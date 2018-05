På direkte TV slog dansk politiks »power-par« til igen: »De forpester regeringens planer«

Godmorgen og velkommen til denne uges midtvejsmorgenpost på dagen, hvor Folketinget holder afslutningsdebat og runder det officielle folketingsår af.

Og som vi gentager hvert år her i morgenposten for at slå en sejlivet myte ned, så er det et rungende nej: Politikerne går IKKE på sommerferie efter i dag frem til første tirsdag i oktober, hvor Folketinget igen åbner igen. Der foregår stadig massere af forhandlinger og andet politisk arbejde.

Med det på plads kan vi gå til dagens politiske historier, og inden vi når til historien bag overskriften, bliver vi ved dagens afslutningsdebat i Folketinget, som du kan følge live hos Berlingske her.

Det har nemlig været noget af et folketingsår med ikke mindst julens drama om finanslov og de fastlåste og siden strandede forhandlinger om både »historisk store skattelettelser«, som Liberal Alliance krævede, og Dansk Folkepartis ønske om et »paradigmeskifte« i udlændingepolitikken. Politiken har lavet en fin gennemgang af det forgangne år, som de kalder et år med opbrud, nedbrud og nybrud, som du kan læse her.

Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, har lavet en status på, hvor hvert af Folketingets ni partier står lige nu med maksimalt et år til næste valg. Blandt andet skriver hun, at intet er sikkert for Mette Frederiksen trods blåt kaos.

»Kampagnemaskinen er smurt og klar. Kommunalvalget sidste år klarede partiet til UG. Men set udefra er det en anelse uklart, hvad vælgerne får med Socialdemokratiet i spidsen, som de ikke får med Venstre. Det ændrer hverken de seneste store udspil om udlændinge eller miljø på. I bestræbelserne på ikke at love noget, man ikke kan holde, fedtspiller partiet mere end i gamle dage. Formentlig klogt. Men det betyder, at fronterne er trukket mindre skarpt op,« skriver hun.

Om formen i statsministerpartiet Venstre lyder det, at kunsten er ikke at spænde ben for sig selv.

»En af udfordringerne for Venstre og statsministeren er selvfølgelig at holde sammen på de blå tropper. Til gengæld tyder noget på, at der for Venstre isoleret kan være en styrke i at stå som den samlende figur mellem DF og LA, som ikke kan udstå hinanden. Det giver bare ikke nødvendigvis et blåt flertal, og for hver gang et forslag strander i uenigheder, styrker det fortællingen om, at Løkke har tabt centrale mærkesager på gulvet. Nederlag fylder altid mere end resultater. Nu sætter Venstre alle sejl til for at hive vælgere over midten fra S og R, selv om det kan komme til at ligne en zigzagkurs.«

Du kan læse hele gennemgangen her.

Politiken har taget en rundtur på Borgen for at aflure de bedste tricks og få staldtips fra politiske ordførere, der skal i krydsild i afslutningsdebatten, der har tradition for at udvikle sig til en maratondebat og vare helt til omkring midnat.

Dansk politiks »power-par« slår til igen

Og så skal vil til historien bag overskriften. I går gik de to partiformænd Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF) sammen på direkte TV på TV2 News, hvor de gjorde det klart, at regeringen kan glemme alt om få gennemført sine planer om at sænke elafgiften med finansiering fra det økonomiske råderum, som regeringen har lagt op til i forbindelse med forhandlingerne om et nyt energiforlig.

»Vi bliver nødt til at råbe vagt i gevær,« sagde Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

»De penge skal ligge i kassen, når vi er færdige,« lød det.

I Børsen har avisens politiske kommentator, Helle Ib, skrevet en analyse om, at Folketingsåret kommer til at slutte på samme måde, som det begyndte:

»Med en demonstration af dansk politiks power-pars evne til at sætte dagsordenen. Eller rettere - forpeste regeringens planer,« skriver hun og fortsætter:

»Den koordinerede aktion tirsdag på TV2 News, hvor Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen gik ud i et fælles forsvar for fælleskassen, vidner om, at regeringen ikke kan føle sig sikker på at lande en aftale på denne side af sommerferien.«

Læs hele analysen her.

Vismænd: Der er milliarder til vores børnebørn og til skattelettelser

I går fremlagde de økonomiske vismænd deres seneste rapport over dansk økonomi. Og det var med et meget positivt syn på den økonomiske fremtid.

Blandt andet er et ellers fremtidigt truende underskud på den offentlige balance vendt til et plus. I 2010 spåede vismændene, at der på langt sigt ville blive efterladt en regning på 25 mia. kroner, men nu forudser vismændene, at der i stedet vil være et plus på 20 milliarder kroner til vores børnebørn, skriver Berlingske.

Årsagen er ifølge vismændene, at danskerne arbejder længere og går senere på pension. Men de opfordrer samtidig til, at man bruger pengene med omhu.

»Når vi løbende ser på holdbarheden, er det så hensigtsmæssigt at fastholde dette niveau for at opkræve skatter? Nej, det er det ikke. Så vi skal have debatten om, hvad man så gør. Hvis vi bruger pengene nu, er der nogen, der får dårligere service i fremtiden. Er det nutidige generationer, der skal betale en højere skat for at fremtidens kan gå tidligere på pension?« siger overvismand og professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svarer.

Mere her.

Hos Børsen kan du dog læse, at Vismændene mener, at der er plads til skattelettelser.

Vismændene forudser også endnu større gevinster på ejerboliger de kommende år.

Vrede over manglende afløser for Simon Emil

Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) er for nylig gået på barsel. Men der er ikke - som det normalt er kutyme - udpeget en substitut for ministeren i perioden. Og det vækker nu kritik på Christiansborg, skriver Ekstra Bladet. Det skyldes blandt andet, at det imens er kommet frem, at departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet, Sophus Garfiel, har instrueret sine medarbejdere i, at de skal undgå at give aktindsigt i sager, hvis det er krævet.

»Jeg støtter varmt, at alle fædre kan holde barselsorlov, også ministre. Men det ville være ulige meget nemmere, hvis statsministeren havde gjort, som han altid har gjort før. Nemlig at man overlader ressortområdet til en anden minister, der så har ansvaret, siger Magnus Heunicke, Socialdemokratiets kommunalordfører, til Ekstra Bladet.

Du kan læse den historie og et svar fra ministeriet her.

Fire historier, du også får med i dag

1) Venstres Thomas Danielsen har mistet sin post som fiskeriordfører. Det sker, efter han i første omgang har været på barsel, og nu har han ikke fået ordførerskabet igen, efter han er vendt tilbage. Danielsens private firma har fået en millionindsprøjtning af storfiskeren John Anker Hametner Larsen, men Danielsen siger til Ekstra Bladet, at hans forbindelse til Hametner Larsen ikke har noget at gøre med, at han nu ikke længere er fiskeriordfører for Venstre.

Læs mere her.

2) I går kunne Berlingske fortælle, at et nyt lovforslag om parkeringsbilletter vil sende en ekstra regning til kommunerne på 364,5 millioner kroner, hvilket kan føre til højere priser for at parkere.

Berlingske har været ude at snakke med borgere på Frederiksberg for at høre, hvad de siger til udsigten til dyrere p-biletter. Den reportage kan du læse her.

3) Regeringen vil erklære 20.700 danskere på kontanthjælp klar til arbejde. For mens danske virksomheder efterspørger arbejdskraft, sidder alt for mange danskere passivt på overførsel, mener regeringen, der nu foreslår, at flere tusinde kontanthjælpsmodtagere bliver gjort klar til arbejdsmarkedet.

»Jeg synes, vi har sat barren for højt i forhold til, hvad man skal opfylde for at blive erklæret jobparat,« siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til TV 2.

4) Regeringen forbyder nu livsfarlige stoffer efter flere dødsfald.

I Sverige har stofferne, der minder om det kraftige smertestillende middel fentanyl, kostet 97 mennesker livet, mens det i Danmark har resulteret i mindst to dødsfald i Danmark.

Derfor bliver 12 varianter af stoffet nu gjort forbudt i Danmark, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet til TV 2.

Dagens debat

Finder vi i Politken, hvor det tidligere medlem af Europa-Parlamentet for både Socialdemokratiet og SF John Iversen skriver, at han var en af hovedkræfterne bag de danske EU-forbehold, men at det nu er tide at droppe dem.

»I sin tale til Europa-Parlamentet i april fremhævede den franske præsident, Macron, også behovet for en europæisk suverænitet, i forhold til at beskytte Europa i forhold til lande, der dumper deres varer på det europæiske marked. Emanuel Macron er med sin vægt på det sociale Europa helt på linje med Jacques Delors, som i 1993 i et interview sagde, at han forkaster et Europa som blot er et marked, en frihandelszone uden en sjæl og uden samvittighed og uden en social dimension. Her kunne den danske syge finde sin medicin, og vi kunne melde os ind i de europæiske diskussioner om fremtidens Europa uden fodlænker, forbehold og fodslæberi.«

Læs kronikken her.

Dagens tweet

Finder vi hos Kalundborgs Venstre-borgmester og næstformand i Kommunernes Landsforening, Martin Damm. Han er i øjeblikket med til at forhandle med finansminister Kristian Jensen (V) om kommunernes rammer og økonomi for næste år. Og en tilbagevendende kæphest for kommunerne er, at de gerne vil af med anlægsloftet, der lægger et loft over, hvor meget de hvert år må bygge nyt af f.eks. skoler og idrætsfaciliteter. I sit tweet kommer han med, hvad der ligner en henvisning til det spørgsmål.

På vej i Finansministeriet. Kan forstå der skal spares på anlæg til skoler, ældre og børnehaver #dkpol #kompoldk pic.twitter.com/kle29420Y6 — Martin Damm (@martinldamm) 29. maj 2018

Det sker i dag

8.00 Folketingets afslutningsdebat. Berlingske dækker den live lige til det sidste.

Ha' en god dag.