Regeringens »massakre« på DR ligner noget fra Bulgarien: »Europas fattigste land. Er det der, vi er?«

Godmorgen og velkommen til ugens første morgenpost.

I fredags blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om den økonomiske ramme for det udspil til et nyt medieforlig, der præsenteres inden længe.

Licensen skal afskaffes, og DR skal skæres med 20 procent, lyder det fra de blå partier, og i løbet af de kommende dage vil regeringen komme med sit udspil til selve indholdet af medieforliget, der skal træde i kraft ved årsskiftet.

Flere eksperter og oppositionspolitikere har kritiseret de store besparelser på DR, og Socialdemokratiet har samtidig gjort det klart, at partiet ikke vil acceptere, at regeringen og Dansk Folkeparti har gjort nedskæringen på 20 procent til et krav, de øvrige partier må acceptere, hvis de vil være med i forliget.

I dagens Politiken har avisen set nærmere på, hvor store DR-besparelserne er sammenlignet med andre europæiske lande.

Konklusionen: Usædvanligt store.

Politiken har talt med en række public service-kendere, der ikke kan pege på andre lande i Europa, der har gennemført lige så store besparelser på medievirksomheder.

»Jeg kan ikke komme med eksempler på andre steder, hvor de har fået en 20 procents budgetredaktion. Jeg kan ikke udelukke, at det er sket i Bulgarien. Europas fattigste land. Er det der, vi er? At vi skal til at sammenligne os med dem?,« siger Bjørn Erichsen, der er tidligere TV-direktør i DR og senere i public service-kanalernes fællesorgan, European Broadcasting Union.

»Uanset hvordan man gør det, så bliver det en massakre,« siger han til avisen.

Samme opfattelse har medieforsker ved Aarhus Universitet Frands Mortensen.

»Jeg er ikke sikker på, at de, der har vedtaget det her, er klar over, hvor alvorligt det er. Selvfølgelig er der smånedskæringer rundtomkring. Men 20 procent, det har jeg aldrig hørt før. Jeg kender simpelthen ikke til beskæringer i det størrelsesforhold,« siger han.

Selvom Mogens Jensen var klar i mælet, da han fredag kommenterede adgangsbilletten med besparelserne på 20 procent, har han siden været lidt mindre direkte.

Ifølge netavisen Altinget sagde han i DR2-programmet »Deadline« lørdag aften:

»Det er svært, når udgangspunktet er ultimative krav, at få et bredt forlig. Men vi forsøger at hægte os på, for vi vil faktisk gerne være med i et bredt forlig. Derfor beder vi regeringen om at få en dialog.«

Ministeren, der smadrede DR

Jyllands-Posten varmer også op til det kommende medieudspil med et portræt af kulturminister Mette Bock (LA).

Mette Bock har selv en fortid i mediebranchen, og karrieren blev indledt på netop Jyllands-Posten, da hun en dag for 20 år siden ringede til avisens daværende chefredaktør, Ulrik Haagerup, og tilbød sin arbejdskraft kvit og frit.

Senere mødtes de to i DR, hvor de begge havde ledende stillinger – Haagerup var indtil for et år siden nyhedsdirektør.

Ulrik Haagerup fortæller i dag om Mette Bock:

»Jeg oplevede Mette Bock som et holdningsmenneske, og hun så DRs program- og public servicevirksomhed som netop det, der kunne skabe en sammenhængskraft i Danmark. Og den dag i dag opfatter jeg stadig hende som en fortaler for public service. Derfor vil det være ulykkeligt for sandheden om Mette Bock, hvis hun kom til at optræde i historiebøgerne som den, der smadrede DR.«

Find hele portrættet i Jyllands-Posten her, hvor du også kan læse om, at kulturministeren ynder at lægge sine møder meget tidligt om morgenen, ligesom du kan få historien om, hvordan en DFer engang blev rasende på hende og beskyldte hende for at stjæle en idé.

Inden vi bevæger os videre til dagens andre historier, får du lige to Facebook-opdateringer om DR fra to politikere.

De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, mener, at diskussionerne om medieforliget vidner om, at politikere og andre meningsdannere sidder i »en osteklokke på Facebook«.

Og så kommer han med et eksempel fra »egen borgerlig baghave«.

»Det er de seneste dage lykkedes i liberale kredse at overbevise sig selv om, at det er en styrkelse af Danmarks Radio at beskære DRs budget med 20 procent, skriver Rasmus Jarlov:

»Uden for den liberale osteklokke kunne man nok også have det modsatte synspunkt. Men efter at have siddet i osteklokken og blevet bekræftet i sin ophidselse i et stykke tid, står holdningerne ikke til at ændre.«

Den socialdemokratiske nestor Mogens Lykketoft udtrykker på sin Facebook-profil bekymring over blå bloks bebudede besparelser, og så kommer han med en opfordring til oppositionen.

»De borgerliges frontalangreb på Danmarks Radio og truslerne om private medejere i TV 2 kan kun føre til ringere bredde og dybde i den demokratiske debat og dansk kulturliv,« skriver Mogens Lykketoft:

»Derfor må udkastet til medieforlig fra regeringen og Dansk Folkeparti forhindres. Det kræver konsekvent modstand fra en samlet opposition og en kritisk offentlighed, så der er grundlag for at omgøre beslutningen efter valget.«

»Skandaløst«

Vi forlader DR og griber i stedet fat i den historie, Jyllands-Posten har på sin forside i dag.

Avisen har set nærmere på regeringens sociale frikort til hjemløse og andre socialt udsatte, der kommer til at koste millioner i bureaukrati.

Forslaget om frikortet skal førstebehandles i Folketinget i morgen, og ordningen betyder, at socialt udsatte kan tjene op til 20.000 kroner om året skattefrit uden at blive trukket i sociale ydelser.

Et politisk flertal har afsat 45 millioner kroner til frikortet over tre år, og langt størstedelen af pengene – 31 millioner kroner – vil blive brugt på sagsbehandling, klagebehandling, evaluering, formidling og en IT-løsning, skriver Jyllands-Posten.

De Hjemløses Landsorganisation, SAND, kalder det »skandaløst«, at der bruges så mange millioner på administration af ordningen, der ifølge organisationen skulle have været »helt ubureaukratisk«.

Men børne- og socialminister Mai Mercado (K) er overbevist om, at frikortet bliver »en succes«, skriver hun i et skriftligt svar til avisen.

Idéen til det sociale frikort kommer oprindeligt fra den nu afdøde stofmisbruger Michael »Krølle« Hansen, og den blev gjort til en mærkesag af Liberal Alliance.

Foruden nyhedshistorien har Jyllands-Posten begået en meget fin og læsværdig historie om Krølles idé, der blev fanget i Christiansborgs bureaukrati. Den kan du finde her.

Hvad gør vi med Putin?

Du har sikkert bemærket, at der var valg i Rusland i går, og at Vladimir Putin endnu engang har sat sig overordentligt sikkert i præsidentstolen.

DR har talt med et par danske politikere, som alle frygter, at Putin vil bruge sin valgsejr til at fortsætte sin aggressive kurs over for Vesten.

»Vi kommer til at spørge os selv i Danmark, EU og resten af Vesten om, hvad vi gør med Putin. Hvad skal vi gøre for at dæmme op for de betydelige aggressioner, vi har oplevet, og hvordan kan vi forsøge at skabe en normal forbindelse til Rusland igen,« siger de Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard.

Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup, siger til DR, at Putins sejr giver »anledning til noget bekymring«.

Tre hurtige

1. I aften afgøres det, om den tidligere S-minister Mette Gjerskov fortsætter som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Roskilde-kredsen, eller om hun bliver væltet af partifællen Niels Jespersen, der for nylig pludselig meldte sig som modkandidat.

I weekenden blev hun indstillet som folketingskandidat af partiforeningen i Roskilde, men »den er bestemt ikke hjemme«, som Gjerskov selv formulerede det over for Politiken i weekenden.

Der er nemlig generalforsamling i Roskilde-kredsen i aften, hvor der skal stemmes om kredsens folketingskandidat.

I sidste uge skrev Politiken om, at der er spekulationer om, hvorvidt S-toppen har været involveret i et forsøg på at kuppe Mette Gjerskov som straf for, at hun flere gange er gået imod partilinjen.

Det har modkanidaten, Niels Jespersen, dog afvist over for Altinget.

2. For et år siden blev det besluttet, at Rigsarkivet skal flytte, og straks lagde Folketingets Præsidium billet ind på lokalerne.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), sagde blandt andet, at lokalerne kunne bruges til høringer, undervisning og turistcenter. Men nu er planerne tilsyneladende trukket tilbage, skriver Kristeligt Dagblad i dag.

I stedet er der udskrevet en idékonkurrence om, hvad Rigsarkivets lokaler skal bruges til – selvom det stadig ikke ligger fast, at det er Folketinget, der skal overtage lokalerne. Folketinget har for nylig oplyst om konkurrencen i en pressemeddelelse.

Lektor i historie ved Københavns Universitet Jes Fabricius Møller undrer sig meget over idékonkurrencen.

»I lyset af den meget uheldige proces sidste år, altså at Rigsarkivets medarbejdere stod op en morgen og måtte læse på Folketingets hjemmeside, at de var blevet hjemløse, så må man formode, at Folketinget havde et veldefineret og akut behov for pladsen, ellers havde det vel ikke sådan et hastværk. Og så kan det jo godt undre, at Folketinget tilsyneladende ikke ved, hvad de skal bruge pladsen til og udskriver en, kan vi roligt sige, meget bred idékonkurrence,« siger han til Kristeligt Dagblad.

3. Forud for regeringens udspil til et nyt energiforlig vender fire af Danmarks største virksomheder Dansk Industri (DI) ryggen.

Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool går nu sammen om at danne en ny interesseorganisation med navnet Synergi, skriver Jyllands-Posten Finans.

Læs mere om den nye organisation og få en reaktion fra energiminister Lars Christian Lilleholt (V) her.

Det sker i dag

19.00: Opstillingsmøde i Roskilde om ny folketingskandidat hos Socialdemokratiet

Socialdemokratiet i Roskilde holder i dag opstillingsmøde. Her udfordrer Niels Jespersen fra Nørrebro den nuværende kandidat, Mette Gjerskov, som S-folketingskandidat i Roskilde-kredsen. Mette Gjerskov har blandt andet markeret sig ved at være imod sit partis linje på udlændingeområdet – blandt andet i forhold til kvoteflytninge og tildækningsforbuddet.