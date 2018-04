Nye oplysninger rejser tvivl om topministres rolle i »demokratisk skandale«: »Vi er slet ikke til bunds«

Godmorgen og velkommen til tordagens morgenpost.

Efter nogle hektiske dage med fokus på overenskomst, er der i dag... lidt mere overenskomst. Men også mange andre politiske historier, så vi begynder et helt andet sted.

Nemlig med en sag, der gennem flere år har fyldt en del; den såkaldte Tibet-sag. Sagen, hvor politiet under kinesiske statsbesøg forhindrede danskere i at demonstrere foran kinesiske statsledere og blandt andet tvang tibetanske flag fra demonstranterne. En sag, der af flere, herunder Enhedslistens retsordfører, Rune Lund, blev kaldt »en demokratisk skandale«.

Det førte til en kommissionsundersøgelse, der skulle undersøge politiets ageren, hvor ordren kom fra, og om der var gået ordrer eller anden kommunikation fra politisk hold om at skærme de kinesiske delegationer mod pro Tibet-demonstranter.

Kommissionen endte med ikke at finde frem til nogen forbindelser til de ministre, udenrigsministre og justitsministre, der havde ansvaret i perioden for statsbesøgene i juni 2012 og juni 2013.

Men nu kan DR afsløre, at ministrene og ministerielle embedsmænd kan være sluppet for let. For Tibet-kommissionen fik slet ikke adgang til ministrenes embedsmænds mail-konti.

Det bekræfter Tibet-kommissionens formand, Tuk Bagger.

»Alle de ministre, vi har haft ind over, har jo været afgående. Så vi har ikke fået deres mailbokse,« forklarer Tuk Bagger til DRs radioprogram P1 Orientering.

Udenrigsministeriet har heller ikke foretaget en gennemsøgning af ministeriets embedsmænds eller af ministres emailkonti for at finde kopier af relevante mails, skriver DR.

Tibetkommissionen afhørte de tre tidligere justitsministre fra SRSF-regeringen, Morten Bødskov (S), Karen Hækkerup (S) og Mette Frederiksen (S), sammen med de tre tidligere udenrigsministre Villy Søvndal (SF), Holger K. Nielsen (SF) og Martin Lidegaard (R).

Afsløringen kommer, efter P1 for en mådes siden også kunne afsløre, at politiets øverste chefer fik slettet deres mailkonti, inden Tibet-kommissionen var kommet i gang med at undersøge, hvor ordren til at stoppe demonstranterne kom fra. Den sag skal justitsminister Søren Pape Poulsen i dag i samråd om.

Ifølge Enhedslisten viser sagen, at »vi slet ikke er til bunds i Tibetsagen«.

I morgen samråd om politiets slettede mails. At der ikke var adgang til ministres mails viser at vi slet ikke er til bunds i Tibetsagen https://t.co/TNQuYgY1LO — Rosa Lund (@RosaLundEl) April 18, 2018

DR har i artiklen ikke spurgt nogle af de relevante tidligere ministre til sagen. Du kan læse hele historie her.

Her kan du læse en nyhed, da Tibet-kommissionen kom med sin konklusion.

I går kom det i øvrigt frem, at politiet vil betale kompensation til nogle af demonstranterne. Mere om det her.

Folketingets næstformand går imod Pia Kjærsgaard

Kristian Pihl Lorentzen, der er Venstres medlem af Folketingets ledelse, Præsidiet, kalder det »en ufattelig dårlig idé,« at embedsmænd skal kunne deltage i høringer, uden at ministeren på området er til stede.

Forslaget var ét af flere fra en arbejdsgruppe med Christine Antorini (S) i spidsen, som hun præsenterede med bl.a. Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), i sidste uge. Arbejdsgruppen havde bl.a. til formål at se på tiltag, der kunne være med til at styrke Folketinget i forhold til regeringen.

Men Kristian Pihl Lorentzen mener, at det er den gale vej at gå. Det gør han klart i en mail, han har sendt til Pia Kjærsgaard, som Berlingske er i besiddelse af.

»For en god ordens skyld skal jeg herved gentage min tidligere klare melding i Præsidiet om, at jeg ikke støtter den foreslåede deltagelse af embedsmænd i høringer uden den pågældende ministers deltagelse,« skriver Pihl Lorentzen.

Pia Kjærsgaard ønsker ikke at kommentere kritikken og henviser til, at det er arbejdsgruppens anbefalinger, hun var med til at præsentere.

Læs den historie her.

Pape: Politiet skal ikke tvinge burkaer af kvinder

Når justitsminister Søren Pape Poulsen i dag fremsætter regeringens tildækningsforbud, som bl.a. vil forbyde niqab og burkaer i det offentlige rum, vil det være med en garanti for, at politiet ikke skal tvinge burkaer af kvinder på gaderne, skriver Politiken.

I stedet skal politiet give en bøde og så bede kvinderne om at gå hjem eller tage den pågældende med på politistationen, hvor den burkaklædte så kan blive hentet af et familiemedlem, forklarer justitsministeren til avisen.

»Jeg skal ikke have betjente, der skal stå og hive beklædningsgenstande af folk – burkaer eller andet. Det kommer ikke til at ske,« fastslår han.

I Frankrig har det skabt ballade, når tildækkede kvinder har nægtet at vise deres ansigt over for politiet.

Læs den historie her.

Kristian Jensen gør klar til rivegilde om EUs budget

Sidst EU forhandlede sit budget på plads tog det 29 måneder. Snart er EU-Kommissionen på vej med et forslag til det kommende syv år lange budget, og med Storbritannien ude af EU ser slagsmålet ser ud til at blive sværere end nogensinde før – også for Danmark, skriver Berlingske.

En stribe store lande med Tyskland og Frankrig i spidsen mener, at medlemslandene selv må frem med pungen for at stoppe hullet til efter briterne. En vej Danmark er lodret uenig i.

Danmark er stor fortaler for, at budgettet ikke overstiger de nuværende én procent af BNI eller bruttonationalindkomsten – den årlige indkomst for en stat.

Læs også Nu begynder rivegildet om mange års EU-budget: Her er Danmarks tjekliste

Derfor ruster finansminister Kristian Jensen sig nu til det kommende armlægning i EU, og til Berlingske fortæller han i dag, hvordan regeringen vil navigere i de kommende forhandlinger.

»Det ser sådan ud, at to af de største lande, der plejer at stå på dansk side i forhold til at holde et EU-budget inden for én procent af BNI, nu enten har skiftet position eller til den tid har forladt fællesskabet,« siger Kristian Jensen.

Du kan læse mere om det her.

Overenskomst-bonanza

Og så som lovet til et overblik over dagens historier om overenskomstforhandlingerne, der genoptages i morgen klokken 10, til hvad der ligner sidste chance for at opnå en aftale i Forligsinstitution.

I Jyllands-Posten kan man på forsiden læse, at statens arbejdsgivere med innovationsminister Sophie Løhde (V) i spidsen smed en række store nye krav på bordet kort før deadline tirsdag midnat.

Hvis de statsansatte ville have betalt frokostpause skrevet ind i deres overenskomst og 8 pct. mere i løn, var prisen en stribe nye og uspiselige krav for lønmodtagerne. Bl.a. skulle den såkaldte månedsnorm byttes ud med en kvartalsnorm, der ville give arbejdsgiveren større mulighed for at øge arbejdstiden, når der er travlt, med mulighed for at kunne sænke den senere uden kompensation med overtidsbetaling.

Også senere udbetaling af genetillæg og ændringer i reglerne for fridage samt en fjernelse af loftet over en højere ugentlig arbejdstid på særaftaler, indgik ifølge avisen i de nye krav.

»Betalingen blev pludselig meget høj, og det var helt utilstedeligt, at de kom med en lang liste med flere nye krav på det tidspunkt i forhandlingerne,« lyder det fra en central kilde i forhandlingerne.

Læs den historie her.

I Berlingske kan du læse, at et af de absolut centrale punkter i de verserende overenskomstforhandlinger, lærernes forslag om en arbejdstid opgjort over et år, vil være enestående for undervisere.

I samme avis kan du læse en rigtig god baggrund om, hvorfor det næsten altid ender med natlige maratonforhandlinger, og hvorfor man til sidst begynder at ryste på hænderne.

Politiken har lavet et stort og fint portræt af en af de helt centrale skikkelser, FOAs formand Dennis Kristensen, der er i gang med sin sidste duel som musketer.

Tre hurtige nyheder

1) Forud for VLAK's energiudspil varsler finansminister Kristian Jensen (V) nu et opgør med den nuværende støtte til vedvarende energi. Fremover skal investorerne tage større risiko, og staten skal spare penge, lyder det i et interview med Børsen.

»Hidtil har vi ikke drevet energipolitik, som vi driver alt mulig andet politik - ud fra effektivitet, omkostningsbevidsthed, og hvordan vi fremmer danske virksomheders konkurrenceevne. Vi har i højere grad ført energipolitik ud fra, hvad der har været smart, hvad der har været populært, og hvad man har været god til at lobbyere for. Det vil vi nu ændre,« siger han til Børsen.

2) Et forbud mod at omskære børn, når der ikke er nogen helbredsmæssig årsag til det, splitter nu Folketinget. Forslaget er stillet som et borgerforslag og er tæt på at krydse grænsen på de obligatoriske 50.000. Og på Christiansborg er partifæller rygende uenige, partiformænd stikker følere ud hos hinanden, og to regeringspartier har givet sine folketingsmedlemmer lov til at stemme efter egen overbevisning, skriver DR.

For eksempel har de Konservative valgt at fritstille sin folketingsgruppe.

»Alt efter hvilket perspektiv, man lægger på den her sag, kan man komme frem til ret forskellige konklusioner, og derfor er det svært at sætte et konservativt kompas og sige, at der kun er ét rigtigt svar,« siger gruppeformand, Mette Abildgaard.

3) Et flertal i Folketinget med S, DF og Enhedslisten vil sætte loft over spillebonusser, så det fremover er slut med at se tv-reklamer for casinospil og betting, der lokker med bonusser på flere tusinde kroner. Det skriver DR.

»I dag er der nogle spillefirmaer, der tilbyder 10.000 kroner i bonusser og VIP-programmer med rejser for at holde på kunder, hvor nogle af dem spiller for meget og i stedet burde have hjælp til at spille noget mindre. Og derfor skal vi have et loft over bonusser, som man ved er noget af det, der lokker flere til at spille for meget,« siger Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen.

Dagens debat

Finder vi i Jyllands-Posten, hvor lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen spørger, om det går med »et forsvar til discountpris«.

»Der vil i 2024 stadig være langt til de 2 pct., som USA forlanger, og Danmark har lovet at »arbejde i retning af«. Der er intet nyt, overraskende eller tilfældigt i den danske placering. Den er udtryk for kølig kalkulation og nyder bred politisk opbakning. Danmark har aldrig levet op til Natos mål for, hvor meget medlemmerne skal bruge på forsvaret – heller ikke under Den Kolde Krig.«

Hele kronikken her.

Dagens holdning til Rigsrevisionen

I weekenden gik regeringen med forsvarsminister og Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen i spidsen i Politiken til angreb på Rigsrevisionen, som regeringen mener, over de senere år har udviklet en problematisk tendens til at ville bevæge sig ind på en politisk spillebane, hvor den - ifølge regeringen - ikke hører hjemme.

»Det kan ikke være Rigsrevisionens opgave at indskrænke det politiske råderum«, sagde Claus Hjort.

I dagens føromtalte interview i Børsen med Kristian Jensen, har finansministeren dog en lidt anden udlægning af Rigsrevisionen i i hvert fald en konkret sag.

Her sætter han et stort spørgsmålstegn ved energispareordningen, som er blevet kritiseret kraftigt af Rigsrevisionen for både at være ineffektiv og nem at snyde med.

»I mine øjne er vi nødt til at tage helt alvorligt, at Rigsrevisionen har kritiseret energispareordningen så voldsomt, som den har. Derfor vil vi komme tilbage til at diskutere, hvad vi skal gøre ved den,« siger Kristian Jensen.

Det sker i dag

8.00 Udenrigsudvalget har kaldt udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i samråd om israelernes fremfærd i Gaza påskelørdag 2018.

10.15 Transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen (LA) skal i åbent samråd om sikkerhedscertificering af entreprenører på jernbanen.

12.30 Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er kaldt i åbent samråd om sletning af politichefers e-mailkonti i Tibet-sagen.

13.30 Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF) og minister for fiskeri og ligestilling Karen Ellemann (V) skal i samråd om rapporterne ”Evaluering af den danske model for en mere ligelig kønssammensætning i statslige institutioner og virksomheder” og ”Lov om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn”.

15.00 Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er kaldt i åbent samråd, hvor hun er blevet bedt om at redegøre for, hvilke nye tiltag regeringen agter at tage for at sikre, at kvinders lovfæstede ret til at blive screenet for brystkræft hvert andet år, når de er mellem 50 og 69 år, bliver overholdt.