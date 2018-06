Socialdemokratiet mørklægger forbindelse til medie efter afsløring: »Det er en propagandamaskine«

Godmorgen og velkommen til ugens sidste morgenpost.

Det har været en travl uge med afslutningsdebatten i onsdags, og vi slutter også ugen med masser af gode historier.

Vi begynder i Information, som kan bringe en gedigen afsløring. I marts kunne Berlingske fortælle, at netavisen Pio vakte så stor harme i Venstre, at partiet klagede til både Socialdemokratiet og til Folketingets ledelse, Præsidiet.

Pio modtager mediestøtte og erklærer sig uafhængig, men er stiftet af flere socialdemokrater, herunder Henrik Sass Larsen, og har et tydeligt socialdemokratisk præg. Ifølge Venstre er mediet dog langt fra uafhængigt og fungerer som »Socialdemokratiets forlængede arm«.

Men over for Berlingske afviste mediets chefredaktør, Jens Jonathan Steen, enhver form for formelt eller uformelt samarbejde mellem Pio og Socialdemokratiet.

»Nej, det er der ikke,« sagde han.

Men nu kan Information fortælle, at Jens Jonathan Steen flere gange har deltaget i interne møder om mandagen med Socialdemokratiets kommunikationsafdeling, hvor partiets strategi for den kommende uge er blevet lagt.

Et rum, som ingen andre medier kommer ind i ifølge DRs mangeårige politiske journalist på Christiansborg Christine Cordsen, og som ifølge professor Mark Ørsten fra Roskilde Universitet, der forsker i samspillet mellem journalistik og politik, er problematisk for et erklæret uafhængigt medie.

»Det sætter klart spørgsmålstegn ved ens politiske uafhængighed,« siger han.

»Hvis det lige præcis er kommunikationsafdelingen, er det særligt interessant. Det indtryk, man kan få, er, at han på en eller anden måde kan være med til at understøtte partiets kommunikation i det medie, han nu er chefredaktør for. At det er for at koordinere, hvad de laver. Det er selvfølgelig problematisk.«

Både Socialdemokratiet og Jens Jonathan Steen bekræfter møderne, men afviser over for Information, at de trods møderne har et formaliseret samarbejde.

»Jeg har også været til nogle møder med Uffe Elbæk og med nogle SF’ere. Det er noget, jeg gør løbende og ser som en helt naturlig del af vores arbejde. Hvis jeg bliver inviteret til steder, hvor jeg kan få oplysninger om, hvad der foregår på Christiansborg eller tilsvarende steder, så gør jeg det,« siger Jens Jonathan Steen.

Information har spurgt, hvor mange gange og hvornår Jens Jonatan Steen har deltaget i afdelingsmøder, hvad han har lavet ud over at holde oplæg, og hvordan mødeaktiviteten harmonerer med påstanden om, at der intet samarbejde er mellem S og Pio. Men det har Socialdemokratiet ikke ønsket at svare på.

Venstre mener, at møderne er »dybt problematiske«.

»Hvis Socialdemokratiet dækker over, at Pio ikke er varedeklareret, så har de et problem.«

Også finansminister Kristian Jensen mener, at der er er sammenhæng mellem Pio og Socialdemokratiet.

Radio24syvs politiske redaktør spurgte i øvrigt i går på Twitter, om han også kunne komme med til interne S-møder.

Hej @Spolitik. Jeg ser frem til en indbydelse til jeres næste mandags-strategi-møde. Hvad tid er det?https://t.co/4emZ057WZF — Brian Weichardt (@brianweichardt) May 31, 2018

Berlingske møder også gerne op til interne strategimøder i Socialdemokratiet.

Unge stemmer mere

Vi springer til Berlingske, som på sin forside kan fortælle en positiv nyhed.

For på bare to kommunalvalg er valgdeltagelsen blandt 18-årige førstegangsvælgere steget markant, viser en ny rapport fra valgforsker på Københavns Universitet Kasper Møller Hansen.

»Da jeg så de her tal, må jeg indrømme, at jeg tænkte: Det kan ikke passe, der må være et eller andet galt«, siger Kasper Møller Hansen.

De unges kommunale valgdeltagelse steg sidste år til nye højder, hvor 75,1 procent af de stemmeberettigede 18-årige satte deres livs første kryds.

Det er fire procentpoint flere end i 2013, og 17 procentpoint flere end ved kommunal- og regionsvalget i 2009.

»I 2009 råbte vi vagt i gevær. For der var valgdeltagelsen blandt de unge faldende. Det så ud, som om der var en hel generation, vi var ved at tabe på gulvet rent demokratisk,« siger Kasper Møller Hansen, der kalder stigningerne »meget bemærkelsesværdig«.

Også Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, glæder sig over de nye tal.

»Jeg har været meget bekymret for, at vi var ved at tabe den unge generation, og at de var ligeglade. Derfor er det virkelig dejligt med det her resultat,« siger hun.

Til gengæld har det danske demokrati et »kæmpe problem« med at få indvandrere og efterkommere til stemmeurnerne, viser rapporten.

Burkaforbud vedtaget

I går stemte Folketinget for tildækningsforbuddet, som reelt er et forbud mod at bære niqab eller burka. Forbuddet træder i kraft fra 1. august og har været et af de mest omdiskuterede lovforslag den seneste tid.

Liberal Alliances folketingsmedlemmer, der ikke er ministre, stemte alle imod, undtagen Henrik Dahl.

Mette Gjerskov stemte imod som den eneste fra Socialdemokratiet.

Undervejs i forhandlingerne droppede regeringen fængsel som straf for at overtræde forbuddet.

I stedet skal man betale en bøde på 1.000 kroner ved overtrædelse første gang. Først fjerde gang og derover straffes overtrædere med en bøde på 10.000 kroner.

Her kan du læse et interview med Sarah, der bærer niqab, og nu bliver berørt af den nye lov: »Jeg har gået i dansk vuggestue, dansk børnehave og dansk folkeskole. This is made in Denmark«.

Den nye tildækningslov har også gået sin gang verden rundt, skriver Berlingske.

Tre korte historier, du også skal have med på weekend

1) Den radikale leder Morten Østergaard har gennem de seneste uger taget del i forhandlinger om erhvervsfremmesystemet, hvor hans svigerfars job var en central del af puslespillet, skriver Berlingske. Problematisk, siger flere, mens Det Radikale Venstre afviser kritikken.

»Vi lytter naturligvis altid til kritik, men har svært ved at forstå den i denne sag. Uanset hvem fra folketingsgruppen der gik til de forhandlinger, havde vi kæmpet for det samme resultat,« skriver en repræsentant fra partiet på Østergaards vegne.

2) Den radikale folketingskandidat Jens Rohde siger nu til BT, at han vil arbejde for, at hans parti vælter Mette Frederiksen efter det kommende valg, hvis hun som statsminister laver udlændingepolitik med Dansk Folkeparti.

»Hvis Mette Frederiksen får regeringsmagten, og laver udlændingepolitik med DF, så vælter vi hende simpelthen,« siger Jens Rohde til B.T.

»Min analyse er, at hvis Mette Frederiksen får flertal efter næste valg, vil Thulesen Dahl rykke over og støtte hende. Og det kan vi ikke understøtte i Radikale Venstre, hvis det står til mig,« uddyber han.

Det fremgår ikke af artiklen, om de Radikale mener det samme som Jens Rohde.

3) Borgerforslaget om indførelse af 18 år som mindstealder for omskæring af raske børn har opnået det nødvendige antal støtter og er derfor klar til behandling i Folketinget. Det er en realitet fredag morgen, hvor tælleren, der holder styr på antallet af støtter, passerede 50.000, skriver Ritzau.

Dagens analyse

Finder vi i Berlingske, hvor avisens politiske kommentator, Thomas Larsen, skriver, at Kristian Thulsen Dahl vil skabe nyt oprør fra midten.

»Thulesens mission er ikke ufarlig. Og han har for længst erfaret, at positionen som magtfuld mellemmand kan give skrammer. For den kan nemt blive opfattet som udtryk for slingrekurs og illoyalitet, ligesom den kan skabe tvivl hos vælgerne om DFs identitet.

Men tag ikke fejl: Thulesen mener sit oprør fra midten. Et oprør, som på ingen måde skal forveksles med den berømte politiske bestseller af samme navn fra 1978. Men fælles for forfatterne dengang – som lå tæt på de Radikale – og Thulesen i dag er, at de ønsker at sprænge de kendte politiske frontlinjer,« skriver Larsen.

Det opgør fra midten kan du læse mere om her.

Dagens debat

Finder vi i Jyllands-Posten, hvor Kim Ruberg, formand Danmark på Vippen sammen med fire borgmestre skriver, at regeringen ikke skal bruge flere kræfter på København.

De fire borgmestre er Jesper Frost Rasmussen (V) borgmester Esbjerg Kommune, Erik Lauritzen (S) borgmester Sønderborg Kommune, Ib Lauritzen (V) borgmester Ikast-Brande Kommune og Holger Schou Rasmussen (S) borgmester Lolland Kommune.

»Kære erhvervsminister. Kære regering. Kære folketingsmedlemmer. Vi har ikke behov for en hovedstadskommission. Vores i øvrigt dejlige hovedstad klarer sig aldeles glimrende. Den er i forvejen ”velsmurt”.

Det, vi har behov for, er at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Der ligger et stort potentiale i samarbejdet mellem by og land, men det bidrager den nye kommission desværre ikke til. Tværtimod er vi bange for, at den i højere grad vil grave grøfterne mellem hovedstaden og resten af Danmark endnu dybere.«

Læs hele kronikken her.

Dagens citat

Finder vi uden sammenligning i BT.

Tirsdag aften var de to folketingspolitikere Carl Holst (V) og Liberal Alliances landsformand Leif Mikkelsen midtpunkt i en dramatisk tilbageholdelse af en tyv på en restaurant i Nyhavn i København.

De to politikere var gået på en restaurant i en sidegade til Nyhavn, Restaurant Els, for at få en drink.

Pludselig hørte de nogen råbe:

»Stop tyven.«

Sammen med tjenerne fik de to stoppet en tyv, der »havde et ordentligt bundt sedler i hånden«.

»En kok og en tjener kastede sig over ham, og vi hjalp med at holde ham nede, mens nogle andre ringede til politiet. Han kom så hen og sidde på en trappe, men pludselig prøvede han at stikke af. Der fik han givet Carl et spark, og så måtte vi bremse ham igen. Jeg er vant til at jagte kvier ude i min indhegning, så jeg fik ham stoppet,« siger Leif Mikkelsen.

Du kan læse det citat og mere til historien her.

Det sker i dag

10.00 Møde i folketingssalen.

Bl.a. med det halvårlige lovforslag om statsborgerskab ventes at blive vedtaget i Folketingssalen. Det sker, mens der forhandles om en ny indfødsretsaftale om kriterierne for at få statsborgerskab. DF har senest stemt i mod tildelingen af statsborgerskaber, fordi man ønsker et loft på 1000 om året.

Eller ikke så meget. Ha' en rigtig god weekend.