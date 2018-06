På et »ubehageligt« og »uforsonligt« møde gik tidligere topminister i rette med Støjberg: »Du er godt nok hård i filten, minister«

Godmorgen og velkommen til onsdagens politiske morgenpost på dagen før Folkemødets åbning på Bornholm. Vi er vanen tro stået tidligt op for at give dig en journalistisk bouillonterning af alt det, du skal vide om dansk politik i dag.

Men inden vi når til historien bag overskriften, skal vi lige nå at runde en anden historie med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i centrum.

For ikke så mange uger siden igangsatte hun nemlig en overordentlig stor debat om den muslimske fastemåned, ramadanen. Det skete, da hun i et debatindlæg i BT opfordrede muslimer til at holde ferie under fasten.

»Det kan helt lavpraktisk være farligt for os alle, hvis buschaufføren hverken spiser eller drikker i løbet af en hel dag, ligesom man selvsagt ikke yder eller præsterer nær det samme på fabrikken eller på sygehuset, hvis man gennem en hel måned ikke spiser eller drikker i alle døgnets timer,« skrev Inger Støjberg blandt andet i debatindlægget.

Det fik efterfølgende Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye, til at stille spørgsmålet til både transportministeren, sundhedsministeren, beskæftigelsesministeren og Inger Støjberg selv om, hvorvidt der er belæg bag påstanden om sikkerhedsrisikoen, skriver DR. Og i går kom der så svar fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

»Det er indlysende, at særligt væskemangel potentielt kan være en udfordring, og at alle fastende – også fastende under ramadanen – skal være bevidste om dette,« lyder det fra ministeren, der dog slutter svaret således:

»Jeg er dog ikke bekendt med, at forskning på området har konkluderet, at der skulle være en konkret sikkerhedsmæssig udfordring for afvikling af buskørslen under ramadanen.«

Svaret fra Ole Birk Olesen er blevet delt af Mattias Tesfaye på Twitter med ordene »tag blot bussen!«.

Tag blot bussen! Transportministeren kan ikke henvise til undersøgelser der påviser, at der er sikkerhedsmæssige problemer under ramadanen. Nu afventer jeg svar fra sundhedsministeren #dkpol pic.twitter.com/4gZzftCosQ — Mattias Tesfaye (@mattiastesfaye) 12. juni 2018

Socialdemokraten afventer dog fortsat svar fra andre ministerier. Men nu skal vi videre til dagens øvrige politiske historier – og dem er Ole Birk Olesen og Inger Støjberg også involveret i.

Minister vil gøre hovedstadens lyskryds mere grønne

Vi griber fat i Berlingske, der kan fortælle, at transportminister Ole Birk Olesen nu nedsætter et såkaldt fremkommelighedsudvalg. Det skal sikre, at hovedstadsområdets bilister kan køre mere og bremse mindre på indfaldsvejene mod København om morgenen og ud af byen om eftermiddagen.

»Der er et stort potentiale for at få trafikken til at glide nemmere for forholdsvist små ressourcer ved, at man for eksempel koordinerer lyskryds,« siger Ole Birk Olesen til avisen.

Der er kommunerne, der ejer lyskrydsene, og skal der for eksempel være grønne lyskryds på den samme vej, der løber over kommunegrænser – her nævner ministeren for eksempel de travle Jyllingevej og Roskildevej – kræver det en koordinering. Derfor bliver 16 kommuner i og omkring københavnsområdet samt Movia, Politiet og Vejdirektoratet inviteret med i fremkommelighedsudvalgets arbejde, hvis resultater skal præsenteres i januar 2019.

Hele historien her.

Tager regeringen eller udenlandske forældre børn som »gidsler«?

Og så skal vi til historien bag overskriften, som man her til morgen kan finde i Politikens printavis (men endnu ikke på nettet).

Avisens journalist Olav Hergel var nemlig i går til et samråd i Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg, som Enhedslisten, Alternativet og Radikale havde indkaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til. På dagsordenen var forholdene for omkring 90 børn af afviste asylansøgere, der bor på Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland under det, oppositionspartierne opfatter som uacceptable forhold.

Allerhelst så partierne, at børnefamilierne kunne få lov til at flytte ud af Sjælsmark, hvor børnene ifølge den radikale Sofie Carsten Nielsen er blevet taget som »gidsler i et parlamentarisk spil«.

Omvendt mener Inger Støjberg, at forholdene på Sjælsmark skal være »på et absolut minimum«, og at det er forældrene, der »tager deres børn som gidsler« ved ikke at efterkomme kravet om at rejse hjem. Ifølge avisen var stemningen på mødet præget af mistro og en hård tone, hvad en kommentar fra SFs udlændingeordfører og tidligere udenrigsminister, Holger K. Nielsen, ifølge reportagen var udtryk for:

Når folketingsmedlemmer debatterer, kommer der som regel en henkastet bemærkning, der kalder på et smil, et ordspil, der fornøjer, eller et øjeblik, der trods politisk uenighed fortæller om gensidig respekt. Sådan var det ikke i går, hvor Enhedslisten, Alternativet og Radikale havde indkaldt udlændinge-og integrationsminister Inger Støjberg (V) til samråd om det, de mener, er »uacceptable forhold« for de omkring 90 børn af afviste asylansøgere, der bor på Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland.

»Du er godt nok hård i filten, minister«, sagde SF's udlændingepolitiske ordfører, Holger K. Nielsen, på et tidspunkt, og med de ord rammede han en eftermiddagstime ind, hvor tonen var uforsonlig, atmosfæren ubehagelig, den formelle høflighed påtaget, og smilene overbærende, opgivende eller på grænsen til det hånlige.

Artiklen kan læses på side seks i Politiken.

Voldsramte børn risikerer at vente længe på statsborgerskab

Og vi bliver i Politiken og ved udlændingepolitikken.

Avisen skriver, at det kan gå ud over voldsramte børn, hvis regeringens forslag til nye statsborgerskabsregler bliver gennemført.

Regeringen foreslår nemlig blandt andet, at udlændinge, der er dømt for vold mod et barn, aldrig skal kunne få statsborgerskab i Danmark. Men dermed vil de pågældendes børn også risikere at skulle vente helt til myndighedsalderen, før de selv kan søge om statsborgerskab. I dag vil forældrene og dermed også deres børn skulle vente seks år.

Konsekvenserne af regelændringen vil ifølge Enhedslistens Stine Brix være »helt urimeligt over for det barn, som det vedrører«. Venstres indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen, vil ikke forholde sig til problematikken, mens Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Christian Langballe, erklærer, at »forældrene er myndighedspersoner«.

»Og det vil sige, at det er dem, der bærer ansvaret, og det har vi ikke lyst til at lave om på. Sådan er det bare«, siger DF-politikeren.

Læs mere her.

Avis: Her er Mette Frederiksens kommende regering

I sidste uge meddelte Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, at hendes parti agter at gå til valg på ambitionen om at kunne danne en etpartiregering i tilfælde af valgsejr. Valget er som bekendt ikke udskrevet nu, men BTs politiske redaktør, Andreas Karker, skriver i dag i en analyse, hvem der er i spil til de eventuelle ministerposter i en ren S-regering. Det sker, efter at han har diskuteret det mulige ministerhold med en politiker under et ifølge Karker typisk møde på en café nær Christiansborg:

»Det er typisk det, man aftaler, når man som journalist skal tale anonymt og helt i fred med en politiker uden at blive opdaget af andre. Faktisk sidder politikere og journalister ofte og snakker på cafeer omkring Christiansborg. Heldigvis er der mange cafeer i det område, for risikoen for at støde ind i andre politikere og journalister er egentlig ret stor.«

Men hvem er så på ministerlisten? Mette Frederiksen er buddet som statsminister, naturligvis, men Henrik Sass Larsen, Nicolai Wammen og Dan Jørgensen er også sikre kort, skriver Karker, ligesom Pernille Rosenkrantz-Theil, Christine Antorini, Benny Engelbrecht, Astrid Krag, Morten Bødskov og Magnus Heunicke burde være sikre på en plads på holdet. Endelig er folk som Mattias Tesfaye, Trine Bramsen, Peter Hummelgaard og Kaare Dybvad i spil, mens Henrik Dam Kristensen ifølge den politiske redaktør er favorit til posten som formand for Folketinget.

Læs mere her.

Fem korte, du lige skal have med:

1. På 20 år har bilister og togrejsende betalt godt 58 milliarder kroner for at køre over Storebæltsbroen, hvilket er næsten tre gange, hvad prisen var på broen. Alligevel er gælden for broen fortsat på lige over 20 millarder kroner – bl.a. fordi Folketinget to gange har brugt milliarder fra Storebælts indtjening til andre formål. Det skriver Jyllands-Posten.

2. VM i forbold begynder lige om lidt, og i går vakte det kritik fra udenrigsordførerne for både Venstre og Det Konservative Folkeparti, Michael Aastrup Jensen og Naser Khader, at kulturminister Mette Bock (LA) agter at tage til Rusland for at følge det danske landshold.

Forholdet mellem Rusland og Vesten har i de senere år været uforsonligt, blandt på grund af Ruslands annektering af Krim og senest giftangrebet mod en russisk eksspion i engelske Salisbury, som den britiske regering anklager Rusland for at stå bag. I dagens Ekstra Bladet advarer Naser Khader mod, at »vi bliver en del af Putins cirkus, når vi sender officielle repræsentanter«, mens Michael Aastrup Jensen frygter, at Danmark bliver en »ufrivillig brik« i Putins »propagandashow«. Men i går gik kulturministeren så selv ind i debatten, da hun på Twitter skrev, at hendes deltagelse i VM er »en regeringsbeslutning, ikke en LA-beslutning«

3. Politikerne blander sig for meget i offentlige lederes arbejde, og det skal de stoppe med. Sådan lyder en af de væsentligste konklusioner fra den Ledelseskommission, som innovationsminister Sophie Løhde (V) selv nedsatte for godt et år siden, og som tirsdag offentliggjorde sine anbefalinger til at forbedre ledelsen i alt fra daginstitutioner og folkeskoler til styrelser og kommunalforvaltninger. Berlingske skriver i dag, at politikere ifølge kommissionen har en tendens til reagere på enkeltsager ved at ty til direkte styring i det offentlige med flere regler, proces- og dokumentationskrav.

4. Et bredt flertal i Folketinget blev i går morges enige om en aftale, der skal styrke de praktiske fag i skolens ældste klasser. Blandt initiativerne i aftalen er at gøre det obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab, og at det praktiske fag skal afsluttes med en prøve. Det skal ifølge Jyllands-Posten skabe stolthed om håndværksfag, og undervisningsminister Merete Riisager (LA) erklærer over for avisen, at »der er noget uddannelsessnobberi, der har brug for at blive udfordret«.

5. Over hele verden vakte det i går opsigt, at USAs præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, på et møde i Sydkorea nåede til enighed om et dokument, der blandt andet skal sikre en atomnedrustning af den koreanske halvø. Over hele verden diskuteres det derfor også nu, hvor konkret og forpligtende en aftale, der er tale om mellem de to gamle fjendelande.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kalder det i en skriftlig kommentar »overordentlig positivt, at det har været muligt at engagere det nordkoreanske styre i en dialog om nedrustning«, men advarer samtidig om, at Nordkorea tidligere har brudt løfter om afrustning. Berlingske har desuden talt med Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, der derimod foreløbig synes mere optimistisk.

»Mødet mellem Donald Trump og Kim Jong-un er historisk. Man må beundre ... ja, først og fremmest Trump for at have gjort det. Uanset hvad han ellers har forårsaget, er de her enestående. Jeg tror, det vil afspænde regionen,« siger Espersen til avisen.

Dagens 300 kg. dødløft

Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, er som mange ved en stærk mand og tidligere OL-sølvvinder i kuglestød. Og i går lagde den liberale politiker så en video op på Facebook, der viser, at muskelmassen stadig er stor. Hvad anledningen er, melder historien ikke noget om, men Joachim B. Olsen er iklædt en t-shirt med sloganet »LAVE SKATTER - TUNGE VÆGTE«.

Det sker i dag

13:00 I forbindelse med Storbritanniens kommende udtræden af EU, skal Europa-Parlamentet onsdag om den fremtidige fordeling af pladserne i parlamentet.

14:15 Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) i åbent samråd om politiets forskelsbehandling og diskrimination.

... og så rejser en del kendte stemmer i det politiske Danmark formentlig mod Allinge på Bornholm, hvor Folkemødet løber af stablen fra i morgen, torsdag.