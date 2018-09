Stækket Venstre-profil nægter at tie om udlændinge: »Venstremænd giver man ikke mundkurv på«

Velkommen til ugens sidste omgang politisk morgenpost.

Vi kan i dag byde på en decideret efterlysning og et papegøjesvar, men inden vi når til det og historien bag overskriften, begynder vi dagens overblik over, hvad der rører sig på Christiansborg og omegn, i Avisen Danmark.

Her kommer den radikale leder, Morten Østergaard, med et nyt ultimativt krav til Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, hvis han skal gøre hende til statsminister. Tidligere har han krævet en skriftlig pagt med S-lederen på en række områder som udlændinge-, uddannelses- og økonomipolitikken, hvor de Radikale får indflydelse, og han har krævet, at man gør sig uafhængig af Dansk Folkeparti.

Nu sætter han for første gang ord på sine økonomiske krav til Mette Frederiksen.

»Det er et klokkeklart krav fra os, at vi vil kende den økonomiske politik, før vi ved, om vi bakker op om en regering, og den skal give mulighed for, at vi kan stoppe med besparelser på uddannelse, og at vi kan investere i den grønne omstilling, og det kræver altså, at råderummet bliver større, end det er i dag,« siger han.

Især et øget råderum åbner en række spørgsmål i forhold til Socialdemokratiet. De vil bruge en stor del af råderummet, som Finansministeriet har opgjort til 27,5 mia. kroner frem mod 2025, til at dække det såkaldte demografiske træk. Det dækker de stigende udgifter til den offentlige sektor, der bruges til at opretholde samme niveau som i dag pga. bl.a. flere ældre, og det udgør alene omkring 23,5 mia. kr. frem mod 2025.

Morten Østergaard peger selv på en række muligheder for at øge råderummet, bl.a. at gøre det lettere for udlændinge uden for EU at komme til Danmark og arbejde, og så foreslår han også at hæve pensionsalderen med et halvt år ud over den i forvejen aftalte øgede tilbagetrækningsalder.

Mens det er et ultimativt krav at øge råderummet for Østergaard, er det ikke ultimativt, hvordan Mette Frederiksen gør det.

Hos @Spolitik har vi fremlagt plan der øger råderum med tilbagerulning af lettelse til rige arvinger - RV vil så hellere øge råderum ved at øge pensionsalderen yderligere. Sådan ser vi forskelligt på nogen ting. Til gengæld er vi enige om grønne ambitioner og uddannelse #dkpol https://t.co/u4KepKMHvL — Benny Engelbrecht (@BennyEngelbrech) September 20, 2018

Du kan læse hele interviewet med Østergaard her, hvor han åbent siger, at han stiller kravet nu for at spille det ind i debatten på den socialdemokratiske kongres, som løber hen over weekenden.

Følsom debat rykker ind i Socialdemokratiet

Vi slår op i Berlingske, som også varmer op til Socialdemokratiets kongres i weekenden.

Her har lokalforeningen i Vallensbæk stillet et forslag om at ændre partiets kurs i spørgsmålet om omskæring af drenge og arbejde aktivt for et forbud mod omskæring af drenge under 18 år.

I sommer kom emnet højt på den politiske dagsorden, da et borgerforslag om at indføre et forbud mod omskæring rundede 50.000 underskrifter og kom til politisk behandling i Folketinget.

Regeringspartierne LA og de Konservative stillede deres folketingsgrupper frit i spørgsmålet, men et flertal endte dog med at afvise forslaget, bl.a. med henvisning til, at et forbud ville kunne skabe international uro og skade Danmarks omdømme i udlandet.

Den betændte debat genåbnes nu på socialdemokraternes kongres, for forud for kongressen har partiets hovedbestyrelse fremsat et modforslag, der lægger op til at forkaste ideen om at arbejde aktivt for et forbud.

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Niels E. Bjerrum, og fortaler for et forbud kalder modforslaget fra ledelsen fejt.

»Jeg synes faktisk, det er fejt, at man ikke tager skridtet fuldt ud som et parti, der i alle mulige andre sammenhænge sætter beskyttelsen af børn forrest. Nogen skal gå forrest, og det har Danmark gjort før,« siger han.

Du kan læse mere om den sag her.

Venstre blander kortene

Og så til historien bag overskriften. Venstre foretog i går en rokade på deres ordførerposter. Mest markant er det, at Mads Fulgede, der sidder i Folketinget som suppleant, får hele udlændingeområdet under sig som ny udlændinge-, integrations- og indfødsretsordfører, skriver Ritzau.

Det sidste har han fået fra Jan E. Jørgensen, der er kendt for at tilhøre den »bløde« fløj i Venstre på udlændingeområdet, og de to første ordførerskaber får han fra Marcus Knuth fra den »hårde« fløj, der i stedet får ansvaret for innovation og medier.

»Vi er klar til den ny sæson med et meget engageret og skarpt hold,« siger partiets gruppeformand, Karen Ellemann i en pressemeddelelse.

Se hele rokaden her.

Berlingske politiske kommentator, Thomas Larsen, skriver i en analyse af rokaden, at »Løkke har ventet med oprydning i internt V-kaos længe – men nu har han mistet tålmodigheden«.

»Den officielle forklaring fra gruppeformand Karen Ellemann går ud på, at Venstre vil sætte et stærkt hold frem mod det kommende folketingsvalg. Den rigtige forklaring er, at V-toppen med Lars Løkke Rasmussen i spidsen ikke længere kunne holde til, at især Jan E. Jørgensen konstant skabte uro om Venstres udlændingepolitik. Gang på gang er han i fuld offentlighed gået i infight med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og har dermed skabt tvivl om Venstres linje. Midt i en ellers strømlinet regeringsoffensiv har disse slagsmål udviklet sig til at blive en belastning for Løkke og Venstre,« skriver han og fortsætter:

»Når rokaden bliver gennemført netop nu, hænger det også sammen med, at der snart offentliggøres en ny bog om Jan E. Jørgensen med titlen »En ægte liberal«. Holdningen i V-toppen er, at Jan E. Jørgensen er gået for langt i forhold til at profilere sig selv på partiets – og Inger Støjbergs – bekostning.«

Læs analysen her.

Også DRs politiske korrespondent, Christine Cordsen, tegner samme billede i en analyse.

»Rokaden skal ændre på, at udlændingeområdet har været delt mellem to personer, der åbenlyst tilhører hver sin fløj, nemlig Marcus Knuth og Jan E. Jørgensen. Den konstellation betød, at de hele tiden kunne komme med meldinger, der gik i hver sin retning og dermed udstille, at der er uenigheder i Venstre om politikken og især om stilen i udlændingedebatten,« siger hun.

Men Jan E. Jørgensen har ikke tænkt sig at stoppe med at ytre sine holdninger på udlændingepolitikken, siger han til DR.

»Det er ikke nogen mundkurv. Der er områder, som vi ser forskelligt på. Se nu bare på burka-debatten. Jeg forsvarede loyalt Venstres synspunkt – nemlig, at vi ikke gik ind for et forbud. Men så vælger gruppen pludselig at være tilhænger af et forbud. Jeg var med til at finde et kompromis. Jeg tror godt, at ledelsen ved, at Venstremænd giver man ikke mundkurv på.«

Fiskerminister indkalder to embedsmænd til forhør

To embedsfolk fra Fiskeriministeriets departement bliver nu indkaldt til tjenstligt forhør, skriver Politiken.

Det sker som konsekvens af en ny rapport fra Kammeradvokaten, der stempler forvaltningen af reglerne for fiskekvoter, som har til formål at sikre fiskebestanden og undgå såkaldte kvotekonger, som mangelfuld og fejlbehæftet.

Forholdene er så grelle, at Kammeradvokaten har anbefalet forhør af de to unavngivne ansatte, og det har minister for ligestilling, nordisk samarbejde og fiskeri Eva Kjer Hansen (V) valgt at følge.

»Det er meget alvorligt, når Kammeradvokaten vurderer, at det er forvaltningskulturen, der er kritisabel«, siger hun.

Vi har ikke kunnet finde historien online.

Tre korte nyheder, du også skal have med

1) Et nyt lovforslag, hvor Søren Pape Poulsen (K) vil åbne markant op for, at embedsmænd ansat ved offentlige myndigheder kan føre sager i retten mod borgere eller virksomheder, uden at myndigheden behøver bruge en ekstern advokat, møder kritik. Forslaget kan ifølge eksperter medføre, at offentlige myndigheder i høj grad kommer til at fravælge advokater ved retssager, skriver Politiken.

2) Stadig oftere melder danske ministre afbud til vigtige møder i EU. Siden regeringsskiftet i 2015 er Kristian Jensen (V) og Anders Samuelsen (LA) som undenrigsministre kun mødt op til fire ud af ti møder i det centrale koordinerende ministerråd. Og det er for dårligt og svækker Danmarks indflydelse, lyder kritikken fra politiske modstandere og en EU-professor.

Læs om det i Berlingske.

3) I weekenden holder de Konservative landsråd, og efter fire år med Søren Pape Poulsen i spidsen må partiet konstatere, at det ikke er lykkedes at rykke partiet fremad i meningsmålingerne, skriver Politiken. Da Pape trådte til, lå partiet på omkring fem procent af stemmerne, men nu ligger det på omkring fire procent af stemmerne med under et år til næste valg.

De dårlige målinger undrer Helge Adam Møller, der i mere end 25 år var folketingsmedlem for de Konservative og i to perioder gruppeformand.

»Jeg havde troet, at vi var kommet op på de der 5-6 procent på nuværende tidspunkt, det er vi bare ikke. Det går i den rigtige retning, men for langsomt«, siger han til Politiken.

Dagens debat

Finder vi i Politiken, og det er her, vi har en efterlysning. Den kommer fra Enhedslistens frontkvinde Pernille Skipper, for hun efterlyser Socialdemokratiets bebudede venstredrejning.

For mens Socialdemokratiets højredrejning er til at få øje på, som hun skriver, så er Socialdemokraternes venstredrejning »blevet et mantra, men jeg må i al stilfærdighed spørge: Har nogen reelt set den?«

»Pensionsalder, topskattelettelser og velfærd bliver ofte nævnt sammen med venstredrejningen. Angiveligt er det her, vi kan se en markant forskel på fortiden med Thorning og nutiden med Mette Frederiksen. Men er der virkelig forskel?

Pensionsalderen stiger i takt med gennemsnitslevealderen, for det har socialdemokraterne aftalt med højrefløjen. Socialdemokratiet har tænkt sig at stemme for, at den i 2020 vil være hele 69 år. Partiets indsats mod højere pensionsalder har blot bestået i, at de undlod at stemme for en yderligere forværring foreslået af Løkke-regeringen,« skriver hun og fortsætter:

»I forhold til topskattelettelserne består Socialdemokratiets bidrag på samme måde i, at de har undladt at lægge stemmer til Løkkes topskattelettelser. Partiet følger ikke op med ét ord om opgør med de topskattelettelser, de selv indførte under Thorning. Her blev skattegaver for milliarder til toppen finansieret af arbejdsløse, syge, folkepensionister og mennesker med handicap. Det var den mest ulighedsskabende reform i årtier.«

Indlægget er endnu ikke online.

Dagens papegøjesvar

Regeringen fremlagde for kort tid siden en reform, hvor innovationsminsiter Sofie Løhde lovede, at regeringen ville afbureaukratisere den offentlige sektor for fire milliarder kroner over fire år.

DRs Detektor har undersøgt, hvordan regeringen er nået frem til, at det er muligt at spare lige præcis fire milliarder kroner, men har ikke kunnet finde nogle beregninger eller lignende.

Derfor har programmet interviewet ministeren for at spørge, hvad hun baserer de fire milliarder på.

Det er der kommet dette interview ud af, hvor ministeren gentager og gentager sig selv.

Det sker i dag

10.00 Åbent samråd om statsregnskabet

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er blevet kaldt i samråd af finansudvalget om fejl og usikkerheder i statsregnskabet 2018. Her bedes skatteministeren gøre rede for, hvornår der kommer et korrekt årsregnskab. Han skal også svare på, om omstruktureringer i SKAT har gjort, at der kom kompetencetab. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Rune Lund (EL).

12.00 Regeringen præsenterer psykiatriudspil

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), børne- og socialminister Mai Mercado (K) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) præsenterer regeringens psykiatriudspil »Vi løfter i fællesskab«. Det sker klokken 12.00 i Spejlsalen i Statsministeriet.

13.00 Åbent samråd med statsministeren om Tibetsagen

Folketingets Retsudvalg har kaldt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i åbent samråd om Tibetsagen. Statsministeren skal på dagens samråd redegøre for den manglende udlevering af mailkorrespondance til Tibetkommissionen.

