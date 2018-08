Sent tirsdag aften sendte Enhedslisten en e-mail om alvorligt kaos hos Skat: »Det er katastrofalt pinligt«

Godmorgen og velkommen til ugens midtvejsmorgenpost.

Her har vi traditionen tro samlet alt, du skal vide om dansk politik i dag.

Vi begynder på forsiden af dagens Berlingske.

Avisen erfarer, at Rigsrevisionen for første gang nogensinde lægger op til at tage forbehold for hele Skats regnskab i det samlede statsregnskab.

Det skyldes, at regnskabet – som afløseren for Skat, Skattestyrelsen, fremlagde i fredags – indeholder så mange usikkerheder om milliardbeløb og regnskabsførelsen, at Rigsrevisionen ikke kan sige god for rigtigheden.

Rigsrevisionens rapport er sendt til Statsrevisorerne, der skal mødes i eftermiddag, hvor de vil komme med deres beretning. Ifølge Berlingskes oplysninger ligger der forud for mødet et udkast på bordet, hvor Statsrevisorerne vil udtale den skarpeste kritik af Skats regnskab og henlede Folketingets opmærksomhed på sagen.

»I forhold til selve regnskabsaflæggelsen er der formentlig tale om det alvorligste tilfælde i nyere tidsregning omkring en offentlig enhed,« siger en central kilde med kendskab til sagen.

Skatteadvokat Eduardo Vistisen betegner usikkerheden i regnskabet som »mildest talt bekymrende«.

»Når der er rod i Skats regnskaber i det omfang, vi tilsyneladende taler om her, rammer det lige ind i hjertekulen af samfundet. Det viser grundlæggende, at der er usikkerhed om, hvor mange penge vi som samfund har at gøre godt med,« siger han til Berlingske.

Ifølge professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh er rodet i regnskabet »meget alvorligt«.

Få hele historien og en reaktion fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) her.

Sent tirsdag aften klokken 23.08 sendte Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, en e-mail med en pressemeddelelse, hvor han kommenterer regnskabsrodet:

»Når man ikke har styr på regnskabet, ved man ikke, hvor mange penge man har. Vi kører i øjeblikket et samfund uden at vide, hvor mange penge vi har. Det er katastrofalt pinligt,« lyder det.

»Det her er endnu et udtryk for, at Skat siden midten af nullerne er blevet mishandlet af skiftende regeringer med konstante nedskæringer og evindelige omstruktureringer. Når man skærer en organisation i stumper og stykker og ødelægger den, går det også ud over den almindelige drift,« siger Rune Lund, der skriver på Twitter, at han nu vil kalde skatteministeren i samråd om sagen:

Det her er endnu et udtryk for, at SKAT siden midten af nullerne er blevet mishandlet af skiftende regeringer med konstante nedskæringer og evindelige omstruktureringer. Jeg vil nu indkalde @StemLAURITZEN i samråd. #dkpolhttps://t.co/AWMiU5FcFn — Rune Lund (@RuneLundEL) 21. august 2018

Mette Frederiksens undvigemanøvre

Vi forlader kaosset i Skat og bevæger os lige lukt ind i kaosset på Christiansborg – nærmere bestemt det kaos, der i øjeblikket hersker i rød blok.

I går tog den radikale leder, Morten Østergaard, dagsordenen, da han krævede en skriftlig aftale fra Socialdemokratiet, hvis de Radikale skal pege på S-formand Mette Frederiksen som statsminister.

Mens Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, havde travlt med at kommentere meldingen i diverse medier, hvor han afviste at indgå en sådan aftale med de Radikale, forholdt Mette Frederiksen sig tavs.

Socialdemokratiet holder i dag som det sidste parti i Folketinget pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Kolding. Vi må efter alt at dømme vente til pressemødet klokken 11 med at høre Mette Frederiksens kommentar til situationen i den røde lejr, der som bekendt også involverer yderligere to statsministerkandidater.

Politiken bringer i dag et interview med Mette Frederiksen, som avisen har bedt om i forbindelse med sommergruppemødet – og her havde de to journalister på forhånd fået at vide, at Mette Frederiksen ikke ville forholde sig til den parlamentariske situation.

Mette Frederiksen ville kun tale om de fire krav, Socialdemokratiet tager med til de kommende forhandlinger om en klimaaftale, lød det.

Selvfølgelig spurgte journalisterne alligevel til den aktuelle politiske situation, og det førte til følgende ordveksling:

Det er vel ikke for meget sagt, at der er lidt tumult på din egen side af midten. Hvad tænker du om hele den situation?, spørger Politiken.

»Jeg vil tro, at jeg kommer til at få rigtig mange spørgsmål omkring det her på pressemødet, og der kommer jeg til at svare på det hele,« lyder Mette Frederiksens svar.

Men har du selv et ansvar for, at der er opbrud på den fløj...

»Jeg kommer til at svare på pressemødet på alt det her, for jeg tror, det er det, I kommer til at spørge om på pressemødet.«

Vores tredje forsøg preller også af, skriver avisens journalister.

Men det ser da lidt svært ud for dig, selv om der skulle vise sig rødt flertal...

Mette Frederiksen smiler og drikker en tår vand.

Læs hele interviewet med S-formanden her. Og her kan du få nyheden om, at Socialdemokratiet kræver en såkaldt jordreform i den kommende klimaplan.

Kravet om en jordreform er præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding svært begejstret for:

Kæmpe ros til @Spolitik for at ville en jordreform der giver mere plads til naturen, gavner klimaet og betyder mindre kvælstof i miljøet. Det er den vej vi skal #dkpol #dkgreen https://t.co/sQveoHj9jW — Maria R. Gjerding (@MariaGjerding) 21. august 2018

Mette Frederiksen har tilsyneladende haft travlt med at tale om andet end situationen i rød blok i landets medier – i Avisen Danmark fortæller hun om, at Socialdemokratiet går til valg på et opgør med centralisering.

Partiet vil blandt andet lægge flere uddannelser uden for de store byer, genetablere 20 nærpolitistationer samt bruge et trecifret millionbeløb på nye nærhospitaler.

Bliv klogere på dét udspil hos Avisen Danmark her. Avisen har også samlet et overblik over de vigtigste punkter i udspillet her.

Få overblikket - hver dag Du er i gang med at læse den politiske morgenpost. Her får du dagligt det fulde overblik med de vigtigste historier, analyser og debatter i dansk politik. Få politisk morgenpost direkte i din indbakke hver morgen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du er nu tilmeldt Politiko Morgenpost nyhedsbrevet.

Tilmeldingen blev ikke modtaget.

Tjek e-mail-adresse og forsøg igen.

Du kan også følge politiko.dk på Facebook og Twitter.

En idé fra de vise mænd

Vi griber fat i Jyllands-Posten, der i dag har historien om, at de økonomiske vismænd vurderer, at dansk økonomi er så sund, at det er muligt at give danskerne flere år på pension uden at sætte den økonomiske holdbarhed over styr.

Vismændene har udarbejdet en ny model, der tager tempoet ud af den gradvise forhøjelse af folkepensionsalderen efter 2030, som Folketinget har vedtaget.

Den nuværende model sigter efter, at alle danskere skal have udsigt til lige mange år på pension – 14,5 år – mens vismændenes model går efter, at alle generationer får en lige stor andel af livet som folkepensionister. Modellen tager altså højde for den stigende levealder.

»Lige nu er dansk økonomi overholdbar. En lempeligere indfasning af højere pensionsalder, så andelen af livet på folkepension er fast efter 2030, vil i vores beregninger være stort set holdbar, men så er hele overholdbarheden også brugt,« siger overvismand Michael Svarer til Jyllands-Posten.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er dog ikke så begejstret for vismændenes idé.

Læs mere her.

Tre hurtige

1. Regeringen vil afsætte 60 millioner kroner på finansloven til en forundersøgelse af en mulig broforbindelse over Kattegat, skriver Jyllands-Posten.

Til oktober får regeringen resultatet af en screeningsundersøgelse, der allerede er blevet sat i gang. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) tror og håber på, at den viser, at det vil være muligt at bygge en bro over Kattegat, »uden at vi skal trække en kæmpesum op af statskassen«. Er dette tilfældet, vil han sætte en egentlig forundersøgelse i gang.

»Nu sætter vi alvor bag snakken om en Kattegat-forbindelse,« siger han til avisen.

Ole Birk Olesen har før bebudet, at det mest realistiske er at forestille sig en bro udelukkende til biler – og altså uden en togforbindelse.

2. Hver tiende virksomhed har været nødt til at sige nej til ordrer, fordi de mangler arbejdskraft.

Det viser en analyse fra Dansk Industri (DI), som Børsen skriver om i dag.

»Jeg siger måske ikke nej til ordrer dagligt, men det sker i hvert fald to til tre gange om ugen. Jeg er nødt til at sige nej, for hvis jeg ikke har folk til at gennemføre en ordre, så risikerer jeg at stå med en byggesag og dagbøder, og så kører korstoget,« siger Jesper Sørensen, der er selvstændig murermester og indehaver af Horsens Murer Service.

3. For nylig producerede Socialdemokratiet en video, hvor Dan Jørgensen (S) svarede på det angreb, den amerikanske TV-vært på Fox News Business Trish Regan rettede mod Danmark i sidste uge.

Videoen blev et viralt hit, som Socialdemokratiet har høstet stor ros for. Bag videoen gemmer sig en målrettet strategi, som er voksende i partiernes kommunikationsafdelinger på Christiansborg – og som politikerne har givet selv millioner af kroner til.

Berlingske er dykket ned i strategien og pengestrømmene bag Socialdemokratiets modangreb, og det kan du læse om her.

Dagens citat

Finder vi i Ekstra Bladet, der har talt med SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Hun frygter, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udnytter kaosset i rød blok til at udskrive valg.

»En statsminister har ikke lov til at lyve om noget som helst – andet end om, hvornår han udskriver valg. Hvis jeg var ham, ville jeg være vanvittigt fristet af de her kaotiske tilstande til at benytte sig af lejligheden. Det håber jeg ikke, han gør, så vi kan nå at få samling, så vi kan vælte Løkke,« siger Pia Olsen Dyhr til avisen.

Dagens vestjyske drama

Mandag aften valgte landets største Venstre-kreds i Ringkøbing-Skjern en ny folketingskandidat, der skal afløse Esben Lunde Larsen (V), som har forladt dansk politik.

Både Berlingske og Jyllands-Posten var med til mødet, der foregik i en sportshal nord for Skjern.

Forud var gået en valgkamp med store interne opgør i den vestjyske Venstre-afdeling, med beskyldninger om løgnehistorier og tråde til Nye Borgerlige – og med en historie om finansminister Kristian Jensen (V), der engang tog en lur på en vestjysk sofa.

Læs om dramaet hos Berlingske her og hos Jyllands-Posten her.

Det sker i dag

11.00: Socialdemokratiet holder pressemøde ved sommergruppemøde

Socialdemokratiet holder pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Kolding. Her ventes partiformand Mette Frederiksen at se frem mod det kommende valg og kommentere aktuelle politiske dagsordener.

13.15: Statsrevisormøde

Rigsrevisionen har for første gang nogensinde lagt op til at tage forbehold for hele Skats regnskab i det samlede statsregnskab. Statsrevisorerne holder møde i dag, hvor de også kommer med deres rapport, der ifølge Berlingske vil indeholde en massiv kritik af Skat.

14.00: Kongehuset holder pressemøde om besøg fra Macron

Kongehuset holder pressemøde i Hofmarskallatet på Amalienborg klokken 14.00 i anledning af statsbesøget af det franske præsidentpar, Emmanuel og Brigitte Macron, 28. og 29. august. Parret er inviteret af Dronningen, og på pressemødet vil Kongehuset oplyse om programmet for de to dage.