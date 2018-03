Regeringen anklages for at pakke »dødbringende våben« ind i ghettoplan

Godmorgen og velkommen til ugens sidste morgenpost.

Det er samtidig den sidste morgenpost inden påskeferien, så i den kommende uges tid må du undvære dit daglige politiske overblik.

Til gengæld sørger vi for et fyldigt et af slagsen i dag, for der er masser af historier at tage fat på.

Vi begynder på forsiden af Berlingske. Avisen har set nærmere på finansieringen af en del af regeringens udspil, der skal gøre op med parallelsamfundene i Danmark.

Regeringen lægger op til at droppe statsstøtten til renter på lån til nye almene boliger, og det møder skarp kritik fra boligselskaber, eksperter, Socialdemokratiet og regeringens eget støtteparti, Dansk Folkeparti.

Forslaget vil sende en regning på 13 milliarder kroner til Landsbyggefonden, som landets lejere betaler til for blandt andet at sikre renoveringer af boliger i fremtiden. Og det vil få alvorlige konsekvenser for lejerne, advarer Bent Madsen, der er direktør i BL – Danmarks Almene Boliger samt i Landsbyggefonden.

»Man bruger udspillet mod parallelsamfund til at pakke et dødbringende våben ind i beboernes opsparing,« siger han til Berlingske.

Staten yder i dag økonomisk støtte til renter på almene boligselskabers lån, som bliver optaget til at bygge lejligheder.

Landsbyggefonden betaler til gengæld en del af den støtte – 25 procent – tilbage til staten. Men regeringen vil nu hæve fondens tilbagebetaling til 100 procent og peger på, at det er muligt, fordi der vil være 60 milliarder kroner i Landsbyggefonden i 2050.

Men scenariet med de 60 milliarder kroner forudsætter, at der ikke sættes penge af til løbende renovering af den almene boligsektor efter 2020, ligesom der heller ikke vil blive givet bevillinger til boligsocial indsats, som blandt andet skal styrke fællesskabet i områderne.

Bent Madsen frygter, at det vil betyde huslejestigninger i den almene sektor og kalder det »et sindssygt alvorligt« scenarie.

Læs også Regeringen vil tage 13 mia. kr. fra lejerne: »Det er simpelthen ikke rimeligt«

DF-formand Kristian Thulesen Dahl er også kritisk og vil ikke garantere Dansk Folkepartis støtte til en sådan finansieringsmodel.

»Vi er grundlæggende meget bekymrede over det, regeringen foreslår. Tiden er ikke inde til det ideologiske opgør, som regeringen kommer med her,« siger han.

S-formand Mette Frederiksen stemmer i og siger, at det ser »meget svært ud« med Socialdemokratiets støtte til forslaget.

»Der er meget godt i ghettoplanen, men jeg råber op nu og siger, at det ikke er rimeligt, at landets lejere betaler regningen. Så må forhandlingerne gå i gang,« siger Mette Frederiksen.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) afviser at stille op til interview med Berlingske, men siger i et skriftligt svar, at forslaget ikke vil ændre på huslejeniveauerne i den almene sektor.

Læs hele historien hos Berlingske her.

Få overblikket - hver dag Du er i gang med at læse den politiske morgenpost. Her får du dagligt det fulde overblik med de vigtigste historier, analyser og debatter i dansk politik. Få politisk morgenpost direkte i din indbakke hver morgen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du er nu tilmeldt Politiko Morgenpost nyhedsbrevet.

Tilmeldingen blev ikke modtaget.

Tjek e-mail-adresse og forsøg igen.

Du kan også følge politiko.dk på Facebook og Twitter.

»Stærkt kritisabelt og urimeligt«

Efter påskeferien vil regeringen som bekendt præsentere sit udspil til et nyt medieforlig.

Klart står det, at DR skal skæres med 20 procent, ligesom regeringen lægger op til at sælge TV 2.

Danmarks største medievirksomhed, Egmont, erklærer sig nu parat til at byde på TV 2, skriver flere medier, der har talt med Egmonts øverste direktør, Steffen Kragh.

»Vi er klar. Vi kommer til at byde. Vi synes selv, vi har kompetencerne. Vi ejer norsk TV 2, som vi var med til at starte. Vi driver ny­heder, vi er dansk forankrede, og så er vi fondsejede, så vi kan tænke langsigtet,« siger Steffen Kragh til Berlingske Business.

Læs også Officielt: Regeringen afskaffer licensen og skærer 20 procent i DR

For nylig udnævnte kulturminister Mette Bock (LA) en ny bestyrelse for TV 2 med tidligere administrerende direktør i The Huffington Post Jimmy Maymann-Holler i spidsen.

Det møder i dag skarp kritik i Berlingske, hvor Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen, endnu engang beskylder regeringen for at forsøge at tromle et nyt medieforlig igennem uden om oppositionen.

»Kulturministeren ringede ganske vist kort til mig og fortalte, at regeringen ville udnævne en ny bestyrelse i forbindelse med salg af TV 2. Men jeg forudsatte selvfølgelig, at regeringen ville afvente en egentlig beslutning om et salg, og at det ville blive drøftet i forligskredsen inden,« siger Mogens Jensen til avisen.

Han er samtidig fortørnet over, at den nye bestyrelsesformand er blevet udpeget med argumentet om, at han skal forberede et kommende salg af TV 2.

»Dette er stærkt kritisabelt og urimeligt, i og med at der jo ikke er truffet nogen beslutning om et salg. Tværtimod er der et flertal i Folketinget, der har stillet sig stærkt kritisk over for regeringens præmisser for salget. Allerede nu er regeringen i gang med at effektuere et salg, og det er at tage et resultat af forhandlingerne for givet,« siger Mogens Jensen.

Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus, gør det samtidig klart, at regeringen ikke uden videre skal regne med støttepartiets accept af et TV 2-salg.

Mette Bock siger i et skriftligt svar, at hun for flere uger siden orienterede Socialdemokratiet om sine bestyrelsesplaner, og at hun »beklager«, hvis Mogens Jensen »har haft en formodning om«, at sammensætningen af bestyrelsen skulle drøftes yderligere med oppositionspartiet.

Hele historien hos Berlingske her.

Læs også Socialdemokratiet: Regeringen tromler oppositionen med udnævnelse af ny TV 2-bestyrelse

Medieforliget var i øvrigt omdrejningspunktet i DR 2-programmet »Debatten« i går aftes.

Du får to synspunkter fra debatten herunder – ét fra DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, og ét fra Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen.

"Om jeg så fyrede alle adm. medarbejdere og alle chefer, tog alle mus-samtaler, telefoner, svarede på akt-indsigter og saltede fortorvet, så nåede vi ikke op på 773 mio. kr. Det kommer til at koste på dansk indhold," siger DR-generaldirektør Maria Rørbye Rønn#dkpol #dkmedier pic.twitter.com/BcZDaxNA9s — DebattenDR2 (@DebattenDR2) 22. marts 2018

"Vi kan godt lide DR. Vi gør DR en tjeneste ved at hjælpe med at skære fedtlagene væk," siger Alex Ahrendtsen (DF)#dkpol #dkmedier pic.twitter.com/0cMDRCrfpl — DebattenDR2 (@DebattenDR2) 22. marts 2018

Hele programmet kan ses her.

Støjberg: »Spild af penge«

Vi springer fluks videre til Kristeligt Dagblad, der i dag har historien om, at der spildes store beløb på mislykkedes integrationsprojekter.

Avisen har fået adgang til en række evalueringsrapporter af integrationsprojekter støttet af satspuljemidler, og en optælling viser, at kun 13 af de 48 undersøgte projekter har opfyldt de mål, de selv har opstillet.

29 har ikke opfyldt målene, og de resterende seks projekter har ikke angivet, om de har opfyldt målene fuldstændig. Der er tale om projekter for mere end 32 millioner kroner.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) siger i en skriftlig kommentar – det er åbenbart en yndet minister-kommunikationsform i størstedelen af historierne i denne morgenpost – at nogle af projekterne givetvis har været spild af penge.

»Jeg er enig i, at det ikke er alle integrationsprojekter, der er sat i søen i det her land gennem tiden, der har haft den forventede effekt. Faktisk er vi nok nødt til at erkende, at noget af det kan have været spild af penge.«

Hele historien hos Kristeligt Dagblad her.

Læs også Milliardæren og Mærsk er væk: Liberal Alliance har mistet millioner fra private støtter

Et selvstændigt Grønland?

Vi fisker Weekendavisen frem fra bunken af aviser og bladrer om på side 4.

Her bringer avisen et redigeret uddrag af en kommende bog om Grønland, hvor Mette Frederiksen åbner for grønlandsk selvstændighed.

»Udgangspunktet er grundloven og selvstyreloven, men der er ikke noget statisk i politik, så præcis hvordan det skal se ud om ti eller tyve år, det kan jeg jo ikke lægge mig fast på nu,« siger S-formanden:

»Jeg tror på tætte relationer og masser af dialog, og så må vi finde vores vej i det. Jeg forstår fuldstændig ønsket om en selvstændig nation.«

Ifølge Weekendavisen er Mette Frederiksen den første politiker på topniveau, der støtter Grønlands tanker om en løsrivelse fra Danmark.

En af landets førende grønlandseksperter, lektor Ulrik Pram Gad fra Aalborg Universitet, siger til avisen:

»Jeg har ikke hørt nogen toppolitiker sige sådan før. Det åbner potentielt for en større fleksibilitet i forhandlingerne mellem Danmark og Grønland, end vi har set før.«

Fem hurtige

1. Der er politisk røre om Femern-forbindelsen, efter det enorme anlægsprojekt er løbet ind i endnu en forsinkelse, skriver Jyllands-Posten Finans.

Avisen kunne i går afsløre, at de tyske myndigheder har udskudt den længe ventede myndighedsgodkendelse af Femern-forbindelsen med et halvt år, så den først ventes i slutningen af 2018. Det vækker irritation hos flere transportordførere.

»Det er stærkt frustrerende. For det er meget svært at arbejde sammen med nogle tyskere, der virker lige så svære at holde fast i som en håndfuld sand. Det smuldrer jo imellem fingrene på os,« siger SFs transportordfører, Karsten Hønge.

2. 13 organisationer fra IT-branchen, retsområdet og sundhedssektoren er gået sammen om et åbent brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), hvori de advarer om regeringens lovforslag om et nationalt DNA-register. Det skriver Politiken.

Idéen om at oprette Nationalt Genom Center er grundlæggende god, lyder det fra organisationer som Patientdataforeningen, Advokatsamfundet og Ingeniørforeningen (IDA), men de kritiserer lovforslaget for at være uigennemsigtigt, da det ikke står klart, om danskernes genetiske oplysninger må bruges til kommercielle formål eller kan videregives til andre myndigheder.

Ellen Trane Nørby siger i – surprise: en mail – at brevet vidner om »en forkert forståelse« af, hvordan centret kommer til at fungere.

Læs også Ny KL-formand: »Det er i overkanten at sende danskerne ud i en konflikt, fordi vi ikke kan blive enige om lærernes arbejdstid«

3. Dansk Folkeparti sejrede i går i Højesteret i en sag om en omdiskuteret annonce fra partiet fra 2013, der indeholdt navnene på 685 nye danskere og havde overskriften:

»Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed – nu bliver han dansker...«

Både Københavns Byret og Østre Landsret har fastslået, at annoncen var ærekrænkende, men i går afgjorde Højesteret, at det ikke er tilfældet.

Kristian Thulesen Dahl kalder over for Politiken afgørelsen »en befrielse«.

Martin Cumberland, advokaten for de 15 personer fra annoncen, der havde lagt sag an mod Dansk Folkeparti, mener ikke, at sagen er afsluttet og vil nu indbringe den for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

»Jeg synes, det er en farlig fortolkning (fra Højesteret, red.). Den åbner op for rigtig mange ubehageligheder fremadrettet. Det kan blive et slaraffenland for injurier,« siger advokaten til Jyllands-Posten.

Læs også Fagbevægelsen, »Det sorte tårn« og eksministre: Se, hvem der har smidt millioner i partiernes kasser

4. I går blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om en ny tilskudsordning, der sikrer, at patienter, der bruger medicinsk cannabis, kan få finansieret halvdelen af den dyre medicin.

Læs mere om aftalen hos Berlingske her.

5. Statens regning til Kammeradvokaten stiger endnu engang og nærmer sig nu en halv milliard kroner, skriver Berlingske Business.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) har ellers ytret ønske om at tøjle udgifterne til statens advokat.

Men regningen slår nu rekord, og det er »utilfredsstillende«, skriver Sophie Løhde i en mail.

Dagens analyse

Er forfattet af DRs politiske korrespondent Christine Cordsen.

I går genoplivede regeringen sammen med Dansk Folkeparti planerne om en bro over Kattegat, og Christine Cordsen fremhæver i sin analyse, at det er værd at bemærke, hvor Liberal Alliances transportminister, Ole Birk Olesen, og DF-transportordfører Kim Christiansen er valgt.

»Transportministeren er valgt i Østjylland, hvor en fast forbindelse direkte til Sjælland og København er et særdeles populært projekt. Nu har han sikret sig et attraktivt aktiv til næste valgkamp. Også Dansk Folkepartis Kim Christiansen er valgt i Østjylland, og Ole Birk Olesen har god brug for at være på samme hold som DFs transportordfører med en aftale, der er en politisk fidus for dem begge,« skriver Cordsen:

»De to har haft et elendigt forhold. Kim Christiansen har anklaget Ole Birk Olesen for at være inkompetent og arrogant og uden talent for at styre den politisk vanskelige trafikpolitik. Sidste år fik DFeren taburetten til at vakle alvorligt under en minister, der var ny i trafikken. I forhold til de østjyske vælgere kan Kim Christiansen og Ole Birk Olesen roligt stå sammen om at få bygget broen. For der er absolut ingen konkurrence om vælgere mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, som appellerer til vidt forskellige vælgergrupper.«

Læs hele analysen hos DR her.

Læs også Mette Frederiksen åbner for grønlandsk selvstændighed

Efter udmeldingen om Kattegat-broen fra Ole Birk Olesen manede finansminister Kristian Jensen (V) i øvrigt »til besindighed« og ville ikke udtale sig om, hvorvidt en forbindelse over farvandet er realistisk.

»Der er for det første et stykke vej, før vi har et klart beslutningsgrundlag. Og for det andet er der en prioriteringsdiskussion af, hvad man vælger at prioritere af de mange områder, hvor det presser sig på, at der bliver investeret i infrastruktur,« sagde Kristian Jensen til Ritzau i går.

Dagens brunch

Dagens »No shit, Sherlock«

No shit, Sherlock. https://t.co/T2ArIgVfrv — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 22. marts 2018

Det sker i dag

08.30: Konference om autoimmune sygdomme

På Christiansborg holdes der konference om autoimmune sygdomme, som det anslås, at og over en million danskere har én til flere af. Målet med høringen er at få sat fokus på de udfordringer, man har som patient, hvis man lever med mere end en autoimmun sygdom, og få sat skub i debatten om multidisciplinære teams og tværfaglig behandling af patienter med autoimmune diagnoser. På konferencen taler blandt andre formanden for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Liselott Blixt (DF).

10.00: Møde i salen

I dag er der møde i Folketingssalen, hvor en stribe lovforslag bliver behandlet – heriblandt landets første borgerforslag om at afskaffe uddannelsesloftet. Derudover behandles et forslag fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) om et nyt bevillingssystem, ligesom Folketinget også skal førstebehandle regeringens forslag til den fremtidige atomaffaldsdeponering. Forslaget, der støttes af samtlige partier i Folketinget, indebærer, at det lav- og mellemradioaktive affald mellemlagres i en opgraderet lagerfacilitet på Risø senest frem til 2073.

10.00: Møde i Udenrigspolitisk Nævn

Det Udenrigspolitiske Nævn holder i dag møde på Christiansborg klokken 10.00. På dagsordenen er Syrien, Afghanistan og internationale operationer.

Morgenposten går som sagt på påskeferie nu, men vender stærkt tilbage tirsdag 3. april. Hav en forrygende påske!