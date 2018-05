Pia Kjærsgaard og ægtemand i mulig jobkonflikt: »Der er et problem, og det skal undersøges«

Godmorgen og velkommen til den politiske morgenpost - dit overblik over dagens politiske nyheder.

Og vi begynder med at tage en tur forbi statens vagthund, Statsrevisorerne, som flere aviser skriver forskellige historier om i dag.

Først og fremmest skal det være sværere for mindretallet at få kulegravet skandalesager og regeringens forvaltning af magten.

Et politisk flertal vil nemlig begrænse Statsrevisorernes mulighed for at undersøge magten og ministrene, skriver Jyllands-Posten om statens vagthund.

I dag kan én statsrevisor kræve en kulegravning, men i fremtiden skal det kræve to, hvis en sag skal gennemlyses af Rigsrevisionen. I hvert fald hvis det står til regeringen og Socialdemokratiet.

Dansk Folkeparti afviser derimod forslaget blankt.

»Vi synes, at det er en god beskyttelse af mindretallet, at man kan få en sag undersøgt, selvom man står alene,« siger gruppeformand Peter Skaarup (DF) til avisen.

Finansordfører Pelle Dragsted (EL) under sig over forslaget.

»Mistanken nager om, at de gamle regeringspartier gerne vil sikre sig mod, at Enhedslistens kommende statsrevisor kan igangsætte undersøgelser, som de ikke ønsker igangsat,« siger han.

Pia Kjærsgaard og ægtemand i mulig jobkonflikt

Vi bliver ved vagthunden, for flere partier udtrykker betænkelighed ved, at folketingsformand Pia Kjærsgaards (DF) ægtefælle, regionsrådsmedlem Henrik Thorup (DF), står til at blive formand for Folketingets kontrolorgan, Statsrevisorerne.

Historien har Politiken taget fat på, og den handler om, at Liberal Alliance og SF stiller spørgsmålstegn ved det fornuftige i, at Pia Kjærsgaard og ægtemanden begge besidder magtfulde poster i folkestyret.

Statsrevisorernes mangeårige formand, SF’eren Peder Larsen, stopper til efteråret, og med 20 års anciennitet som statsrevisor står Thorup til tage over, skriver avisen.

Ifølge LA er det en knap så god idé at koncentrere så meget magt i samme ægteskab, må man forstå på gruppeformand Leif Mikkelsen (LA):

»Man bør overveje, om det her nu er rigtigt og skaber tillid til folkestyret, eller om det skaber manglende gennemsigtighed. Jeg synes, man skal overveje en anden løsning«, siger han.

Ligeledes er Peder Larsen og hans parti, SF, betænkelige ved konstruktionen.

Han forklarer, at Statsrevisorerne i sommer henvendte sig til Folketingets ledelse - hvor Pia Kjærsgaard er formand - for at klage over statsministeren i sagen om kvotekongerne.

Klagen skyldtes, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) brugte en ikke færdigbehandlet kritik fra Rigsrevisionen som delbegrundelse for at flytte fiskeriet væk fra daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

»Spørgsmålet ville være, hvem af de to (Kjærsgaard eller Thorup, red.) der skulle trække sig«, siger Peder Larsen.

Enhedslisten stiller sig også kritisk:

»Der er et problem, og det skal undersøges, om der juridisk set er belæg for, at der er habilitetsproblemer«, siger partiets præsidiemedlem, Christian Juhl.

Posten som statsrevisor er blandt de mest lukrative politiske ’ben’ og udløste i 2017 en årsløn på ca. 309.000 kroner, skriver avisen.

Mere ramadan-ballade

Vi springer videre til næste historie - efterhånden en velkendt traver.

Den seneste uge har der - mange bekendt - kørt en heftig diskussion om muslimers arbejdsevne, når de faster i forbindelse med ramadanen. Debatten er foranlediget af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), som i et debatindlæg i BT foreslog muslimer at holde ferie, hvis de faster. Bl.a. buschauffører kunne ifølge ministeren udgøre en sikkerhedsrisiko på faste-mave.

Socialdemokratiet vil nu have undersøgt ramadanens konsekvenser for samfundet.

Således har udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye (S) sendt skriftlige spørgsmål til fire ministre.

»Hvis det er et sikkerhedsproblem, skal de jo slet ikke på arbejde. Men hvis der ikke er et sikkerhedsproblem, synes jeg, at det er langt ude at skrive sådan en klumme, som hun har skrevet i BT, som bare skaber usikkerhed«, siger han til Politiken.

Alternativets udlændingeordfører, Josephine Fock, sukker dybt, da hun hører om Tesfayes spørgsmål. Hun synes ikke, vi skal bruge mere tid på Støjbergs indlæg.

»Det ville klæde Socialdemokratiet ikke at bære ved til det bål, Inger Støjberg er i færd med at puste godt op under i forhold til at hænge en hel befolkningsgruppe, der fejrer en særlig højtid, ud,« siger hun bl.a. til Politiken.

Til gengæld er hendes politiske leder, Uffe Elbæk, blevet mere rolig.

Tak for svar Mattias. Din begrundelse står meget mere skarpt i dette svar end i avisen. — Uffe Elbaek (@uffeelbaek) May 23, 2018

Dagens Støjberg-analyse

... står Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, for. Hun skriver, at også Venstres næstformand og finansminister, Kristian Jensen, på Venstres gruppemøde tirsdag tog ordet og talte Støjberg imod.

»Han appellerede til en mere kompromissøgende tone, i håb om at alle tropper frem mod valget fokuserer lidt mindre på, hvad de selv mener, og lidt mere på, hvad der er i partiets interesse,« skriver Marchen Neel Gjertsen.

Den hidtil mest klare kritiker af Støjbergs ramadan-klumme har været finansordfører Jacob Jensen (V). Men Jensen og Jensen er ikke de eneste kritikere, skriver analytikeren.

»Venstre har et Støjberg-kompleks, og det er blevet stadig mere tydeligt i de seneste år. Det begynder at ligne rituel stammedans, når Venstre diskuterer udlændingepolitik. Der er altid mindst to linjer, og der er blevet tradition for at involvere offentligheden i den interne strid. Således også i denne uge, hvor finansordfører Jacob Jensen gik først ud med den åbne kritik af Støjbergs indlæg og hurtigt fik følgeskab af flere.«

Og så ikke mere ramadan for i dag.

Magtfuldt ministerium får skældud

Et af de mest magtfulde ministerier i Danmark er under hård beskydning. Endda fra dets forhenværende leder, skriver Berlingske.

Tidligere finansminister Mogens Lykketoft (S) siger nemlig, at de regnemodeller, som Finansministeriet lægger til grund for at beregne økonomien bag samtlige politiske forslag i Danmark, er helt forkerte, og at der mangler dokumentation for, at de er rigtige.

»Man har en meget selektiv måde at regne på. Det er en usikker og meget løst funderet måde, man regner med dynamiske effekter,« siger Mogens Lykketoft til avisen, der har stillet Lykketoft et par spørgsmål.

Under den socialdemokratiske Thorning-regering benyttede man netop disse regnemodeller. Mener du, at Socialdemokratiet dengang blev slave af de her modeller?

»Ja, det mener jeg. Det stod også i regeringsgrundlaget for 2011, at man ville kigge på disse regnemodeller, men det fik man aldrig gjort.«

Bør Socialdemokratiet ændre modellerne og helt se bort fra dynamiske effekter, hvis de får magten igen?

»Ja, bestemt. Man er nødt til at gøre noget, der fjerner den tvivlsomme logik, der er ved de dynamiske effekter, som man indregner, og mangel på dynamiske effekter, der er på udgiftssiden. Det er jeg også overbevist om, at man vil gøre.«

Tre hurtige nyheder

1. Partiledere skal møde op til debatter i Folketinget, de folkevalgte skal i højere grad møde danskerne ude i landet - og så vil Folketinget tage noget af magten tilbage fra regeringen.

Sådan skriver DR, efter at Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget har vedtaget et nyt sæt arbejdsformer for de folkevalgte.

Bemyndigelserne er altså løbet løbsk i en sådan grad, at der desuden nedsættes et forskningsprojekt til en million kroner, som skal undersøge, hvordan antallet af bemyndigelser kan begrænses.

2. Fixminopgave, der laver opgaver for gymnasieelever mod betaling, blev onsdag forbudt.

Forbrugerombudsmanden har bedt virksomheden om at give tilsagn om at stoppe med at sælge opgavebesvarelser, men virksomheden har ikke underskrevet tilsagnet. Derfor bliver sagen nu indbragt for Sø- og Handelsretten.

Justitsministeriet og Undervisningsministeriet er nu også på sagen, skriver Jyllands-Posten.

3. Den danske skattekasse kan måske se frem til oprejsning i skandalesagen om udbytteskat, hvor Skat kom til at sende 12,7 milliarder kroner til udlandet.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) jagter nu de 12,7 mia. kr., som udenlandske finansfolk ser ud til at have svindlet den danske statskasse for i udbytteskandalen, skriver Business.dk og Børsen.

Over de seneste dage har skattemyndighederne rejst krav for samlet 2,3 mia. kr. mod 50 selskaber i USA, og i den kommende tid vil antallet af erstatningssager vokse til et beløb på op mod 11 mia. kr.

Dagens comeback-kid

Efter mere end 11 års fravær forsøger den radikale europaparlamentariker Jens Rohde sig nu med et comeback til Folketinget, hvor han i 00erne repræsenterede Venstre. Han stiller op for de Radikale i sin hjemby Viborg og i Holstebro, skriver DR.

»Mange har henvendt sig til mig og sagt, at der mangler en stemme som min i Folketinget. Det har jeg nu overvejet og sagt ja til,« siger Jens Rohde til DR.

Dagens modtager af underskriftsindsamlinger

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen tager modsat sin forgænger, Esben Lunde Larsen (V), imod underskriftsindsamlinger. I går modtog han f.eks. én fra Verdens Skove.

»Det er simpelthen, fordi jeg vil. Jeg vil simpelthen,« lød det med et stort smil på læben fra Jakob Ellemann-Jensen, skriver Altinget.dk

Underskriftsindsamlingen fra Verdens Skove handler om at få stoppet det vildsvinehegn, som er ved at blive vedtaget i Folketinget.

Når jeg som minister modtager underskriftindsamlinger, så er det simpelthen, fordi jeg vil. Jeg vil simpelthen Tak til @verdensskove for en god snak i dag. pic.twitter.com/OLU9PccT3i — Jakob EllemannJensen (@JakobEllemann) May 23, 2018

I vinteren 2017 vakte det opsigt, da Esben Lunde Larsen på et samråd proklamerede, at han af princip ikke ville modtage underskriftsindsamlinger.

»Når jeg som minister ikke modtager underskriftsindsamlinger, så er det simpelthen, fordi jeg ikke vil. Jeg vil simpelthen ikke,« sagde Esben Lunde Larsen og uddybede:

»Jeg vil ikke af den enkle grund, at skal man så modtage underskriftsindsamlinger, når der er samlet 10 underskrifter, eller når der er samlet 10.000 ind. Hvem skal man sige ja eller nej til?«

Det sker i dag:

Klokken 10:45 mødes regeringen med Danske Regioner for at forhandle om regionernes økonomi for 2019.