af arveafgiften tilbage, hvis partiet vinder magten efter næste valg, og i dagens Politiken foretager DFs partileder, Kristian Thulesen Dahl, så en kovending i forhold til arveafgiften.

»Vi synes ikke, at vi skal prioritere en nedsættelse af arveafgiften. Vi synes, at der er mange andre områder, hvor det er bedre at bruge de penge, der er til rådighed,« siger Thulesen Dahl.

»Arveafgiften er ikke et stort problem for danskerne. At man i en almindelig situation skal betale lidt i arveafgift, når der har været et dødsfald, er ikke nogen stor udfordring i forhold til en boopgørelse. Det andet er, at de penge, man i givet fald skulle bruge på at sænke arveafgiften, synes vi, skal bruges på andre områder. Derfor bliver det et pænt nej tak her fra.«

I interviewet afviser han også laver skat på biler og personskat og drejer i stedet fokus på at give nogle lunser til pensionisterne.

I et andet interview – også i Politiken – bringer Thulesen Dahl igen en gammel DF-traver om at afskaffe regionerne på banen, som partiet har foreslået gentagne gange de seneste år. Det vil være et af de vigtigste emner for partiet, når der til efteråret skal forhandles om en ny sundhedsreform, lyder det.

Thulesen Dahl åbner EU-armlægning med Løkke

Vi bliver ved Thulesen Dahl, men bladrer i stedet op i Berlingske.

Her kan man læse, at DF-formanden nu åbner et opgør med Venstre – som han gerne vil i regering med efter et valg – på et af de formodet vigtigste emner frem mod valget, nemlig EU-kursen.

Thulesen kritiserer Venstre for at føre en linje på området, som for ofte skifter af »taktiske hensyn«, ligesom han gør det klart, at de mere EU-positive holdninger, som Venstre har turneret med siden maj, kan gøre samarbejdet mellem de to partier mere besværligt.

»Jeg synes, det er en ærgerlig udvikling, at de ser et behov for at gå tilbage til den mere ivrige, EU-positive linje. Når Venstre flytter sig i sin politik og fjerner sig på væsentlige områder fra DF, og dermed det vi i højere grad så fælles på for kort tid siden, er det klart, at så bliver tingene mere besværlige – så er der mere at arbejde med,« siger Kristian Thulesen Dahl, der kræver indflydelse på EU-politikken i et eventuelt kommende regeringssamarbejde.

Thulesen Dahl gentager også sit ønske om en dansk afstemning om at forlade EU, når Storbritannien er blevet færdig med forhandlingerne med EU om briternes exit fra unionen.

Venstres næstformand, Kristian Jensen, hælder dog den tanke af bordet med det samme.

»Der er intet af det, der i øjeblikket er i gang med at ske med Brexit, der gør mig interesseret i at følge den vej. Overhovedet ikke,« siger han.

Du kan læse mange flere tanker fra Thulesen Dahl om EU-armlægningen i artiklen her (kræver abonnement).

Liberal Alliance: Dansk Folkeparti dyrker splittelsen i blå blok

Vi springer til en anden armlægning, som i Jyllands-Posten i dag bliver sparket i gang igen.

Gnidningerne mellem Dansk Folkeparti på den ene side og Liberal Alliance på den anden har stået på nærmest hele denne valgperiode og eskalerede med juledramaet om en ny finanslov, hvor LA krævede historiske skattelettelser for at stemme for sin egen finanslov.

LA endte som bekendt med at stemme for alligevel uden skattelettelser, men siden har DF ad flere omgange langet kraftigt ud efter LA og deres regeringsduelighed. DF har også gjort det klart, at partiet ikke vil støtte en regering med LA efter næste valg, men i dagens Jyllands-Posten er det så Liberal Alliances tur til at give tilbage med grovfilen over for DF.

Ifølge LAs politiske ordfører, Christina Egelund, har DF skabt stor usikkerhed for de borgerlige vælgere frem mod valget, og med DFs gentagne angreb på LA dyrker de splittelsen i den blå blok til skade for det borgerlige projekt.

»Vi synes, det er ærgerligt, at Dansk Folkeparti dyrker splittelsen i blå blok i en tid, hvor der er brug for at samarbejde om vigtige udfordringer,« siger Egelund og understreger, at LA nu – modsat DF – »maner til konstruktivt samarbejde«.

Hun kritiserer også Dansk Folkeparti for at have et for tæt forhold til Socialdemokratiet.

DF er – knap så overraskende – ikke enig i kritikken skriver Jyllands-Posten.

»Det kan godt være, det lyder dumt, men det var sgu dem, der begyndte. Men vi har set, hvordan Liberal Alliance har opført sig siden valget i 2015. Og det er konkrete erfaringer, der gør, at vi mener, at LA er for uberegnelige,« siger medlem af DFs ledelse Søren Espersen.

Læs den historie her. Her kan du læse et udvidet interview med Christina Egelund med hendes DF-kritik (kræver abonnemenet).

Politikere modtager gratis festivalbilletter for tusindvis af kroner

Ekstra Bladet kan i dag fortælle, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og en stribe andre folketingspolitikere har fået gratis festivalbilletter for tusindvis af kroner.

Støjberg modtog gratis billetter til Skanderborg Festival i 2015, 2016 og 2017, og herudover fik integrationsministeren i 2016 og 2017 gratis backstage-billetter til Nibe Festival. Ekstra Bladet opgør værdien til mindst 10.000 kroner.

Og det er i strid med loven, vurderer professor i forvaltningsret Sten Bønsing.

»Ministrene er omfattet af de samme skrappe regler for bestikkelse og modtagelse af gaver som offentligt ansatte. Så det vil sandsynligvis være over grænsen for ministre at modtage sådan en billet. Man har lavet de regler for at undgå, at der skabes en mistillid til, om hvorvidt der er nogen, der kan købe sig til bedre sagsbehandling eller mere favorabel behandling i en eller anden forbindelse,« siger Bønsing, der har svært ved at se, at andre end kulturministeren kan have et fagligt formål med at tage imod billetter til en festival.

Også ministrene Ole Birk Olesen (LA), Sophie Løhde (V), Anders Samuelsen (LA), Troels Lund Poulsen (V) og Karsten Lauritzen (V) har ifølge Ekstra Bladet modtaget gratis festivalbilletter.

Artiklen er endnu ikke online, men kan læses på side seks og syv i dagens Ekstra Bladet.

Nu kan Danmark igen sende sårbare flygtninge retur til Grækenland

Efter mere end et års midlertidig pause kan Danmark igen sende sårbare flygtninge tilbage til Grækenland. Det har Flygtningenævnet afgjort i en række sager, og det sker, til trods for at forholdene i Grækenland er vanskelige, og mange må leve på gaden, skriver Information.

Det drejer sig om flygtninge, som har fået asyl i Grækenland, inden de kom til Danmark, men som samtidig er kategoriseret som »særligt sårbare« – eksempelvis fordi de har små børn eller et handicap.

Og de kan få det svært i Grækenland, mener Vassileios Papadopoulos, juridisk chef i organisationen Greek Council for Refugees.

»Hvis de ikke selv har penge, må de håbe, at de kan finde en organisation, som kan skaffe dem et sted at bo. Ellers sidder de fast,« siger han.

Læs den historie her (kræver abonnement).

Tre andre historier, du også skal have med i dag

1) Den nye forskningsrapport, der i går blev fremlagt og konkluderer, at Paris-aftalens klimamål om en maksimal temperaturstigning på 1,5-2 grader frem mod 2100 langt fra vil være nok til at forebygge en potentiel klimakatastrofe, har fået Christiansborg-politikere op af stolene, skriver Berlingske.

»I øjeblikket gør vi ikke nok, men der er flere initiativer omkring specielt transport, som trækker i den rigtige retning,« siger konservatives Mette Abildgaard (K), der får opbakning af S og R, mens LA mener, at regeringens klimapolitik er ambitiøs nok trods den seneste dommedagsrapport.

2) Den seneste omfattende sag om mulig hvidvask i Danske Bank, som bagmandspolitiet nu også går ind i, har gjort det helt klart, at kontrolsystemerne ikke fungerer, som de skal.

Det mener Socialdemokratiet, der har opbakning fra et politisk flertal til fem forslag til, hvordan der kan dæmmes op for økonomisk kriminalitet i den finansielle sektor, skriver DR.

»Vi kan som samfund ikke på nogen måder tolerere, at det finder sted,« siger Morten Bødskov, retsordfører og formand for Folketingets erhvervsudvalg (S).

Læs mere om de konkrete forslag her.

Vi skal have en af Europas strammeste hvidvasklovgivninger. Der er allerede strammet rigtig meget op, og jeg indkalder snart til forhandlinger om yderligere opstramninger #dkpolhttps://t.co/t377igdXIb — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) August 8, 2018

3) Finansminister Kristian Jensen fejer Socialdemokratiets drøm om at ændre i Finansministeriets regnemetoder og blandt andet indregne, hvor meget velfærd skal koste, af banen i et interview med Jyllands-Posten.

»Finansministeriet beslutter uden politisk indblanding, hvilke effekter der skal lægges ind i regnemodellerne. Det skal ikke være politikere, der dikterer, hvad der skal lægges ind,« fastslår Jensen.

Hejhej fra Brian

Mens de hygger sig inde på Christiansborg med armlægninger om EU, regionerne og en mindre krig mellem LA og DF, så er der mere ro på hos den mangeårige konservative minister Brian Mikkelsen, der forlod dansk politik tidligt på sommeren.

Morgenkajak tur på Øresund. Fantastisk start på ny dag i ⁦@DanskErhverv⁩ pic.twitter.com/CekgkGVmTN — Brian Mikkelsen (@BrianAMikkelsen) August 8, 2018

DF lancerer nyt medie

Vi skal også lige nå at have med, at Dansk Folkeparti i går lancerede et nyt »uafhængigt« medie, som de selv finansierer og har nedsat en styregruppe fra partitoppen til at fastlægge retningen på. Det skrev Mediawatch.

Til Politiken siger DFs pressechef, Søren Søndergaard, at det nye netmedie bidrager til negativ demokratisk udvikling, men at DF ikke vil efterlades »på en perron«, når den digitale partipresse buldrer frem.

Til DR lover den nye chefredaktør, Steen Trolle - der ikke er medlem af partiet - at han vil stille kritiske spørgsmål til DFerne.

Så vi kan forvente, at I også dækker scenarier, hvor Dansk Folkeparti bliver udsat for kritik?, spørger DR.

»Ja, for det her site giver også mulighed for, at Dansk Folkepartis politikere og tillidsfolk får en mulighed for at forklare sig, men også at svare på nogle kritiske spørgsmål,« svarer Trolle. Og det lover vi til gengæld, at vi nok skal følge op på.

Helt uafhængig og objektivt virker det i øvrigt ikke til, at erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) opfatter den første artikel, hvor han selv er taget under behandling af mediet.

@DanskDf1995 's nye netavis er kommet til at skrive en artikel, hvor de har tillagt mig et bizart synspunkt, som der ikke er nogen, der hverken har eller på nogen måde har givet udtryk for. Det ville jeg sætte pris på, at man ikke gør. Ellers kører debatten af sporet. Tak #dkpol pic.twitter.com/0iNfgvpOo5 — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) August 7, 2018

SFs Jacob Mark ser umiddelbart ikke den store uafhængighed i mediet.

Hvorfor skriver partierne ikke bare, hvad deres aviser og medier er? Partipresse. Det har sin charme - politikudvikling, ideologisk nytænkning, mobilisering. Det trænger der til i politik. Men uafhængigt og objektivt bliver det da aldrig #dkpol #dkmedier — Jacob Mark (@jacobmark_sf) August 7, 2018

Ditoverblik.dk hedder mediet, og du kan selv tjekke det ud her.

Dagens analyse

Finder vi i Børsen, hvor avisens politiske kommentator, Helle Ib, skriver om finansloven 2019, der »skal berolige og samle«, og at tre pejlemærker vil springe i øjnene.

»Det ene er, at forslaget vil være renset for hårde arbejdsudbudsreformer. Skulle der være enkelte forslag, som på papiret vil kunne øge lysten til at arbejde mere, vil det være med den positive gulerodsklang. Glem alt om tvungen pensionsalderforhøjelse eller hård reform af SU-systemet. Det samme gælder kontroversielle forslag om hårde besparelser eller nedskæringer. Den sidste finanslovaftale før folketingsvalget skal ikke bruges på at lægge sig ud med større vælgergrupper, lyder analysen internt i regeringen,« skriver Ib og fortsætter med det tredje pejlemærke.

»Det sidste pejlemærke er fordelingen af de midler, der er til rådighed på budgettet. Her vil VLAK lægge op til, at der både sættes penge af til mere velfærd på udvalgte områder samt til nogle skatte- og afgiftslettelser.«

Læs hele analysen her (kræver abonnement), hvor Helle Ib også kommer ind på størrelsen af råderummet på finansloven.

Det sker i dag

9.00 Liberal Alliance begynder sit sommergruppemøde i BLOX i København. Torsdag er der pressemøde.

13.00 Dansk Folkeparti holder pressemøde fra sit sommergruppemøde i Sønderborg