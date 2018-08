Sent i går aftes fik en Søren Pape-besked Ida Auken til at skrive »neeeeej«

Godmorgen og velkommen til tirsdagens politiske morgenpost – din daglige overflyvning af de vigtigste dagsordener i dansk politik.

Vi griber straks dagens Berlingske, der som altid er god at begynde morgenen med.

Avisen har talt med den konservative partileder, justitsminister Søren Pape Poulsen, om de temaer, som hans parti vil sætte størst fokus på frem mod valget.

De Konservative vil blandt andet fokusere på kampen for lavere skatter og mere lov og orden samt »melde sig ind i hele sundhedsdiskussionen«, siger Søren Pape Poulsen, der over for avisen gør klart, at »der er grænser for, hvor mange prioriteringsområder vi kan have«.

Til gengæld er miljø- og klimapolitikken ikke medregnet blandt de fokusområder, som partitoppen har udpeget.

»Selv om vi er den grønne stemme i blå blok, er der nogle andre valgtemaer, som er vigtige for os,« siger K-formanden.

»Vi har en tro på, at vores holdninger til miljø og klima sidder godt fast i de borgerlige vælgere, for hvem det er vigtigt. Dér skal vi ikke bruge vores kræfter. For andre borgerlige vælgere er det her bestemt ikke et »top-of-mind«-emne,« lyder det også fra Søren Pape Poulsen, der ikke mener, at den grønne dagsorden kan hente nok stemmer.

»Det er ikke stort nok til, at det her parti vokser sig større. Og det er min opgave, at partiet gør netop det, hvis vi skal have et mere borgerligt samfund.«

Nyheden kom på nettet i går aftes og affødte straks en række reaktioner fra andre politikere – og følgende modsvar fra de konservatives politiske ordfører, gruppeformand, miljø- og klimaordfører (ja, hun har nok at se til), Mette Abildgaard. Et udpluk:

Ida Auken, klima- og miljøordfører (R):

Neeeeej, I må ikke droppe den grønne dagsorden @KonservativeDK - vi og klimaet har så meget brug for jer i den grønne kamp https://t.co/qauEwQJ2FM #dkpol #dkgreen #klima @metteabildgaard @concitoinfo @M_Boendergaard @vindmoller @larskohler — Ida Auken (@IdaAuken) 13. august 2018

Kunne vi ikke drømme om at gøre. Har @SorenPape heller ikke sagt nogen steder overhovedet! Men vi har opjusteret på et par ande områder, fordi vi gerne vil gøre det klart, hvad vi konservative mener der også. Håber vi folk ved på det grønne område. — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) 13. august 2018

Jens Joel, klimaordfører (S):

Nej?! Klimaet har mere end nogensinde brug for jer! Hvis K svigter, hvem skal så hjælpe os til at sikre 1/2 mio grønne biler, ambitiøs indsats i landbruget og hurtigere fossilfrihed? Vi har ikke brug for grønne slips og logoer men for handling og nogen der mener det grønne #dkpol pic.twitter.com/3svjZLkZSL — Jens Joel (@Jens_Joel) 13. august 2018

Vi kommer til at kæmpe præcis lige så hårdt for det grønne fremover - og holdningerne er de samme. Men vi føler os trygge ved, at danskerne ved hvad vi vil på det på punkt - andre områder hvor det et mere brug for at forklare vores politik. — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) 13. august 2018

Britt Bager, der er politisk ordfører for de Konservatives regeringspartner Venstre, tager Søren Pape Poulsens melding mere tilforladeligt.

»Når de Konservative ikke har det med som et hovedområde frem mod valget, kan det været et tegn på, at alle partier er enige om, at det her er et område, der er i fokus. De Konservative må vurdere, hvilke mærkesager de vil fokusere på frem mod næste valg, og om klima og miljø lige ligger på de Konservatives top fire eller fem eller seks er ikke afgørende. Det er et område, regeringen har fokus på,« siger hun i Berlingskes artikel.

Læs den i fuld længde her.

Jensen på prøve

Vi går videre til Børsens leder, der i dag er skrevet af avisens politiske kommentator, Helle Ib. Og selv om det er en leder, synes der også i høj grad også at være tale om en politisk analyse.

Lederlysen fokuserer på Venstre-næstformand og finansminister Kristian Jensens udmelding i weekendens Berlingske om, at han ikke regner med, at Venstre går til valg på skattelettelser.

»Vores udgangspunkt i Venstre har siden 2001 været et skattestop. Udgangspunktet har været, at vi lover det, vi kan være sikre på at holde. Vi kan holde skatterne i ro og sørge for, at de ikke bliver sat op. Hvis der bliver mulighed for at sænke dem efterfølgende, synes vi, det er positivt,« sagde Kristian Jensen i artiklen, der affødte skuffede reaktioner fra ikke mindst regeringspartnerne i Liberal Alliance.

Men Kristian Jensens melding tjener ifølge Helle Ib tre formål – og det første handler om støttepartiet Dansk Folkeparti, som regeringen mildest talt ikke har gået helt i takt med i, og Kristian Jensen historisk har haft et mindre godt forhold til end tidligere V-finansministre som Claus Hjort Frederiksen og Thor Pedersen.

Helle Ib noterer sig også, at Jensens melding kommer kort efter, at han også erklærede det fornuftigt med en moderat vækst i det offentlige forbrug.

»Kristian Jensen er reelt på prøve i øjeblikket som statsministerkandidat – han kan blive den første Venstre-mand, der i kampen om magten gennem et kvart århundrede ikke længere kan regne med DFs støtte. Ethvert signal om tilbagevending til de for DF eftertragtede 00ere kan bidrage til at fastholde DF i blå blok,« skriver Ib:

»For det tredje kan Kristian Jensens afdæmpede retorik – måske – på den lange bane skabe et mere frugtbart miljø for mulige lempelser, han som venstremand jo fortsat gerne ser. Som Anders Fogh Rasmussen (V) udtrykte det i midten af 00erne på et landsmøde: »Skattelettelser er ikke noget, man snakker om. Det er noget, man gennemfører – når der er råd til det.««

Læs mere her.

... og inden vi går videre, kan vi lige nævne, at Venstres finansordfører, Jacob Jensen, i en klumme på finans.dk kalder Kristian Jensen melding om behovet for offentlig vækst for »et udtryk for en ansvarstagende og realistisk tilgang til finanspolitik«:

»For i de næste ti år vil der i Danmark være en massiv stigning i antallet af ældre. Det betyder, at de offentlige udgifter til især sundhedsområdet vil stige, hvis velfærden skal opretholdes på samme niveau,« skriver han her.

SF kræver klimaets budgetlov

Vi går videre til Politiken, der har talt med SF-formand Pia Olsen Dyhr, som senere på ugen står i spidsen for sit partis sommergruppemøde.

Og i forbindelse hermed kræver SF-formanden nu, at en eventuel ny socialdemokratisk ledet regering efter valget skal lave en bindende klimalov, der skal forpligte regeringen til at forbedre klimaet hvert år for at opnå et fastlagt klimamål.

Og Pia Olsen Dyhr sammenligner sin foreslåede klimalov med budgetloven, der fastlægger både de kommunale og statslige udgiftslofter, og som tidligere er blevet omtalt som en slags finanspolitisk grundlov.

»Du kan jo se, hvordan Finansministeriet reagerer, når man diskuterer noget, der overhovedet kunne komme uden for grænserne af budgetloven. De er ret rigide. Klimaministeriet skal være lige så rigide og have samme muskler som Finansministeriet. Klima og økonomi skal være ligestillet«, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun mener ikke, at Socialdemokratiets eget klimaudspil fra foråret var ambitiøst nok. Men det kan ikke ændre ved støtten til S-leder Mette Frederiksen som SFs statsministerkandidat-

»Vi går til forhandlinger med alle vores krav. For SF er der ikke nogen diskussion, vi peger på Mette Frederiksen. Så kommer vi jo til at forhandle med hende, både i forhold til regeringsgrundlaget og finansloven. Men hvad er alternativet? Alternativet er Lars Løkke, og ham får jeg ikke en bindende klimalov med,« siger Pia Olsen Dyhr.

Vi har ikke fundet historien online, men den kan findes på side 6 i Politikens papiravis.

»Det er jo på grænsen til injurier«

Et Facebook-opslag fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, har høstet heftig kritik fra både Venstres Ungdom, Konservativ Ungdom, Liberal Alliances Ungdom, Radikale Ungdom og SF Ungdom.

Opslaget viser et billede af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med en champagneflaske foran sig. Teksten til billedet lyder: »En ny politisk sæson er begyndt«, og i en taleboble spørger Lars Løkke Rasmussen, »skal jeg drikke den selv eller dele den med overklassen?«

Formanden for Venstres Ungdom (VU), Jakob Sabroe, opfordrer i Berlingske direkte DSU til at trække kampagnen tilbage.

»Personligt synes jeg, at det er en meget usmagelig kampagne, hvor de implicit anklager landets statsminister for at være alkoholiker, og det er jo på grænsen til injurier,« siger han til avisen.

I 2017 gik de ni ungdomspartier sammen og underskrev et politikerløfte, som blandt andet skal sikre, at ungdomspartierne går »forrest i kampen for en respektfuld og saglig debat«. Men DSUs formand, Frederik Vad Nielsen, mener ikke, at det socialdemokratiske ungdomsparti har brudt sit løfte.

»Vi skriver ikke, at han er alkoholiker, ulækker eller alle mulige andre mærkværdige ting. Det er en måde at illustrere det politiske valg, som statsministeren står over for. Jeg synes, det går til kanten, men ikke over kanten,« siger han.

Læs hele historien her.

Tre citater:

1. »Danmark burde juble, hver gang der kommer et nyt medie, for det kommer befolkningen og demokratiet til gavn,« siger Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, i et interview med Berlingske om det nye DF-finansierede medie ditoverblik.dk, der erklærer sig uafhængigt. Læs interviewet her.

2. »Undskyld min direkte sprogbrug, men hun skal simpelthen ikke pisse på Danmark. Jeg vil ikke finde mig i, at noget så nederdrægtig forkert bliver fortalt,« siger finansminister Kristian Jensen (V) til Ritzau, efter at den amerikanske tv-vært Trish Regan fra kanalen Fox Business Network har sidestillet Danmark med Venezuela som eksempel på en fejlslagen, socialistisk stat. Mere her.

3. »Selvfølgelig skal en politibetjent kunne kramme en person, der har det svært. Men politibetjenten, der krammede kvinden i niqab, gik meget længere end det. Betjenten gjorde dansk politi til aktør i en følsom, politisk debat, som politiet ikke bør deltage i, og det er særdeles uheldigt,« skriver Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth (V), i en klumme i Berlingske. Knuth henviser til et billede, der i forrige uge fik stor opmærksomhed, hvor en politibetjent krammer en niqabklædt kvinde under en demonstration mod tildækningsforbuddet, der blandt andet forbyder niqabber i det offentlige rum. Hele klummen her.

Tre korte:

1. Ældreminister Thyra Frank (LA) skulle til at bestille noget – ellers burde hun ikke være ældreminister, lød truslen fra Dansk Folkeparti før sommer. Men når ældreministeren tirsdag skal i det første åbne samråd efter sommerferien, behøver hun ikke at frygte, at støttepartiet vælter hende, siger DF-ældreordfører Jeppe Jakobsen til Ritzau.

2. Et vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse har fået Miljøstyrelsens tilladelse. Hegnet skal forhindre afrikansk svinepest i at brede sig, og det forventes at blive rejst til næste år, skriver Ritzau.

3. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har bebudet lanceringen af den største sundhedsreform i ti år til efteråret. Politikens sundhedsredaktør, Lars Igum Rasmussen, har set lidt på formålet i en analyse, der i skrivende stund ikke er online, men på side 2 i papiravisen:

»Den kommende reform skal styrke det nære sundhedsvæsen og bl. a. flytte flere kontrol-og behandlingsopgaver væk fra det højt specialiserede hospitalsvæsen og tættere på borgerne.«

»De færreste tror på, at Venstre ønsker statsdrevne hospitaler, så fejlbehandlinger og klagesager ender på sundhedsministerens bord. Armslængde foretrækkes, men med stram styring af det administrative led som regionerne. Statsministeren kan dog erstatte regioner med en model a la det nu nedlagte Hovedstadens Sygehusfællesskab (H: S), der før strukturreformen styrede fem hospitaler, psykiatrien, praktiserende læger, speciallæger og den akutte præhospitale indsats for borgerne i Københavns og Frederiksberg Kommuner,« skriver han.

Dagens fan

... er de Konservatives Mette Abildgaard, der altså ikke alene er politisk ordfører, gruppeformand, klima- og miljøordfører og lidt til, men tilsyneladende også fan af komedieserien Klovn, der i går havde premiere på en ny sæson på TV 2.

Når folk sådan tigger og beder om en selfie, så må jeg jo vise lidt overskud og smile til kameraet #aftenshowet #dr1 #bareroligtalteklima #dkpol #fan pic.twitter.com/SkULGNj6V8 — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) 13. august 2018

Det sker i dag

Hele dagen: Folketingets Grønlandsudvalg er fortsat på udvalgsrejse til Grønland.

15.00: Åbent samråd i Folketingets ældreudvalg om underbemanding på landets plejehjem.

Hav en dejlig tirsdag!