Statens forretning med saudisk sheik har kostet skatteyderne mindst 1,3 milliarder: »En fuldstændig vanvittig sag«

Godmorgen og velkommen til torsdagens politiske morgenpost.

Vi har endnu engang begivet os tidligt ud i januarmørket for at læse dagens aviser igennem og give dig et overblik over dagsordenen i dansk politik. Derfor handler morgenposten igen i dag en hel del om statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) forhold til en vestjysk storfisker, men vi begynder med noget helt, helt andet.

I Ekstra Bladet kan man nemlig i dag læse om det, avisens forsidesnedker har døbt en »SHARIA-BRØLER«. Baggrunden er, at Rigsrevisionen i går offentliggjorde sin beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion til saudiarabiske Aljomaih Group, der har sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih i spidsen. Aljomaih Group overtog seruminstituttets vaccineproduktion i januar 2017, og revisorberetningen er ikke rar læsning for Sundhedsministeriet.

Læs også FixMinOpgaves stifter: Forældre betaler for deres børns eksamenssnyd

Således kan man læse, at »Rigsrevisionen vurderer, at Sundheds- og Ældreministeriets beslutningsgrundlag, forberedelse og gennemførelse af salget af vaccineproduktionen var meget utilfredsstillende«.

Salgsprocessen har ifølge statsrevisorerne været præget af fejl og langsommelighed, og de samlede udgifter til salget vil ifølge Rigsrevisionens beregninger beløbe sig til mellem 1,3 og 1,8 mia. kr., ligesom Rigsrevisionen mener, at den forventede salgspris skulle have ligget på op mod 285 mio. kr. i stedet for de 15 mio. kr., der var tilfældet.

»Det er jo nærmest en lærebog i, hvordan man ikke skal sælge et statsligt aktiv. Der er stort set ikke i forberedelsen den fejl, som de ikke begår, siger formanden for statsrevisorerne, Peder Larsen (SF), til Ekstra Bladet.

Enhedslisten vil nu kalde sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i samråd, og Peder Larsens partifælle Jakob Mark, der er gruppeformand for SF på Christiansborg, kalder det på Facebook for en »fuldstændig vanvittig sag«.

Det hører med til historien, at Sundhedsministeriet i går udsendte en pressemeddelelse, hvori ministeriet skriver, at »ministeriet kan ikke genkende de tal, som Rigsrevisionen er kommet frem til, og Rigsrevisionen har ikke forholdt sig til ministeriets kritik af beregningen«.

Pressemeddelelsen kan findes her, og Ekstra Bladets artikel her.

Og nå ja, når avisen kalder sagen for en SHARIA-BRØLER, skyldes det bl.a., at Aljomaih Group ifølge avisens oplysninger tidligere har givet donationer til Det Muslimske Broderskab.

Ikke mere om den sag.

Få overblikket - hver dag Du er i gang med at læse den politiske morgenpost. Her får du dagligt det fulde overblik med de vigtigste historier, analyser og debatter i dansk politik. Få politisk morgenpost direkte i din indbakke hver morgen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du er nu tilmeldt Politiko Morgenpost nyhedsbrevet.

Tilmeldingen blev ikke modtaget.

Tjek e-mail-adresse og forsøg igen.

Du kan også følge politiko.dk på Facebook og Twitter.

Sagaen om Løkke og John-Anker igen-igen

Vi skal videre til det, der er blevet ugens føljeton i dansk politik: Spørgsmålet om statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) relation til den vestjyske storfisker John-Anker Hametner Larsen, der tidligere både har givet statsministeren en sommerhustur til Skagen i 50 års fødselsdagsgave og inviteret Lars Løkke Rasmussen til firmafest i Aarhus.

Sagen har vakt opsigt, fordi der fra politisk hold tidligere har været fokus på at stramme reglerne for storfiskere som John-Anker Hametner Larsen, der sidder på en pæn portion af de såkaldte IOK-fiskekvoter. Ifølge dagens Ekstra Bladet ejer Hametner Larsen 4,2 pct. af kvoterne.

Fra flere sider stilles der nu spørgsmålstegn ved, om Lars Løkke Rasmussen på et såmråd i november har fortalt Folketinget hele sandheden om sin relation til John-Anker Hametner Larsen. Det mener Socialdemokratiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, i hvert fald ikke, at Løkke har.

»Når statsministeren undlader at give det fulde billede af den relation, mens Folketinget spørger ham under ministeransvar, er vi nødt til at få lagt alle kort på bordet,« siger Simon Kollerup til Berlingske.

Læs også Har Lars Løkke fortalt – hele – sandheden om manden til højre i billedet?

Og til Jyllands-Posten siger Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, at Løkkes udtalelser på samrådet i november nu »rammer ham som en boomerang«.

»Der er et misforhold mellem det, der er sagt på samrådet under ministeransvar og det, der er blevet afsløret. Det er alvorligt,« siger Ib Poulsen til avisen.

Både Berlingske og Jyllands-Posten har nu dykket ned i, hvad der egentlig blev sagt på det famøse samråd. Læs Berlingskes ord-for-ord-beretning her og Jyllands-Postens historie her.

I Kristeligt Dagblad har avisens politiske redaktør, Henrik Hoffmann-Hansen, begået en analyse af sagen. Han har også set billedet af Lars Løkke Rasmussen i dans med sin hustru til John-Anker Hametner Larsens firmafest i marts sidste år, og, skriver Hoffmann-Hansen, »det er en moralsk risikabel og tynd line, Lars Løkke Rasmussen danser ud på«.

»Dels bliver vælgerne nu igen mindet om alle de tidligere sager - bilagssagen, GGGI-sagen og tøjsagen fra 2014 og tidligere, som Venstre måske ellers så småt var ved at have fået på afstand. Der vil igen blive spurgt ind til statsministerens moral, dømmekraft og forhold til penge,« skriver den politiske redaktør, der minder om, at statsministerens tidligere øv-sager fik lov til at »køre i ugevis«.

Læs også DF-top om Løkkes forklaringer i fiskerisag: »Det kan godt se lidt underligt ud«

Henrik Hoffmann-Hansen vurderer dog ikke, at den nye sag har ført til lige så meget uro internt i Venstre som under »tøjsagen« i 2014, der endte med det berømte formandsopgør mellem Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

I den forbindelse hører det ifølge analysen med til historien, at »den såkaldte Kristian Jensen-fløj står styrket, efter at gruppeformand Søren Gade har meldt sig ud af dansk politik for at stille op til Europa-Parlamentet«, og der derfor ikke er »noget hastværk i folketingsgruppen for at presse Løkke«, som Hoffmann-Hansen skriver.

Læs hele analysen her (kræver abonnement).

Blå blok vil lade danskere møde indbrudstyve med peberspray

Vi hopper videre til dagbladet Politiken, der skriver, at de tre regeringspartier og Dansk Folkeparti nu vil tillade køb af peberspray til brug i eget hjem, så almindelige borgere f.eks. kan konfrontere en indbrudstyv med en sådan. Partierne vil også gøre det muligt at give udsatte personer, der f.eks. tidligere har været udsat for overfald, tilladelse til at have en peberspray med i tasken i det offentlige rum.

Venstres Britt Bager, der ifølge avisen er ordfører på området, siger om forslaget, at »selvforsvar er en fin ting - særligt i eget hjem«.

»Har man som borger valget mellem at bruge en peberspray og skræmme en indbrudstyv væk eller kontakte politiet og vente – nogle gange i op til en halv time – så er jeg ret sikker på, at de fleste borgere vælger pebersprayen. Vi vil i hvert fald bare gerne give dem muligheden for det. Selv om vi går ind for, at det er politiet, der skal beskytte borgerne, så er vi også bare i nogle situationer, der gør, at politiet ikke kan være til stede lige så hurtigt, som der måske er indbrud«, siger hun til avisen.

Læs historien her.

Læs også Pape om terrortruslen efter kalifatets fald: Vi skal vænne os til soldater i gaderne

En fortørnet S-politiker og en vred EL-politiker

Vi smutter tilbage i Berlingske, der har to historier, du også lige skal have med.

Den ene handler om statsministers Lars Løkke Rasmussens (V) pressemøde den 9. januar, men ikke om den del af pressemødet, hvor Løkke afkoblede forhandlingerne om skattelettelser fra dem om udlændingestramninger.

Undervejs fortalte Lars Løkke Rasmussen nemlig om regeringens andre gøremål, og i den forbindelse erklærede han, at »kontanthjælpsloftet har betydet, at der er 16.700 færre på kontanthjælp«.

Og det har gjort Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, »fortørnet«, som han selv siger. Leif Lahn Jensen mener nemlig, at faldet i antallet af kontantshjælpsmodtagere skyldes økonomisk fremgang snarere end regeringens kontanthjælpsloft, og derfor vil rød blok nu fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget til hensigt at afkræve en uvildig analyse af effekterne af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

»Regeringen har ikke noget som helst, der minder om fakta for, at det virker. De påstår det bare. Jeg synes, det er for meget. Nu må de vise, at de har noget at have deres påstand i,« siger Leif Lahn Jensen.

Læs hele historien - og hør, hvorfor der ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen er noget galt med Leif Lahn Jensens ører - lige her.

Læs også Et særligt Løkke-citat 9. januar fører nu til et krav om uvildig undersøgelse af statsministerens hjertebarn

Den anden historie handler om samarbejdsklimaet i rød blok. I går havde Socialdemokratiets Nick Hækkerup nemlig et debatindlæg i Berlingske, hvor han først analyserede på samarbejdsvanskelighederne i blå blok, inden han mod slutningen af indlægget kaldte det en »bekymrende eftertanke«, at problemerne også findes i den røde lejr.

»For os i Socialdemokratiet er det helt uacceptabelt at komme derhen, hvor den yderste tosse i Enhedslistens hovedbestyrelse bestemmer en kommende S-ledet regerings skæbne,« skrev Nick Hækkerup bl.a.

Og den bemærkning forarger Enhedlistens finansordfører, Pelle Dragsted.

»Det er trist overhovedet at kalde nogen politiske kolleger for tosser. Det hører ingen steder hjemme, og det er dårlig opdragelse,« siger Pelle Dragsted til avisen.

Læs mere om, hvad der er baggrunden for d'herrers fejde, lige her. Det handler bl.a. om nogle røde linjer, kan vi afsløre.

Læs også »Arrogant« debatindlæg fra S-profil vækker vrede hos Enhedslisten: »Det hører ingen steder hjemme«

Løkke: Moderniseringskamp er et forsvar for menneskerettigheder

Vi vender blikket mod franske Strasbourg, der i går havde besøg af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der skulle holde tale for Europarådets parlamentariske forsamling.

Som nævnt i gårsdagens morgenpost har den danske regering ikke synderlig støtte fra de øvrige nordiske lande til sin ambition om at bruge Danmarks formandsskab for Europarådet på arbejde på en modernisering af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols fortolkning af menneskerettighedskonventionen.

Men i sin tale i går understregede Løkke, at »ingen har en interesse i et konventionssystem, der opfattes som ude af sync med medlemslande og den brede offentlighed«.

Det skriver Ritzau, der også citerer statsministeren for, at »hvis vi bekymrer os om menneskerettigheder, og hvis vi vil bevare domstolens autoritet, må vi også være i stand til at diskutere de svære spørgsmål.«

Hele historien her.

Læs også Selv i Enhedslisten er der fans af Mette

Dagens analyse

... finder vi på Altinget.dk.

Her ser politisk analytiker Jarl Cordua i kølvandet på regeringens skibbrudne ambitioner om historisk store skattelettelser nærmere på samarbejdsrelationerne og den politiske fællesmængde mellem de borgerlige partier. Konklusion: »Det sejler i projekt blå blok«.

Men ifølge den politiske kommentator kan resultatet af det næste folketingsvalg give endnu mere bølgegang i blå lejr.

»Det bliver meget værre, hvis eller når Nye Borgerlige efter valget kan presse Løkke til politiske indrømmelser for at opnå støtte til en ny regering,« skriver Jarl Cordua.

Læs analysen her.

Dagens bekymring

... har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. For »hjertet af produktionsdanmark« er næsten »tømt for hænder«, siger han til dagbladet Børsen.

I otte ud at ti jyske kommuner er ledigheden blandt metalarbejdere nemlig røget ned under 3 pct. Læs mere her.

Læs også Pape om terrortruslen efter kalifatets fald: Vi skal vænne os til soldater i gaderne

Dagens spørgsmål

Kan læserne hjælpe Mads Fuglede, det nyeste medlem af Venstres folketingsgruppe, med et af tilværelsens store spørgsmål?

Det sker i dag

10:00 Møde i Folketingssalen

Her skal en række lovforslag gennem tredje behandling, heriblandt en udvidelse af dækningsomfanget ved stormflod og en ændring af lov om planlægning, så det bliver muligt at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden lokalplan. Desuden er der første behandling af et forslag fra blandt andre Martin Lidegaard (RV) om etablering af beskyttet naturområde i Øresund.

10:15 Skatteminister til fortrolig orientering om EU's sortliste

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) får i dag en fortrolig orientering om EU's sortliste over skattely under et møde i Skatteudvalget. I december blev EU-landene enige om en ny liste over skattely, hvor 17 lande og jurisdiktioner, der nægter at samarbejde om en fair skattebetaling, er oplistet. Ingen af landene på listen er medlem af unionen.

10:30 Lancering af dansk bidrag til Somalia

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) deltager i dag i lancering af dansk bidrag til Dansk Flygtningehjælps resiliensprogram i Somalia.

12:30 Samråd om konsekvenser for implementeringen af nyt ejendomsvurderingssystem

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) og ministeren for offentlig innovation Sophie Løhde (V) er i dag indkaldt i et samråd om konsekvenserne for implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem. Til samrådet skal ministrene blandt andet svare på, hvilke konsekvenser det vil have for boligskatteaftalen fra foråret 2017, at implementeringen af dele af ejendomsporet i grunddataprogrammet først implementeres i maj 2019.

12:45 Udvalg ser på forslag om lovliggørelse af peberspray

Retsudvalget ser i dag nærmere på et beslutningsforslag om lovliggørelse af peberspray til selvforsvar. Det sker på et møde i udvalget, hvor justitsminister Søren Pape Poulsen (K) også deltager. Forslaget er blandt andet stillet af Peter Kofod Poulsen (DF).

13:30 Høring om gigtlidelser og muskelsygdomme skal forbedre indsats

Gigtlidelser, muskel- og skeletsygdomme er en hyppig årsag til, at en betydelig del af den danske befolkning lider af smerter. Derfor bliver der i dag afholdt en høring på Christiansborg for at få afdækket området for gigtlidelser og muskelskeletsygdomme, herunder for at få større kendskab til de nuværende behandlingsmetoder og til effekten af forebyggelsesindsatsen.

Læs også Soldater om terrortruslen mod Danmark: Det hænger ikke sammen

Det var alt for i dag. Vi ses forhåbentlig i morgen til ugens sidste morgenpost.